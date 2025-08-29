Kiss Norbert Csehországban folytatja - közel a történelmi hetedik arany!

Kamion Eb: Kiss Norbert Csehországban

Kiss Norbert a dobodó teteján - megszokott látvány!

Fotó: VN/Bóta Márti

A szezon első részében Olaszországban (Misano), Németországban (Lausitsring), Szlovákiában (Slovakia Ring), majd ismét Németországban (Nürburgring) versenyzett a kamionos Európa-bajnokság mezőnye – ezeken a versenyhétvégéken Kiss Norbert parádés teljesítmányt nyújtott. így a szombathelyi pilóta rohamléptekben halad a címvédés, a történelmi hetedik Európa-bajnoki cím felé.

Kiss Norbert - jöhet a folytatás!

Az utolsó versenyhétvégét július 13-13-án rendezték, aztán szusszanhattak egyet a csapatok. A sorosat most folytatódik: a rövid nyári szünet után Csehországba utazik a kamion Európa-bajnokság mezőnye. Kiss Norbert pedig komoly előnnyel várhatja a folytatást, ugyanis 211 pontot szerzett eddig, míg legfőbb riválisa, a második helyen álló német Jochen Hahn 162 pontot gyűjtött. Mögöttük jócskán leszakadva az ugyancsak német Steffi Halm következik 112 ponttal. A csapatversenyben is nagy az előnye a Révész Racing Teamnek. Így mindkét sorozatban – a pilóták és a csapatok között is –reális cél a címvédés.

Következik tehát Csehország, Most – amely ismerős helyszín Kiss Norbert számára. A csapat többször is tesztelt már ezen a pályán, ennek megfelelően az Európa-bajnok jól ismeri a pályát – és rendre jól is szerepel Csehországban. egyébként az aszfaltcsík 4,2 km hosszú, 21 kanyart tartalmaz, egy van hosszabb egyenese.

A csapat tájékoztatása szeint a Révész Racing igyekezett a nyári szünetet is kihasználni, hogy tovább növeljék az autó megbízhatóságát, és megtalálják az ideális beállítást a hétvégére. Négy versenyhétvége van még hátra, azaz féltávnál jár az Eb-sorozat – de sűrű lesz a folytatás, ugyanis október 5-én zárul az idei bajnokság, azaz bő egy hónap alatt rendezik meg a hátralévő futamokat.