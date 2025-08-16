Ironman: Bazsó Tibor teljesítette a világ egyik legnagyobb versenyét

A németországi Challange Roth a világ egyik legnagyobb,legikonikusabb Ironman hosszútávú triatlon versenye. A hilpolsteini viadalra ezúttal nem kevesebb, mint 3700 egyéni nevező a világ 60 országából - és 730 váltó csapat nevezett. Az egyéni indulók között ott volt a szombathelyi Bazsó Tibor is. A táv: 3.8 kilométer úszása Duna-csatornában, 180 kilométer kerékpár – 1570 méteres szintemelkedéssel – Hilpolstein és Roth környékén, végül pedig 42.2 kilométer futás a csatorna partján és Roth városa mellett. Bazsó Tibor a 3700 induló közül 11:35:45 perces időeredménnyel az abszolút mezőnyben az 1667. helyen ért célba, a férfiaknál az 1516. helyen, míg korcsoportjában az 53. helyen. Azaz a szombathelyi sportoló közel fél napon keresztül úszott, kerékpározott és futott.

Bazsó Tibor teljesítette az Ironman versenyt.

Fotó: VN/Babos Zsolt

Ilyen volt az Ironman

– Ahogy mentem a rajtzónához már többezer ember volt a csatorna partján. – mesélte Bazsó Tibor. - A csatorna hídja is tele volt nézőkkel. Érezhető volt, hogy nem mindennapi esemény veszi kezdetét ami felemelő és fantasztikus érzés volt! Reggel fél hétkor kor rajtoltak ez elit férfiak utána az elit női triatléták és ezután öt percenként 200 triatléta. Szép nyugodt tempóban úsztam ahogy szoktam. Nem volt daráló, nem volt semmi verekedés az első métereken sem. Egy egyenes csatornában kellett elúszni a 3800 métert oda-vissza. Nekem ez nem sikerült egyenesen, többször is jobbra balra cikk cakkban úsztam, nem voltam teljesen ott még fejben. Ettől függetlenül szépen nyugodtan haladtam minden megerőltetés nélkül. Párszor átváltottam mellúszásba, láttam, hogy a csatorna mindkét partja tele volt nézőkkel. Kis idő múlva a szokásosnál korábban csipkedte a jobb vádlimat a görcs, aztán a másikat is. Háromezer méter környékén be is görcsöt a jobb vádlim és abban a pillanatban a jobb combfeszítőt is berántotta. Amit szerencsére hamar le tudtam nyújtani és úsztam is tovább. Szép lassan elfogyott a 3800 méter: 1:23:59 alatt úsztam le a távot. Majd jött a biciklizés, a biciklipályán több emelkedő is volt. Már az elején úgy kezdődik, hogy többszáz méteres sorban az út mindkét oldalán hatalmas tömeg tapsol, sípol, dobol, fütyül, kiabál, szurkol. Rengeteg szurkoló, üvölt a zene, a spíker kiabál ezerrel. Az út egy idő után beszűkült és annyi hely marad, hogy a bringa épp elfér! Brutális hangulat.... lelketsimogató! Sikerült az első kör végére 30.6km/órás átlagot tekerni, amit próbáltam megtartani a második körön is. A bringa végén 30.2-es átlagot mutatott az órám. A második körön a napot felhők takarták,viszont a napsütés helyette kaptunk egyre jobban erősödő szelet cserébe. Kiadtam magamból mindent, a végére kicsit elfáradtam de biztos voltam benne, hogy nem lehet kérdés a célba érkezés. Aztán jött az én fő számom, a futás. 42 kilométer, ami 33 kilométerig sík pályán halad, utána körülbelül 130 méteres szintemelkedés. Jól elindultak a lábaim, meg is álltam frissíteni és beálltam 5:40 körüli kényelmes tempóra. Huszonkét kilométert futottunk a csatorna partján, szép környezetben, utána Roth városa felé vettük az irányt. Futás közben már sikerült előzgetni, de viszonylag mindenki stabilan futott. Egyszer csak zöld szőnyeg volt a lábaim alatt és a várva várt célba érkezés! Jó volt látni, hogy itt mindenkinek majdnem ugyanaz a gratuláció jár, akár elsőként akár utolsónak ér a célba. A célba érkezés fantasztikus érzés és megfizethetetlen élmény volt számomra!



