Úszás

46 perce

Halmay Kupa: szombaton Sárváron versenyeznek - még lehet nevezni!

Szombaton a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő ad otthont a 24. Halmay Kupa úszöversenynek: Halmay Kupa: a hagyomány folytatódik!

Tóth Gábor

24. Halmay Kupa úszóverseny Sárváron!

Halmay Kupa
Halmay Kupa
Fotó: Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

Halmay Kupa - idén is

Szombaton már huszonnegyedik alkalommal rendezi meg a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület amatőr úszóversenyét, a Halmay Kupát. A versenytáv ezúttal 50 méter (kétszer 25 méter) lesz. Az úszókupa versenyeinek ebben az évben a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő ad otthont, ahol a 14 órakor kezdődő amatőr úszóversenyen bárki elindulhat, aki kedvet érez a megmérettetéshez. 

A női és férfi, illetve leány és fiú kategóriákban kiírt versenyre a helyszínen, a benti úszómedencénél 12 órától lehet nevezni. Nevezési díj nincs, az összes résztvevő díszes oklevelet kap.

 

 

