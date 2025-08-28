Kispályás foci Szombathelyen: rajtol a szezon - megszűnt a Di Napoli!

Kezdődik a kispályás foci – november közepéig játszanak.

Kispályás foci: a Sportliget pályái készen állnak a "bevetésre".

Fotó: Cseh Gábor

Akárcsak tavaly, idén is 55 csapat áll rajthoz a városi amatőr kispályás labdarúgó-bajnokságban – a pontvadászat őszi szezonja hétfőn rajtol, és november közepén ér véget.

Kispályás foci

– Akadnak új csapatok a mezőnyben, de akad olyan gárda is, amely hosszú idő után fejezte be a szereplését, ilyen például a rekordbajnok Di Napoli, amely korábban Admirál Casino, vagy Casino Dom nevet is viselt – mondta Táncsics András, a bajnokságot szervező Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke. – Tíz hét alatt zajlik majd le az őszi szezon. A pontvadászat mellett idén is kiírjuk a népszerű Conoil Üzemanyagkutak Kupát, 32 csapat nevezését fogadjuk el, egyenes kieséses rendszerben vívják majd a küzdelmeket a részvevők – az ősszel két fordulót bonyolítunk le a kupából. A Sportliget pályái elő vannak készítve, jó állapotban várják a csapatokat. A versenybizottság minden szerdán 15 és 17 óra között ülésezik a szövetség Sugár úti irodájában – telefonos egyeztetés után bárki elmondhatja ügyes-bajos dolgait. Az őszi szezont 11 játékvezetővel kezdjük, akik a rajt előtt frissítő kurzuson vettek részt. A női bajnokság később rajtol, ide még várjuk a nevezéseket. Büszkék vagyunk arra, hogy a bajnokság Szombathely egyik legnépszerűbb szabadidős sorozata, közel ezer futballistát mozgat meg, igyekszünk megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak!

A bajnokság mezőnye: