Világbajnokság: Vasból egyedül Lakotár Hanna jutott ki!
Tizenhat magyar sportoló utazik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új ökölvívó világszövetség, a World Boxing (WB) első világbajnokságára, amelyet szeptember 4-14-én rendeznek Liverpoolban. A magyar csapatban egyedül Lakotár Hanna képviseli a vasi, kőszegi színeket.
A WB, melynek február óta tagja a magyar szövetség (MÖSZ), annyiban rögtön egyedülálló vb-vel indít, hogy mindkét nem képviselői egy időben, egy helyszínen mérik össze a tudásukat és erejüket. Az olasz szövetségi kapitány, Emanuele Renzini döntése értelmében kilenc férfi és hét női bokszoló lép a kötelek közé a szigetországban, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nem lesz magyar indul.
A magyar csapat, tagjai:
- Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pylyp (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia).
- Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Küzdősport Alapítvány Kőszeg), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló).
A vb-re utazó, készülő magyar csapatban egyedül a kőszegi Alpokalja Küzdősport alapítvány bunyósa, Lakotár Hanna képviseli a vasi színeket. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség edzői, munkatársai szerint az éremesélyesek közé a 80 kilós Akilov Pylyp és a 65 kilogrammos – a korábban a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület, ma már a BVSC színeiben bunyózó – Hámori Luca tartozik, de Virbán Gábor, Kiss Levente
vagy a már említett, hatszoros magyar bajnok Lakotár Hanna – Finesz Ernő tanítványa – is meglepetést okozhat.