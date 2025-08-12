Illés Akadémia: bronzérem a nemzetköz tornán

Immáron ötödik alkalommal tartotta meg a Savaria Nemzetközi Ifjúsági Tornát a fiú U17-es korosztály számára az Illés Akadémia. Szlovéniát az NK Maribor, Szlovákiát a pozsonyi Slovan, Lengyelországot pedig a Stal Mielec képviselte az Illés Akadémia meghívására. Mindenki játszott mindenkivel, egy-egy találkozó 2X25 perc játékidejű volt.

Támadásban a zöld mezes Illés Akadémia a Maribor (0-1) ellen.

Fotó: Cseh Gábor



Az első fordulóban a pozsonyiakkal játszottak a vasaik. A Slovannál volt többet a labda, ám a szombathelyiek átmenetekben voltak erősek és ezekben mindig benne volt a veszély. Egy beadás utáni kavarodásból a pozsonyiak szerezték meg a vezetést, de ezek után sem változott a játék képe. A Slovan lövéseinél Rapali Zsombor többször is nagyot védett. A 47. percben egy labdaszerzés után Gombás játszotta meg Zsuppánt, akit a védője utolért, és becsúszva buktatta. A büntetőt Gombás a jobb felső sarokba vágta, kialakítva az 1-1-es végeredményt. Az első kör másik meccsén az NK Maribor 5-0-ra győzte le a Stal Mielecet. A délután Maribor–Illés (1-0) összecsapással kezdődött. Kiegyenlített volt a mérkőzés: az első félidőben a szlovének voltak fölényben, a második játékrész a vasiaké volt. Büntetőből a lilák jutottak előnyhöz: mindent elkövettek az egyenlítés érdekében az akadémisták, ám kimaradtak a helyzeteik. A másik meccsen a Slovan 3-0-ra győzött a lengyelek ellen. A harmadik körben a Stal Mielec ellen Körhöcz György csapata támadólag lépett fel, ám a lengyelek is bátran játszottak. Zsuppán passzából Mihály Dániel lőtt szép mozdulattal a bal felső sarokba (1-0). A második játékrészben Mihály saját maga és csapata góljainak számát is megduplázta. A szombathelyiek hajtottak tovább az újabb gólért – miközben Rapali Zsombornak többször is védenie kellet. Zsuppán került nagy helyzetbe, ám a kapufa ezúttal sem a hazaiakkal volt, így maradt a 2-0. A másik meccsen a Maribor szintén 2-0-ra verte a Slovant. Az Illés Akadémia így a harmadik helyen végzett.