Leo Karate-do SE: balatoni edzőtábor, övvizsga
A szombathelyi Leo Karate-do SE idén is megrendezte hagyományos nyári, balatoni edzőtáborát. Leo Karate-do SE: övvizsga Fonyódon.
A hagyományos négynapos edzőtábornak idén Fonyód adott otthont.
Gál Róbert egyesületi elnök, edző vezetésével napi 2x2 órás edzéseken vettek részt a tanítványok. Gál Róbert nemrég két hetet töltött Japánban egy edzőtáborban, ahol közvetlen a japán nagymesterektől tanulhatta meg karate sportág összes újítást – azt a tudást a táborban első kézből adhatta át tanítványainak.
Leo Karate-do SE
Szülőkkel, kísérőkkel, edzőkkel, sportolókkal együtt közel 50 fő vett részt az edzőtáborban. Külön csoportbontásos edzések voltak, mindenki az övszínének megfelelő technikai elemeket, formagyakorlatokat gyakorolta. Idén is – mint minden évben – külön felkészítő edzés volt övvizsgára a két edzés közötti szabadidőben. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a szombathelyi csapattal tartott két pécsi fekete öves karatéka. Az utolsó napon aztán övvizsgán adtak számot a tudásukról a karatékák – mindenkinek sikerült az övvizsgája. A táborból hazatérve már heti két edzéssel készülnek a Leo Karate-do SE sportolói az elkövetkező mozgalmas időszak versenyeire – kiemelten a saját rendezésű Goju Kupa Nyílt Nemzetközi Karate Versenyre melynek október 12-én, vasárnap az Aréna Savaria ad otthont.
A sikeres övvizsgázók névsora:
- 9. kyu: Török Péter, Horváth Benedek
- 7. kyu: Hirth András, Varga Sarolta, Fessler Csenge Ágnes, Szabó András
- 6. kyu: Németh György, Németh Máté, Németh Anna, Varga Boróka
- 5. kyu: Paksa Bende Máté, Paksa Csenge Júlia, Sipos Júlia
- 4. kyu: Polyák Eszter
- 2. kyu: Polyák Dorka
- 1. kyu: Bencsics Bulcsu, Fülöp Endre Csanád