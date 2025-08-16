Leo Karate-do SE: balatoni edzőtábor, övvizsga Fonyódon.

Leo Karate-do SE: az edzőtábor résztvevői.

Fotó: VN/Leo Karate-do SE

A hagyományos négynapos edzőtábornak idén Fonyód adott otthont.

Gál Róbert egyesületi elnök, edző vezetésével napi 2x2 órás edzéseken vettek részt a tanítványok. Gál Róbert nemrég két hetet töltött Japánban egy edzőtáborban, ahol közvetlen a japán nagymesterektől tanulhatta meg karate sportág összes újítást – azt a tudást a táborban első kézből adhatta át tanítványainak.

Leo Karate-do SE

Szülőkkel, kísérőkkel, edzőkkel, sportolókkal együtt közel 50 fő vett részt az edzőtáborban. Külön csoportbontásos edzések voltak, mindenki az övszínének megfelelő technikai elemeket, formagyakorlatokat gyakorolta. Idén is – mint minden évben – külön felkészítő edzés volt övvizsgára a két edzés közötti szabadidőben. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a szombathelyi csapattal tartott két pécsi fekete öves karatéka. Az utolsó napon aztán övvizsgán adtak számot a tudásukról a karatékák – mindenkinek sikerült az övvizsgája. A táborból hazatérve már heti két edzéssel készülnek a Leo Karate-do SE sportolói az elkövetkező mozgalmas időszak versenyeire – kiemelten a saját rendezésű Goju Kupa Nyílt Nemzetközi Karate Versenyre melynek október 12-én, vasárnap az Aréna Savaria ad otthont.

A sikeres övvizsgázók névsora: