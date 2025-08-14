augusztus 14., csütörtök

Haladás VSE: tenisztábor gőzerővel! (képgaléria)

Címkék#Haladás VSE#teniszélet#Sportliget

Gőzerővel zajlik a Haladás VSE tenisztábora a Sportliget pályán. Haladás VSE: tenisz kicsiknek és nagyoknak.

Tóth Gábor
Haladás VSE: tenisztábor.

Fotó: VN/Haladás VSE

Haladás VSE: tenisztábor jó hangulatban, nagy lendülettel.

Haladás VSE: tenisztábor
Fotó: VN/Haladás VSE / Forrás: Haladás VSE


Úgy 2024 nyarától újraindult a teniszélet a Haladásban, a Sportliget teniszpályáin. A szakosztály új vezetője és az edzők nagy lendülettel álltak bele a munkába. A versenyek, az utánpótlásnevelés, és a bérlők kiszolgálása mellett idén pedig elindították a nyári Haladás VSE nyári tenisztáborát is.

Haladás VSE

– Tavaly még csak próbálkozásig jutottunk a tábor szervezésével, és az idei első turnusunk sem vonzott annyi gyermeket, hogy elindítsuk, most augusztusban viszont szép létszám jött össze a tenisztáborunkra – árulta el Mayer László, a HVSE tenisz szakosztályának a vezetője. – Ezen a héten 14 gyerekkel foglalkozik három edzőnk. A kezdőkkel szeretnénk megismertetni, megszerettetni ezt a sportágat, a haladókkal pedig szeretnénk fejlődni, tovább mélyíteni a kapcsolatukat a tenisszel. Szerencsére az időjárás is mellénk állt, sőt a nagy meleg miatt egy hatalmas strandolásst is be kellett iktatni a programba. Jó a hangulat, a gyerekek nagy lendülettel teniszeznek!

Tenisztábor gőzerővel

 

A szakosztályvezető elmondta még, hogy a tábor után is várják azon gyerekek és felnőttek jelentkezését, akik ismerkednének akár alap, akár haladó szinten a tenisszel. Akit érdekel a lehetőség, azokat a Sportligetben várják további információkkal.


 

 

