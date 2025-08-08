Konferencialiga: egy vállalható és egy csúnya vereség

Labdarúgó Konferencialiga: pályán a Győr és a Paks.

Konferencialiga: Vitális Milán szerezte a győriek szépítő gólját Svédországban.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport



Konferencialiga: Győr

A Győr 2-1-re kapott ki a svéd AIK Stockholm vendégeként Bár a zöld-fehérek helyenként jobban is játszottak riválisuknál, a szünetig mégis a hazai csapat tett szert kétgólos előnyre a korábban Mezőkövesden is futballozó bosnyák Dino Besirovic (7.), illetve a koszovói Bersant Celina (21.) révén. A második félidőben a magyar csapat ztán a 78. percben szépített Vitális Milán átlövésével. A hazaiak magyar légiósa, Csongvai Áron végigjátszotta a találkozót.

A visszavágót csütörtökön Győrben rendezik, a továbbjutóra a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien és a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United győztese vár a kvalifikáció utolsó körében.



Konferencialiga: Paks

A Magyar Kupa-győztes Paksi FC pedig 3-0-ra kapott ki az ukrán Polisszja Zsitomirtól – semleges pályán, a szlovákiai Eperjesen. Egyszer a tolnaiak is a hálóba találtak, de a játékvezető szabálytalanság miatt nem adta meg Vécsei Bálint 83. percben szerzett gólját (gólszerzők: Andrijevszkij 41., Beszkorovajnij 45+1., Lednev 58.). Az európai szövetség statisztikája szerint a Zsitomir nyolc, a Paks csupán két alkalommal találta el ellenfele kapuját.

A párharc visszavágóját csütörökön játsszák. A továbbjutóra az olasz ACF Fiorentina vár a selejtező negyedik körében – amelynek tétje a főtáblára kerülés.





A látottak alapján a Győr nem esélytelenül lép pályára a visszavágón, a Paks viszont szinte tét nélkül, felszabadultan futballozhat majd..

