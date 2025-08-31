augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falco, Körmend

3 órája

Kosárlabda NB I.: szeptember 26.!

Címkék#meccs#sport#kosárlabda

Elkészült a 2025/2026-os NB I.-es kosárlabda-bajnokság alapszakaszának pontos menetrendje. Kosárlabda NB I.: pályán a Falco, a Körmend.

Vaol.hu

Kosárlabda NB I.: rajt szeptember 26-án! 

Kosárlabda
Kosárlabda: hamarosan rajtol a szezon!
Fotó: Szabó Miklós

A szezon szeptember 26-án pénteken egy Sopron–Alba mérkőzéssel rajtol.  Az alapszakasz utolsó, 26. fordulóját pedig április 11-én rendezik. A Körmend hazai pályán, a Falco pedig idegenben kezdi a bajnoki pontvadászatot.

Kosárlabda -első forduló

  • Az első forduló menetrendje, szeptember 26., péntek, 19.00:    Sopron KC–Alba Fehérvár.
  • Szeptember 27., szombat, 18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK, MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák, Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, DEAC–Budapesti Honvéd SE.

A szezon első vasi rangadóját december 6-án, szombaton 18 órás kezdéssel rendezik: a Körmend fogadja a Falcót. A Falco majd március 28-án látja vendégül a Körmendet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu