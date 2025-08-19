Világbajnokság: Vasból egyedül Lakotár Hanna jutott ki!

Ökölvívó világbajnokság: tizenhat magyar sportoló lép ringbe a szeptemberi angilai, liverpooli tornán - a vasi, kőszegi színekért egyedült Lakotár Hanna küzd.

Lakotár Hanna és edzője, Fines Ernő.

Fotó: VN/Alpokalja Küzdősport Alapítvány

Lakotár Hanna utazik a vb-re!

A WB, melynek február óta tagja a magyar szövetség (MÖSZ), annyiban rögtön egyedülálló vb-vel indít, hogy mindkét nem képviselői egy időben, egy helyszínen mérik össze a tudásukat és erejüket. Az olasz szövetségi kapitány, Emanuele Renzini döntése értelmében kilenc férfi és hét női bokszoló lép a kötelek közé a szigetországban, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nem lesz magyar indul.

A magyar csapat, tagjai:

Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pylyp (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia).

Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Küzdősport Alapítvány Kőszeg), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló).

A vb-re utazó, készülő magyar csapatban egyedül a kőszegi Alpokalja Küzdősport alapítvány bunyósa, Lakotár Hanna képviseli a vasi színeket. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség edzői, munkatársai szerint az éremesélyesek közé a 80 kilós Akilov Pylyp és a 65 kilogrammos – a korábban a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület, ma már a BVSC színeiben bunyózó – Hámori Luca tartozik, de Virbán Gábor, Kiss Levente