Futsal

38 perce

Haladás VSE: profik játszottak amatőrökkel...

Címkék#haladás vse#futsal#Haladás

Az NB I.-es futsalbajnokság 3. fordulójában a Haladás VSE a Nyíregyháza ellen futott bele nagy pofonba. A Haladás VSE 10-0-ra kapott ki...

Tóth Gábor

Futsal, Haladás VSE: profik játszottak amatőrök ellen - 10-0-ra nyert a Nyíregyháza Szombathelyen.

Haladás VSE
Haladás VSE - nagy vereségbe futott bele a csapat...
Fotó: Unger Tamás

A Haladás két vereség után fogadta jó erőt képviselő, meglepetésre csak két döntetlennel rajtoló ellenfelét. A tavalyi bronzérmes Nyíregyháza Alasztics Marcell, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Dávid Richárd személyében három volt HVSE futballistát is felvonultatott...

Haladás VSE - jegyzőkönyv

  • Haladás VSE–Á Stúdió Nyíregyháza 0-10 (0-5). Szombathely, 150 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász, Karsai, Blum.
    HVSE: Gyimesi – Kárász, Sodics, Körmendy, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Volner, Rosner, Nagy B., Novák, Mézer, Ötvös, Kovácsics R., Horváth M. Edző: Sziffer András.
  • Nyíregyháza: Alasztics – Rodrigues E., Rodrigues J., Rafael, Dávid. Csere: Bazsányi (kapus), Fekete, Hadnagy, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Villás. Edző: Lovas Norbert.
  • Gólszerzők: Rodrigues E. (4), Rodrigues J. (3), Rafael, Hadnagy, Sós.

A fiatal Haladás az előző bajnokikon azért olykor-olykor megnehezítette ellenfele dolgát – ezúttal azonban ez nem sikerült, a két csapat ugyanis nagyon nem volt egy súlycsoportban. Így kiadós, ilyen arányban is megérdemelt vereségbe futott bele...

HVSE-Nyíregyháza futsalmeccs

Fotók: Unger Tamás

Haladás VSE - edzői értékelés

– Nehéz egy ilyen vereség után értékelni – sóhajtott nagyot Sziffer András, a HVSE trénere. – Egy kiváló ellenfelet láttunk vendégül, tele minőségi légiósokkal, volt és jelenlegi válogatottakkal – sok csapat megirigyelné ezt a keretet. Ráadásul nekünk az elmúlt időszakban különböző okok miatt voltak azért gondjaink az edzéslátogatottsággal – az állapotunk pedig még jobban kihozta a két csapat közötti különbséget. Ez történik akkor, amikor egy profi csapat játszik egy amatőrrel... Sajnos sem a védekezésünk, sem a támadásunk nem működött. Rengeteg labdát, sok párharcot veszettünk – támadást pedig nem is igazán tudtunk felépíteni. Taktikailag, technikaliag is magasabb szinten állt ellenfelünk, és sokkal gyorsabban futballozott. Talán nem túlzás azt mondani, hogy osztálykülönbség volt a felek között. Gratulálok ellenfelünknek, és köszönöm, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy végig maximális fordulatszámon pörgött. Egyébként minden játékosomnak lehetőséget adtam – és remélem, hogy tudunk tanulni ebből a meccsből is. De az élet 10-0 után sem áll meg. Ennek megfelelően megyünk, dolgozunk tovább, igyekszünk fejlődni, az a célunk, hagy a rájátszásra már egy ütőképesebb csapatunk legyen! – zárta szavait Sziffer Andás.

A sereghajtó Haladás a 4. fordulóban, szeptember 5-én, pénteen az újonc PTE-PEAC vendégeként lép pályára – a pécsi meccsen talán megszakad a szombathelyi gárda rossz sorozata.

 

 

