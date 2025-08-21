Legendás futballisták találkoznak!

2 órája
Volt egyszer egy NB III.-as bajnokcsapat Körmenden!
Forrás: Shutterstock
Legendás futballisták találkozója! A körmendi futballcsapat 1972-ben bajnokságot nyert az NB III.-ban – és a csapat több játékosa a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságban is a csúcsra ért. Az egykori sikercsapat játékosai (akik közül sokan később egészen szép pályát futottak be!) pénteken 16 órától a körmendi színház aulájában gyűlnek össze egy közönségtalálkozóra, amelyre várnak minden érdeklődőt, egykori szurkolót, barátot, segítőt.
Jelezte érkezését többek között Kereki Zoltán, Galántai Tibor, Horváth Lajos, Pál András és Süle Zoltán is.
A korábbi kiváló játékvezető, Samu Ferenc főszervező úgy véli, nagyszerű sztorizgatásokra, kellemes nosztalgiázásra számíthatnak az érdeklődők!