1 órája
Haladás VSE: tenisztábor gőzerővel! (képgaléria)
Gőzerővel zajlik a Haladás VSE tenisztábora a Sportliget pályán. Haladás VSE: tenisz kicsiknek és nagyoknak.
Haladás VSE: tenisztábor.
Fotó: VN/Haladás VSE
Haladás VSE: tenisztábor jó hangulatban, nagy lendülettel.
Úgy 2024 nyarától újraindult a teniszélet a Haladásban, a Sportliget teniszpályáin. A szakosztály új vezetője és az edzők nagy lendülettel álltak bele a munkába. A versenyek, az utánpótlásnevelés, és a bérlők kiszolgálása mellett idén pedig elindították a nyári Haladás VSE nyári tenisztáborát is.
Haladás VSE
– Tavaly még csak próbálkozásig jutottunk a tábor szervezésével, és az idei első turnusunk sem vonzott annyi gyermeket, hogy elindítsuk, most augusztusban viszont szép létszám jött össze a tenisztáborunkra – árulta el Mayer László, a HVSE tenisz szakosztályának a vezetője. – Ezen a héten 14 gyerekkel foglalkozik három edzőnk. A kezdőkkel szeretnénk megismertetni, megszerettetni ezt a sportágat, a haladókkal pedig szeretnénk fejlődni, tovább mélyíteni a kapcsolatukat a tenisszel. Szerencsére az időjárás is mellénk állt, sőt a nagy meleg miatt egy hatalmas strandolásst is be kellett iktatni a programba. Jó a hangulat, a gyerekek nagy lendülettel teniszeznek!
Tenisztábor gőzerővel
A szakosztályvezető elmondta még, hogy a tábor után is várják azon gyerekek és felnőttek jelentkezését, akik ismerkednének akár alap, akár haladó szinten a tenisszel. Akit érdekel a lehetőség, azokat a Sportligetben várják további információkkal.