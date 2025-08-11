1 órája
Haladás VSE: kezdésnek egy vállalható vereség - fotók
Vereséggel kezdte a 2025/2026-os NB I.-es futsalbajnokságot a Haladás VSE, hazai pályán kapott ki az esélyesebb Újpest gárdájától.
A nyáron több kulcsjátékosát elvesztő HVSE a bentmaradás reményében futott neki a szezonnak, míg az Újpest megerősített kerettel, a dobogót célozva.
- Haladás VSE - Újpest FC 0-4 (0-2).
- Szombathely, Haladás Sportcsarnok, 200 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner, Kubicsek, Karsai.
- HVSE: Gyimesi - Novák, Mézer, Sodics, Dobos. Csere: Homlok (kapus), Rosner, Kárász, Nagy Barnabás, Nagy Bálint, Vincze, Körmendy, Ötvös, Horváth M. Edző: Sziffer András.
- Újpest: Kinics - Hadzsi Máté, Kárti, Kovács Balázs, Östör. Csere: Tarnóczi (kapus), Hadzsi Milán, Adamcsek, Suscsák, Thiago, Yukumo, Czerman, Medveczki, Kovács Benjámi. Edző: Németh Péter.
- Gólszerzők: Kártik (14.), Östör 2 (15., 24.), Kovács Balázs (40.).
Haladás VSE-Újpest futsalmeccsFotók: Unger Tamás
Haladás VSE - edzői értékelés
-Alaposan megnehezítettük ellenfelünk dolgát, le a kalappal a fiúk előtt, de végül érvényesült a papírforma, a jobb csapat nyert - összegzett Sziffer András edző. - A meccs nagy részében jó felfogásban futballoztunk, letámadással, sok ütközéssel, labdaszerzésekkel, agresszív játékkal - meg is leptük az Újpestet. Volt helyzetünk is, de kapu előtt határozatlannak bizonyultunk - és azokat a helyzeteket, amiket mi kihagytunk, rutinos ellenfelünk jól játszotta le. 3-0-ás hátrányban, szűk 10 perccel a vége előtt átváltottunk vészkapus játékra, de nem sikerült betalálnunk - az utolsó pillanatban bekapott újpesti gól már nem számított. A becsületgólt megérdemeltük volna. Még sokat kell fejlődnie fiatal csapatunknak - de főleg előre játékban, helyzetkihasználásban kell javulnunk. Fizikálisan viszont rendben vagyunk, bírjuk a tempót. Ez az eredmény bőven a vállalható kategóriába tartozik. A szurkolóknak is tetszett amit láttak a srácoktól, mert jó volt a hangulat, minden jó megmozdulást díjazott a közönség, a meccs végén pedig nagy tapsot kaptunk. Fejlődni akarunk, ezért nem fogunk bunkerfutballt játszani - dolgozunk tovább becsülettel!
Sokat nem pihenhet a HVSE, ugyanis pénteken (18.30) már a Nyírbátor vendégeként lép pályára - a nyitófordulóban a Nyírbátor 4-1-re kapott ki Debrecenben.