Úszás

Halmay Kupa: a hagyomány folytatódik!

Szombaton a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő adott otthont a 24. Halmay Kupa amatőr úszóversenynek. Halmay Kupa: a hagyomány folytatódik!

Tóth Gábor
Halmay Kupa: a hagyomány folytatódik!

Halmay Kupa - Női döntősök a szervezőkkel. Balról: Horváthné Fehér Zsuzsa, Mittli Ödön, Dávidné Káplár Annanária, Dávid Márta, Kólya Gréta és Dávid Dorka.

Fotó: VN/Németh Péter

Halmay Kupa: már 24. alkalommal rendezték meg az amatőr úszóversenyt – Dobre Norbert 17. (!) aranyérmét gyűjtötte be!

Halmay Kupa
Halmay Kupa Férfi döntősök a szervezőkkel. Balról: Gál László, Horváth Vilmos, Horváthné Fehér Zsuzsa, Gutmann László, Raszler József, Zakar András és Dobre Norbert
Fotó: VN/Németh Péter


Halmay Kupa

  • A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület ezúttal a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő uszodájában rendezte meg hagyományos amatőr úszóversenyét. A megszokott 50 yard helyett most 50 méter (kétszer 25 méter) volt a táv. Halmay Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból (Vysoká pri Morave, Szlovákia) ismét különbusszal érkeztek érdeklődők – a hagyományoknak megfelelően
  • A 14 év alatti fiúk és lányok versenye egyaránt nagy küzdelmet hozott. A Kenyeriből érkezett Császár Kinga óriási csatában csak minimális különbséggel előzte meg a kolontári Holczer Emmát. A verseny legfiatalabb indulója, a 8 éves szombathelyi Horváth Olívia ismét a dobogón végzett. A Holczer család mégsem maradt aranyérem nélkül, Kolos a fiúk versenyében magabiztosan győzött. A fiúk között elindult a versenyen a mozgássérült székesfehérvári Németh Krisztián is, akinek teljesítménye minden elismerést megérdemel.
Halmay Kupa - Horváth Vilmos gratulál a 17-szeres győztes Dobre Norbertnek.
Fotó: VN/Németh Péter
  • A nők versenye kelet-magyarországi sikerektől volt hangos. Két debreceni hölgy, Dávid Dorka és Kólya Gréta állt nagy harcban az elsőségért, végül Dorka diadalmaskodott. A férfiak mezőnyében rajtkőre állt Dobre Norbert, a versenyszám specialistája, a Halmay Kupák legeredményesebb versenyzője is. És megmutatta, számára mindegy, hogy 50 yard vagy 50 méter a táv, végig céltudatosan versenyezve begyűjtötte 17. (!) aranyérmét.

 

