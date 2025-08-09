augusztus 9., szombat

Kalapácsvetés

2 órája

Halász Bence óriási dobása Szlovákiában

Címkék#kalapácsvetés#Halász Bence#Dobó SE

Tovább tart az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, Halász Bence (Dobó SE) jó formája, aki péntek este a besztercebányai Silver-versenyt nyerte meg 81.49 méteres dobásával.

Pum András

Kevesebb mint egy héttel ezelőtt Halász Bence majdnem egy teljes métert javított az atlétikai országos bajnokságon az egyéni csúcsán, ami immár 81.94 méter. A Szombathelyi Dobó SE klasszisa pénteken ismét megmutatta, hogy a szeptemberi tokiói világbajnokságon is számolni kell vele - írja az nso.hu.
Besztercebányán újabb szédületes sorozatot produkált, az utolsó három kísérlete egyaránt 80 méter fölé repült, hatodikra 81.49 méterre repítette a 7.26 kilogrammos szert, nem sokkal előtte pedig 81.30 és 80.69 került a neve mellé. Nem ő volt az egyetlen magyar a legjobb háromban.

Halász Bence
A Dobó SE sportolőja, Halász Bence óriási dobással nyert. 
Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter


Halász Bence két klubtársa is remekelt

Varga Donát – szintén Dobó SE – 72.80 méterrel a harmadik lett. A hölgyek megméretésében Németh Zsanett (Dobó SE) szintén a harmadik helyet szerezte meg, 67.19 méterrel az idei legjobbját dobta. 

A besztercebányai Silver-viadalon Kozák Luca is szépen versenyzett, a 100 méteres gátfutás magyar csúcstartónője 12.82-es idővel a második helyen végzett az előtte szlovák rekordot sprintelő Viktória Forster mögött (12.63).
Bánóczy Árpád 50.44-et futott 400 m gáton, amivel hetedikként ért célba, Lesti Diana ötödik lett távolugrásban (616 cm), két hármasugrónkat, Szenderffy Dánielt (15.59 m) és Galambos Tibort (15.53 m) pedig alig hat centiméter választotta el egymástól az ötödik és a hatodik helyen.
 

 

