Futsal

Haladás VSE: kezdődik - jön az Újpest!

Kezdődik az NB I.-es futalbajnokság 2025/2026-os idénye - a mezőnyben ott van a formálódó, a bentmaradásért küzdő Haladás VSE is. Hétfőn 18.30-kor Haladás VSE-Újpest derbit rendeznek az első fordulóban.

Tóth Gábor
Haladás VSE: kezdődik - jön az Újpest!

Haladás VSE: Gyimesi Máté még maradt az egykori sikercsapatból - lesz dolga a kapuban!

Fotó: Cseh Gábor

Haladás VSE: idén szerényebb célokért küzd a csapat...

Haladás VSE
Haladás VSE. Sziffer András edzőnek nincs könnyű dolga...
Fotó: Cseh Gábor

Nem igazán néz ki jól a helyzet a Haladás VSE háza táján, ugyanis az amúgy is szűk keretből többen távoztak a nyáron. Hajmási Milán és Vidák Balázs befejezte a futsalt, Kovács Máté Kecskemétre, Alasztics Marcell Nyíregyházára igazolt, Varga Mátyás pedig a nagypályás pályafutására koncentrál. Igaz, vannak érkezők is: Kárász Noel és Mézer Viktor személyében két korábbi HVSE-játékos tért vissza a csapatba. Ötvös Barna a megyei I.-es Véptől érkezett, míg Rosner Gergő korábban az Illés Akadémián futballozott. A keretet még a tavalyról megmaradó játékosok alkotják, valamint a tehetségesebb utánpótláskorú futballistákra is számít Sziffer András edző.

Úgy tűnik, hogy még szükség lenne játékosra, főleg a rutinosabb korosztályból, de most nem igazán vonzó a Haladás - így pedig nehéz igazolni...

- Bő egy hónapja, július elején kezdtük a felkészülést, meg heti hat edzéssel, Sziffer András irányításával - fogalmazott Pálmay Tamás,  futsal szakágvezető a Haladás VSE hivatalos honlapján. - Azóta három felkészülési mérkőzést is játszottunk NB I.-es ellenfelekkel. A csapaton látszik a fejlődés, de a cél így is a bennmaradás, a tisztes helytállás lehet. Jelenleg 16 fős a keretünk, melynek minősége majd „menet közben" derül majd ki. Az első hat forduló után már azért okosabbak leszünk. Mindenesetre megpróbáljuk még megerősíteni a keretünket.

Haladás VSE - Újpest hétfőn!

A HVSE hétfőn 18.30-kor az Újpestet fogadja. A komoly terveket szövögető, tavaly "csak" hatodikként záró fővárosi gárda a nyáron alaposan megerősítette a keretét. Többek között Pál Patrik és Suscsák Máté személyében két gólerős válogatott játékost igazolt. Valamint új edző, Német Péter ült le a kispadra. A papírforma egyértelműen az Újpest sikerét vetíti előre. Az egykor szebb napokat látott - négyszeres bajnok, ötszörös Magyar Kupa-győztes - Haladás VSE most az életben maradásért harcol!

A tavalyi NB I.-es mezőnyből a Rubeola és a TFSE esett ki. A helyükre érkezett újoncként a PTE-PEAC (Pécs) és a H.O.P.E. Futsal (Gyömrő). A tavaly az első bajnoki címét begyűjtő Veszprém a címvédés reményében fut neki a szezonnak. De komoly célokért száll harcba az előző két kiírást egyaránt ezüstéremmel záró Kecskemét, a tavalyi bronzérmes Nyíregyháza, a Magyar Kupa-győztes Berettyóújfalu, és a megerősödő Újpest - bár olyan komoly játékosmozgás volt minden élcsapatnál, hogy most még nehéz esélyeket latolgatni. Csak egy érdekes eredmény: utolsó edzőmeccsét egymás ellen játszotta az Újpest és a Veszprém, a fővárosi összecsapást 9-3-ra (!) nyerte az újpesti gárda...

 

 

