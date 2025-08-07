Magyar Kupa: ellenfelet kaptak a vasi csapatok

Az MLSZ-ben kisorsolták a MOL Magyar Kupa 2. fordulójának párosítását. Három vasi jutott tovább az első fordulóból, a Haladás, a Sárvár és a Szarvaskend. Az NB III-as Haladás a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú Mezőörs otthonában szerepel. A vármegyei I. osztályú Sárvár FC a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú Koppánymonostori SE vendég lesz, míg a vármegyei I. osztályú Szarvaskend SE a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú Sárisáphoz utazik.

A Sárvár Koppánymonostoriba utazik a Magyar Kupa második körében

Fotó: Fotó: Benkő Sándor

Magyar Kupa: a Sárisáp simán nyert az első körben

Ami a vasiak ellenfeleit illeti, az első körben a Koppánymonostori SE a Tatai AC-t verte idegenben 3-2-re, a Mezőörs Koroncón nyert 1-0-ra, míg a Sárisáp otthon verte 5-0-ra a Csesztreget.

A továbbjutás egy meccsen dől el. A hivatalos játéknapok augusztus 23 és 24.