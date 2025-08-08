46 perce
Halmay Kupa: szombaton Sárváron versenyeznek - még lehet nevezni!
Szombaton a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő ad otthont a 24. Halmay Kupa úszöversenynek: Halmay Kupa: a hagyomány folytatódik!
24. Halmay Kupa úszóverseny Sárváron!
Halmay Kupa - idén is
Szombaton már huszonnegyedik alkalommal rendezi meg a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület amatőr úszóversenyét, a Halmay Kupát. A versenytáv ezúttal 50 méter (kétszer 25 méter) lesz. Az úszókupa versenyeinek ebben az évben a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő ad otthont, ahol a 14 órakor kezdődő amatőr úszóversenyen bárki elindulhat, aki kedvet érez a megmérettetéshez.
A női és férfi, illetve leány és fiú kategóriákban kiírt versenyre a helyszínen, a benti úszómedencénél 12 órától lehet nevezni. Nevezési díj nincs, az összes résztvevő díszes oklevelet kap.