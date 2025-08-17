augusztus 17., vasárnap

Eredmény

34 perce

Halász Bence újabb sikere

Címkék#eredmények#mérföldkő#Halász Bence#kalapács

Halász Bence továbbra is tartja remek formáját és 81,77 méteres dobással, meglepően simán győzött férfi kalapácsvetésben szombaton a Chorzówban zajló atlétikai Gyémánt Liga-versenyen, többek között az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is legyőzve.

Pum András

A párizsi olimpia magyar ezüstérmese parádésan versenyez az elmúlt időszakban, két hete a magyar bajnokságot 81,94 méteres egyéni csúccsal nyerte, majd kedden a Gyulai István Memorialon több mint egy métert javított legjobbján és 83,18 méterrel diadalmaskodott. A Nemzeti Atlétikai Központban rendezett arany kategóriás verseny nem csupán a 83 méter feletti eredmény miatt volt mérföldkő a számára, hanem azért is, mert először tudta legyőzni Katzberget, a kanadaiak sztárját. Ezt a bravúrt szombaton megismételte, méghozzá óriási fölénnyel. Halász Bence ugyanis az egyetlen volt a mezőnyben, aki 80 méter fölé repítette a kalapácsot, méghozzá öt érvényes dobásából négyszer.
 

Halász Bence
Halász Bence a Magyar Atlétikai Nagydíj után a Gyémán Liga-versenyen is kitett magáért.
Fotó: NSO/Dömötör Csaba

Halász Bence: 81.77

A Dobó SE sportolója elsőre 79,18-ig jutott, amivel három centivel állt Katzberg mögött a nyitósorozatot követően, másodikra viszont már 81,77-nél ért földet a kalapácsa, amivel átvette a vezetést. Harmadikra 81,57-tel folytatta, negyedikre pedig 80,29 következett, majd érvénytelen ötödik dobása után a zárókörben 80,66 méterrel búcsúzott a lengyel közönségtől. Németh Zsolt tanítványának fölényét mutatja, hogy a második Katzberg (79,30 méter) több mint két méterrel maradt el tőle.
 

A lengyelországi versenyen korábban az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállítású magyar staféta 3:01.46 perces országos rekorddal nyerte a 4x400 métert, pénteken pedig Klekner Hanga 4,60 méteres országos csúcsbeállítással második lett rúdugrásban. 

 

