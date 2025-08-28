34 perce
Kispályás foci Szombathelyen: rajtol a szezon - megszűnt a Di Napoli!
Hétfőn elrajtol a városi kispályás labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja. Kispályás foci: a férfiak mezőnye 55 csapatot számlál.
Kezdődik a kispályás foci – november közepéig játszanak.
Akárcsak tavaly, idén is 55 csapat áll rajthoz a városi amatőr kispályás labdarúgó-bajnokságban – a pontvadászat őszi szezonja hétfőn rajtol, és november közepén ér véget.
Kispályás foci
– Akadnak új csapatok a mezőnyben, de akad olyan gárda is, amely hosszú idő után fejezte be a szereplését, ilyen például a rekordbajnok Di Napoli, amely korábban Admirál Casino, vagy Casino Dom nevet is viselt – mondta Táncsics András, a bajnokságot szervező Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke. – Tíz hét alatt zajlik majd le az őszi szezon. A pontvadászat mellett idén is kiírjuk a népszerű Conoil Üzemanyagkutak Kupát, 32 csapat nevezését fogadjuk el, egyenes kieséses rendszerben vívják majd a küzdelmeket a részvevők – az ősszel két fordulót bonyolítunk le a kupából. A Sportliget pályái elő vannak készítve, jó állapotban várják a csapatokat. A versenybizottság minden szerdán 15 és 17 óra között ülésezik a szövetség Sugár úti irodájában – telefonos egyeztetés után bárki elmondhatja ügyes-bajos dolgait. Az őszi szezont 11 játékvezetővel kezdjük, akik a rajt előtt frissítő kurzuson vettek részt. A női bajnokság később rajtol, ide még várjuk a nevezéseket. Büszkék vagyunk arra, hogy a bajnokság Szombathely egyik legnépszerűbb szabadidős sorozata, közel ezer futballistát mozgat meg, igyekszünk megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak!
A bajnokság mezőnye:
- Conoil csoport (I. osztály, 7 csapat): eSport Szombathely, Unixkornis, ATANÁCS, Casablanca Café, Peszi FC, FociIszak-Bomba Car, Illés Akadémia Fiatalok.
- Intersport csoport (II. osztály, 10 csapat): OFFICE, Tax-Team Hungary, Ivytech, Lizard Projects, Sitke, Atlantisz Sé SE, Tűzoltóság, TDK-Kispályások FC, Füles FC, Neon Teflon.
- NEOsport csoport (III. osztály, 10 csapat): Rács SE, TDK Kft., Szikla M.F.C., Corvin Café, Buday Autófény&Kisskertészet, Vasi Meteor, Legend Room, Zotu Reform Marketing Kft., Alacool-Aptiv, LK Bulls.
- Belvárosi Menza csoport (IV. osztály, 10 csapat): NK Sambotel, Laki Architect Stúdió Kft., GYMTronic-Szombathely, Sasoló Kecskék, Vegyeszöldség, Sörbarátok, iSirájder, Hasak(k), Ölbői Horgásztó, FC Classic.
- Öregfiúk osztály (11 csapat): Falco-Piac Café, Ops Café, Jumbo Intertrans Százhold, Carpolír FC, Aptív Öregfiúk, Faterok, Tax-Team Hungary Öregfiúk, Old Time-Füredi Market, Szkendo Kft.-Gekko Pub, Young Boys Szombathely, Tenisz FC.
- Szenior osztály (7 csapat): HB United, Falco-Piac Café Senior, Joy Food Senior, Örökifjak, Savaria Honvéd Senior, Profit-Adó Bt., Vörös Proletár.