Futsal

Haladás VSE: Nyírbátorban folytatják

Az NB I.-es futsalbajnokság 2. fordulójában a Haladás VSE a Nyírbátor vendégeként lép pályára pénteken 18.30-kor. Haladás VSE: neház meccs lesz!

Haladás VSE

Fotó: Unger Tamás

Haladás VSE: futsalmeccs Nyírbátorban

Haladás VSE - Nyírbátor

A nyitófordulóban a Haladás hazai pályán marat alul az Újpest ellenében (0-4), míg a Nyírbátor  Debrecenben kapott ki 4-1-re.

– A felkészülési időszakban játszottunk edzőmeccset a Nyírbárorral, akkor 5-1-re kikaptunk – mondta Sziffer András, a HVSE edzője. – Rutinos ellenfelünk két erős centerrel játszik, ez meghatározza a stílusát – kellemetlen rivális. Hosszú út után lépünk pályára, és nem mi leszünk az esélyesek, de megpróbálunk helyt állni, meglepetést okozni – és feladatunk adott, meccsről meccsre fejlődni akarunk. Novák Dániel és Kárász Noel játékára nem számíthatok, szűk kerettel vesszük fel a harcot.

 

