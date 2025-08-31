3 órája
Kovács Lara U19-es Európa-bajnok lett!
Utánpótlás korosztályban, vegyes páros kategóriában lett Európa-bajnok a szombathelyi Arenda Teqball SC ifjú játékosa, Kovács Lara. Kovács Lara 14 évesen nyert Eb-t.
Teqball: a szombathelyi Kovács Lara vegyes párosban nyert Eb-t.
A pécsi Lauber Dezső Sportcsarnok adott otthont a teqball sportág történetének első utánpótlás kontinensbajnokságának. A kétnapos eseményre 15 országból 49 fiatal teqballos érkezett – 14 és 19 év közötti korosztály számára írták ki a tornát, és sok újonc állt asztalhoz. A férfi egyéni versenyszámban mind a 14 nemzet képviseltette magát. A férfi párosban 10 duó (20 sportoló), a vegyes párosban 8 páros (16 sportoló) indult. A női egyéni küzdelmekben 8 játékos lépett pályára, míg a legkisebb mezőny a női párosban jött össze, ahol 5 csapat (10 sportoló) nevezett.
A népes létszámmal nevező magyar válogatott keretébe meghívást kapott a szombathelyi Arenda Teqball SC mindössze 14 éves játékosa, Kovács Lara, aki Varga Dániel Botond (Infinity Teqball) oldalán vegyespáros kategóriában állt asztalhoz. Az Eb-t megelőzően a korosztályos magyar csapat komoly felkészülést csinált végig, Csongrádon, majd Budapesten is edzőtáborozott.
Kovács Lara - út az aranyig
A Kovács Lara-Varga Dániel kettős a csoportmérkőzések során Izrael, Lengyelország, Belgium és Portugália ellen egyaránt 2-0-ás sikert aratott, így csoportelsőként kvalifikálta magát az elődöntőbe. Az elődöntőben következett Bulgária, és egy újabb 2-0-ás magyar siker. A döntőben sem lassított a Kovács-Varga kettős, az Eb zárásaként Romániát is 2-0-ra verte el. A magyar csapat így szettveszteség gyűjtötte be az U19-es Európa-bajnoki címet vegyespáros kategóriában.
Kovács Larát az Arenda Teqball SC részéről Kovács Ádám és Biácsy Ferenc edzők készítették fel a kontinenstornára, míg szövetségi edzőként Kota Gabriella és Katz Balázs segítette.
A házigazda magyarok egyébként további három érmet szereztek:
- Férfi egyéniben Csábi Milán (Infinity Teqball) gyűjtötte be aranyt, az Eb-címet.
- Férfi párosban a Hercegfi Máté-Varga Dániel Botond (Infinity Teqball) kettős ezüstéremmel zárt.
- Női párosban a Barna Gabriella-Spéth Veronika duó állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Az éremtáblázat élén Magyarország zárt, a második Bulgária lett, míg a dán csapat harmadikként végzett a 15 országból.