Körmend

2 órája

Legendás futballisták találkoznak!

#sikercsapat#futballcsapat#körmendi

Volt egyszer egy NB III.-as bajnokcsapat Körmenden!

Legendás futballisták találkoznak!

Legendás futballisták találkozója!

Forrás: Shutterstock

A körmendi futballcsapat 1972-ben bajnokságot nyert az NB III.-ban – és a csapat több játékosa a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságban is a csúcsra ért. Az egykori sikercsapat játékosai (akik közül sokan később egészen szép pályát futottak be!) pénteken 16 órától a körmendi színház aulájában gyűlnek össze egy közönségtalálkozóra, amelyre várnak minden érdeklődőt, egykori szurkolót, barátot, segítőt.

Legendás futballisták találkozója!
Legendás futballisták találkozója!
Forrás: Shutterstock

Legendás futballisták találkozója!

Jelezte érkezését többek között Kereki Zoltán, Galántai Tibor, Horváth Lajos, Pál András és Süle Zoltán is.

A korábbi kiváló játékvezető, Samu Ferenc főszervező úgy véli, nagyszerű sztorizgatásokra, kellemes nosztalgiázásra számíthatnak az érdeklődők! 

 

