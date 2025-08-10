Komoly beruházás, fejlesztés a vasi focicsapatnál - fotók

Körmend VSE: több mint 9 millió forintos fejlesztés történt a horvátnádaljai klubépületen - megújult a focisták öltözője!

Körmend VSE: Nagy Gábor klubelnök és dr. Szabó polgármester.

Fotó: Novák Noel

A vármegyei II. osztály déli csoportjában szereplő Körmend VSE csapatának klubhelysége több fejlesztésen is átesett az elmúlt időszakban. A beruházás egyik célja az volt, hogy javítson a komfortérzeten, a működési feltételeken, tovább az is, hogy a munkák kizárólag helyi vállalkozók és kereskedők bevonásával valósuljanak meg. A kivitelezési munkálatokat a körmendi székhelyű Terrum-S Kft. végezte el – amely 48 hónap garanciát vállalt az elvégzett munkákra.

Fotó: Novák Noel

Fontos elvárás volt továbbá, hogy a fővállalkozó kizárólag körmendi alvállalkozókat foglalkoztasson, és csak helyi üzletekből vásárolja be a szükséges anyagokat. A helyi gazdaság támogatása kiemelt szempont volt a projekt során.

Az elvégzett munkák:

teljes héjazatcsere

új ereszcsatornák kiépítése

30 cm vastag padlásszigetelés

dúcolási munkák

új villamos hálózat kiépítése

mellékhelyiség teljes korszerűsítése

Fotó: Novák Noel

Körmend VSE: határidőre, kiváló minőségben!

– Számunkra mindig is fontos volt, hogy ahol csak lehet, támogassuk a helyi vállalkozókat – fogalmazott Nagy Gábor, a Körmend VSE elnöke. –Úgy gondolom, ha van a városban megbízható, tapasztalt vállalkozás, akkor ne máshol keresgéljünk. A helyi cégek pedig nemcsak gyorsan reagálnak, hanem szívügyüknek is tekintették a projektet. A vállalkozó minden feladatot a szerződésben rögzítettek szerint, határidőre és kiváló minőségben teljesített. A beruházás a társasági adóból – TAO – finanszírozott pályázat segítségével valósult meg. A Körmend VSE nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazon vállalkozóknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a projekt sikeréhez. Kiemelt köszönet illeti a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Vármegyei Igazgatóság munkatársait, különösen Dobány Lajos igazgató urat, aki az elnökség tagjaként mindvégig segítette és támogatta a fejlesztés megvalósítását. Jó szívvel mondhatom, hogy a kivitelező minden részletre odafigyelt, betartotta a határidőket, és a minőséggel is maximálisan elégedettek vagyunk. Az öltöző most már nemcsak korszerű, hanem méltó környezetet is biztosít a játékosoknak. A megújult épületet Körmend város polgármesterével, dr. Szabó Barnával együtt vettük át – és természetesen köszönöm, hogy a város látott fantáziát a projektben, és végig támogatta klubunkat a munkálatok során.