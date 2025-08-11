Haladás VSE: kezdésnek egy vállalható vereség - fotók

Haladás VSE - edzői értékelés

-Alaposan megnehezítettük ellenfelünk dolgát, le a kalappal a fiúk előtt, de végül érvényesült a papírforma, a jobb csapat nyert - összegzett Sziffer András edző. - A meccs nagy részében jó felfogásban futballoztunk, letámadással, sok ütközéssel, labdaszerzésekkel, agresszív játékkal - meg is leptük az Újpestet. Volt helyzetünk is, de kapu előtt határozatlannak bizonyultunk - és azokat a helyzeteket, amiket mi kihagytunk, rutinos ellenfelünk jól játszotta le. 3-0-ás hátrányban, szűk 10 perccel a vége előtt átváltottunk vészkapus játékra, de nem sikerült betalálnunk - az utolsó pillanatban bekapott újpesti gól már nem számított. A becsületgólt megérdemeltük volna. Még sokat kell fejlődnie fiatal csapatunknak - de főleg előre játékban, helyzetkihasználásban kell javulnunk. Fizikálisan viszont rendben vagyunk, bírjuk a tempót. Ez az eredmény bőven a vállalható kategóriába tartozik. A szurkolóknak is tetszett amit láttak a srácoktól, mert jó volt a hangulat, minden jó megmozdulást díjazott a közönség, a meccs végén pedig nagy tapsot kaptunk. Fejlődni akarunk, ezért nem fogunk bunkerfutballt játszani - dolgozunk tovább becsülettel!