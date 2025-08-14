Haladás VSE: tenisztábor gőzerővel! (képgaléria)

Haladás VSE: tenisztábor jó hangulatban, nagy lendülettel.

Úgy 2024 nyarától újraindult a teniszélet a Haladásban, a Sportliget teniszpályáin. A szakosztály új vezetője és az edzők nagy lendülettel álltak bele a munkába. A versenyek, az utánpótlásnevelés, és a bérlők kiszolgálása mellett idén pedig elindították a nyári Haladás VSE nyári tenisztáborát is.

– Tavaly még csak próbálkozásig jutottunk a tábor szervezésével, és az idei első turnusunk sem vonzott annyi gyermeket, hogy elindítsuk, most augusztusban viszont szép létszám jött össze a tenisztáborunkra – árulta el Mayer László, a HVSE tenisz szakosztályának a vezetője. – Ezen a héten 14 gyerekkel foglalkozik három edzőnk. A kezdőkkel szeretnénk megismertetni, megszerettetni ezt a sportágat, a haladókkal pedig szeretnénk fejlődni, tovább mélyíteni a kapcsolatukat a tenisszel. Szerencsére az időjárás is mellénk állt, sőt a nagy meleg miatt egy hatalmas strandolásst is be kellett iktatni a programba. Jó a hangulat, a gyerekek nagy lendülettel teniszeznek!