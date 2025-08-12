augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

54 perce

Illés Akadémia: bronzérem a nemzetköz tornán

Címkék#Szlovákia#Savaria Nemzetközi Ifjúsági Torna#alkalom#Illés Akadémia

Négy csapatból a harmadik helyen végzett az Illés Akadémia együttese az U17-es nemzetközi labdarúgó-tornán.

Pum András

Immáron ötödik alkalommal tartotta meg a Savaria Nemzetközi Ifjúsági Tornát a fiú U17-es korosztály számára az Illés Akadémia. Szlovéniát az NK Maribor, Szlovákiát a pozsonyi Slovan, Lengyelországot pedig a Stal Mielec képviselte az Illés Akadémia meghívására. Mindenki játszott mindenkivel, egy-egy találkozó 2X25 perc játékidejű volt.

Illés Akadémia
Támadásban a zöld mezes Illés Akadémia a Maribor (0-1) ellen. 
Fotó: Cseh Gábor


Az első fordulóban a pozsonyiakkal játszottak a vasaik. A Slovannál volt többet a labda, ám a szombathelyiek átmenetekben voltak erősek és ezekben mindig benne volt a veszély. Egy beadás utáni kavarodásból a pozsonyiak szerezték meg a vezetést, de ezek után sem változott a játék képe. A Slovan lövéseinél Rapali Zsombor többször is nagyot védett. A 47. percben egy labdaszerzés után Gombás játszotta meg Zsuppánt, akit a védője utolért, és becsúszva buktatta. A büntetőt Gombás a jobb felső sarokba vágta, kialakítva az 1-1-es végeredményt. Az első kör másik meccsén az NK Maribor 5-0-ra győzte le a Stal Mielecet. A délután Maribor–Illés (1-0) összecsapással kezdődött. Kiegyenlített volt a mérkőzés: az első félidőben a szlovének voltak fölényben, a második játékrész a vasiaké volt. Büntetőből a lilák jutottak előnyhöz: mindent elkövettek az egyenlítés érdekében az akadémisták, ám kimaradtak a helyzeteik. A másik meccsen a Slovan 3-0-ra győzött a lengyelek ellen. A harmadik körben a Stal Mielec ellen Körhöcz György csapata támadólag lépett fel, ám a lengyelek is bátran játszottak. Zsuppán passzából Mihály Dániel lőtt szép mozdulattal a bal felső sarokba (1-0). A második játékrészben Mihály saját maga és csapata góljainak számát is megduplázta.  A szombathelyiek hajtottak tovább az újabb gólért – miközben Rapali Zsombornak többször is védenie kellet. Zsuppán került nagy helyzetbe, ám a kapufa ezúttal sem a hazaiakkal volt, így maradt a 2-0. A másik meccsen a Maribor szintén 2-0-ra verte a Slovant. Az Illés Akadémia így a harmadik helyen végzett. 

Illés Akadémia-Maribor (0-1) U17-es mérkőzés

Az Illés Akadémia kapusa is különdíjat kapott

Különdíjat kapott a Slovan Bratislava játékosa, Marco Ricotti, aki három találattal a torna gólkirálya lett. A legjobb játékos díja Szlovéniába kerül, Tai Primc érdemelte ki. A legjobb kapus díja itthon maradt, ezt Rapali Zsombor kapta.
A V. Savaria Nemzetközi Ifjúsági Torna végeredménye: 1. NK Maribor 9 pont, 2. SK Slovan Bratislava 4, 3. Illés Akadémia, 4. Stal Mielec 0.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu