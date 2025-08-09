Körmend: a rivális Falcótól érkezett kosaras

A dán állampolgárságú, kosárlabda magyarnak számító dobóhátvéd a legutóbbi három szezonban a Falco felnőtt keretének tagja volt - most viszont Körmendre szerződött.

Zsebe Ferenc, az Egis Körmend ügyvezető igazgatója és Hansen Dániel aláírta a szerződést

Fotó: VN/Egis Körmend



A kettes poszton bevethető 191 centiméter magas, 82 kilogramm súlyú játékos aláírta két szezonra szóló szerződését az Egis Körmenddel.

– A személyes egyeztetésünk alapján úgy látom, hogy elkötelezett a kosárlabda iránt. - mondta Zsebe Ferenc, az Egis Körmend ügyvezető igazgatója a klub közösségi oldalán. – Ezt igazolta számomra, hogy már a hivatalos edzések előtt munkára jelentkezett, és már el is kezdte az egyéni edzéseket.

– Leültem beszélgetni Zsebe Ferencékkel és nagyon jó tervet mutattak a jövőre. – mondta Hansen Dániel. –Elmondták, hogy meg tudom mutatni magam a csapatban, lesz lehetőségem a bizonyításra. Jó lehetőségnek láttam ezt, amivel szeretnék élni, ezért írtam alá a szerződést. Természetesen fel kell vennem a kesztyűt a többi játékossal, az edzéseken és a pályán is meg kell harcolnom a lehetőségért.”

– Ami az erősségeimet illeti, a sebesség fontos, úgy érzem, hogy gyors, atletikus játékra vagyok képes. A dobásokon pedig folyamatosan dolgozom, hogy mindig jobb legyek ezen a területen.”

Hansennak a közösségi oldalon feltették a kérdést, hogy mire, milyen reakciókra számít, hiszen éppen az ősi rivális Falcótól igazolt Körmendre.

A Körmend új játékosa megpróbál élni a lehetőséggel

– A Falconál már beszéltünk erről, mindenki jól reagálta le, itt pedig majd meglátjuk, hogyan fogadnak. – jelezte a játékos. – Megpróbálok élni egy lehetőséggel, szeretnék mindent megadni a Körmendnek, amire képes vagyok, mindent meg is fogok tenni ezért!