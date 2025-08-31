Kosárlabda NB I.: szeptember 26.!

Kosárlabda NB I.: rajt szeptember 26-án!

Fotó: Szabó Miklós

A szezon szeptember 26-án pénteken egy Sopron–Alba mérkőzéssel rajtol. Az alapszakasz utolsó, 26. fordulóját pedig április 11-én rendezik. A Körmend hazai pályán, a Falco pedig idegenben kezdi a bajnoki pontvadászatot.

Kosárlabda -első forduló

Az első forduló menetrendje, szeptember 26., péntek, 19.00 : Sopron KC–Alba Fehérvár.

: Sopron KC–Alba Fehérvár. Szeptember 27., szombat, 18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK, MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák, Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, DEAC–Budapesti Honvéd SE.