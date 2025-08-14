Haladás VSE: Nyírbátorban folytatják

Haladás VSE: futsalmeccs Nyírbátorban

Haladás VSE

Fotó: Unger Tamás



Haladás VSE - Nyírbátor

A nyitófordulóban a Haladás hazai pályán marat alul az Újpest ellenében (0-4), míg a Nyírbátor Debrecenben kapott ki 4-1-re.

– A felkészülési időszakban játszottunk edzőmeccset a Nyírbárorral, akkor 5-1-re kikaptunk – mondta Sziffer András, a HVSE edzője. – Rutinos ellenfelünk két erős centerrel játszik, ez meghatározza a stílusát – kellemetlen rivális. Hosszú út után lépünk pályára, és nem mi leszünk az esélyesek, de megpróbálunk helyt állni, meglepetést okozni – és feladatunk adott, meccsről meccsre fejlődni akarunk. Novák Dániel és Kárász Noel játékára nem számíthatok, szűk kerettel vesszük fel a harcot.