augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teqball

3 órája

Kovács Lara U19-es Európa-bajnok lett!

Címkék#Teqball#sport#U19

Utánpótlás korosztályban, vegyes páros kategóriában lett Európa-bajnok a szombathelyi Arenda Teqball SC ifjú játékosa, Kovács Lara. Kovács Lara 14 évesen nyert Eb-t.

Vaol.hu

Teqball: a szombathelyi Kovács Lara vegyes párosban nyert Eb-t.

Kovács Lara
Kovács Lara
Fotó: VN/Arenda Teqball

A pécsi Lauber Dezső Sportcsarnok adott otthont a teqball sportág történetének első utánpótlás kontinensbajnokságának. A kétnapos eseményre 15 országból 49 fiatal teqballos érkezett – 14 és 19 év közötti korosztály számára írták ki a tornát, és sok újonc állt asztalhoz. A férfi egyéni versenyszámban mind a 14 nemzet képviseltette magát. A férfi párosban 10 duó (20 sportoló), a vegyes párosban 8 páros (16 sportoló) indult. A női egyéni küzdelmekben 8 játékos lépett pályára, míg a legkisebb mezőny a női párosban jött össze, ahol 5 csapat (10 sportoló) nevezett.

A népes létszámmal nevező magyar válogatott keretébe meghívást kapott a szombathelyi Arenda Teqball SC mindössze 14 éves játékosa, Kovács Lara, aki Varga Dániel Botond (Infinity Teqball) oldalán vegyespáros kategóriában állt asztalhoz. Az Eb-t megelőzően a korosztályos magyar csapat komoly felkészülést csinált végig, Csongrádon, majd Budapesten is edzőtáborozott.

Kovács Lara - út az aranyig

A Kovács Lara-Varga Dániel kettős a csoportmérkőzések során Izrael, Lengyelország, Belgium és Portugália ellen egyaránt 2-0-ás sikert aratott, így csoportelsőként kvalifikálta magát az elődöntőbe. Az elődöntőben következett Bulgária, és egy újabb 2-0-ás magyar siker. A döntőben sem lassított a Kovács-Varga kettős, az Eb zárásaként Romániát is 2-0-ra verte el.  A magyar csapat így szettveszteség gyűjtötte be az U19-es Európa-bajnoki címet vegyespáros kategóriában.

Kovács Larát az Arenda Teqball SC részéről Kovács Ádám és Biácsy Ferenc edzők készítették fel a kontinenstornára, míg szövetségi edzőként Kota Gabriella és Katz Balázs segítette.

A házigazda magyarok egyébként további három érmet szereztek:

  • Férfi egyéniben Csábi Milán (Infinity Teqball) gyűjtötte be aranyt, az Eb-címet.
  • Férfi párosban a Hercegfi Máté-Varga Dániel Botond (Infinity Teqball) kettős ezüstéremmel zárt.
  • Női párosban a Barna Gabriella-Spéth Veronika duó állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Az éremtáblázat élén Magyarország zárt, a második Bulgária lett, míg a dán csapat harmadikként végzett a 15 országból.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu