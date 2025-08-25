Haladás VSE: profik játszottak amatőrökkel...

Futsal, Haladás VSE: profik játszottak amatőrök ellen - 10-0-ra nyert a Nyíregyháza Szombathelyen.

Haladás VSE - nagy vereségbe futott bele a csapat...

Fotó: Unger Tamás

A Haladás két vereség után fogadta jó erőt képviselő, meglepetésre csak két döntetlennel rajtoló ellenfelét. A tavalyi bronzérmes Nyíregyháza Alasztics Marcell, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Dávid Richárd személyében három volt HVSE futballistát is felvonultatott...

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Haladás VSE–Á Stúdió Nyíregyháza 0-10 (0-5). Szombathely, 150 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász, Karsai, Blum.

HVSE: Gyimesi – Kárász, Sodics, Körmendy, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Volner, Rosner, Nagy B., Novák, Mézer, Ötvös, Kovácsics R., Horváth M. Edző: Sziffer András.

Alasztics – Rodrigues E., Rodrigues J., Rafael, Dávid. Csere: Bazsányi (kapus), Fekete, Hadnagy, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Villás. Edző: Lovas Norbert. Gólszerzők: Rodrigues E. (4), Rodrigues J. (3), Rafael, Hadnagy, Sós.

A fiatal Haladás az előző bajnokikon azért olykor-olykor megnehezítette ellenfele dolgát – ezúttal azonban ez nem sikerült, a két csapat ugyanis nagyon nem volt egy súlycsoportban. Így kiadós, ilyen arányban is megérdemelt vereségbe futott bele...