Természet

3 órája

Körmendi Vándortábor: vasi túrázók a Zselicben

Címkék#túra#vándortábor#zselic

Idén sem maradt el a Körmendi Vándortábor. A Körmendi Vándortábor vasi túrázói a Zselicet járták be - és nagyszerű élményekkel gazdagodtak.

Vaol.hu
Körmendi Vándortábor: a vasi csapat.

Fotó: VN/Baranyai Sándor

Körmendi Vándortábor: vasi erdei vándorok a Zselicben!

Évek óta hagyomány, hogy több környékbeli iskola tanulóit egy csoportba gyűjtve indul útjára a gyalogos Körmend Vándortábor. Az idei vándortáborhoz hét általános iskola (Olcsai, Boldog Batthyány, Brenner, Bolyai, Ják, Egyházasrádóc, Szentpéterfa) diákjai csatlakoztak, valamint az ELTE Savaria Egyetemi Központ egy tanulója – akik Körmendről kiindulva a Zselic dombság meghatározó részét járták be Somogy és Baranya vármegye határán.

  • A táborozók vonattal érkeztek Kaposvárra ahonnan elindult egy hetes erdei kalandjuk. Az első napot egy 11 km-es gyaloglás vezette fel a Ropolyi vadászházhoz, majd másnap egy 13 km-es körtúra következett a Ropolyi-tó, a Dugás-kút, Márcadópuszta és a Zselici Csillagpark meglátogatásával, közbeiktatásával.
  • Harmadik napon táborváltás következett. A reggeli órákban már gyűltek a felhők, a túra szemerkélő esőben kezdődött. Néhány méter utn megérkezett a zápor, ami hamarosan zivatarrá erősödött. Az erdőben dőltek a fák, a szél hidegen fújt, az eső sártengerré változtatta az erdei utakat, ezért 3 km megtételét követően vissza kellet fordulni. Melegvizes fürdés után a ruhákat, a cipőket meg kellet szárítani – hajszárítóval. A Somogyerdő munkatársai a táborozók segítségére siettek, gépkocsikkal elszállították őket a Bőszénfai Szarvasfarmhoz, majd Sasrét következett, ahol sátorban lettek elhelyezve a diákok – remek körülmények közepette.
  • A negyedik napon a Zselici Csühögővel egy kis vonatozás után Almamellékre érkezett a társaság – ahol 500 méter hosszú sínpár lett kiépítve, amelyen hajtányozni lehetett. A napot egy 9, majd egy 4 km-es túra zárta.
  • Az ötödik napon este – 18 km megtétele és Gálosfa érintése után – Simonfán éjszakázott a csapat.
  • A hatodik nap a kaposvári  Deseda-tó volt a élpont,  a kirándulást sikerült egy hajózással összekötni, majd ismét Simonfára vezetett az út.
  • Az utolsó napon ismét Kaposvárra kellet eljutni a táborozóknak, a várost 11 km-es táv megtételét követően értek el, majd 5 óra vonatozás után az „erdei vándorok” hazaértek Körmendre.

- A térerő hiánya, az időjárási visztagságok ellenére a természet rengeteg szép, érdekes élménnyel ajándékozta meg a résztvevőket. A hét napos túra ismét jól előkészített táborhelyekkel, kiváló étkezési lehetőséggel várta a diákokat – összegzett Baranyai Sándor túravezető. Akinek a lépésszámlálója alapján egy hét alatt 249 ezer lépés, 154 km került a túrázók cipőjébe, lábába!

 

 

