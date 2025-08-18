augusztus 18., hétfő

Labdarúgás

42 perce

Magyar Kupa: a 2. forduló eredményei, góljai - bozsoki, vasvári meglepetés (fotókkal)

A 2. forduló mérkőzéseivel folytatódott a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Magyar Kupa: gólzáporos győzelmek, meglepetés Boszokon, Vasváron!

Tóth Gábor
Magyar Kupa: a 2. forduló eredményei, góljai - bozsoki, vasvári meglepetés (fotókkal)

Fotó: Cseh Gábor

Magyar Kupa: a 2. forduló mérkőzéseit játszották le a csapatok az elmúlt hétvégén - az 1. forduló meglehetősen mozgalmasra sikeredett.

Magyar Kupa
Magyar Kupa: Sé-Söpte 0-8.
Fotó: Cseh Gábor

Két pályán született meglepetés: a megyei II.-es Bozsok egy küzdelmes döntetlennel búcsúztatta a vármegyei I. osztályban szereplő Celldömölköt, míg a III. osztályú Vasvár a megyei II.-es Alsóújlakot verte el.

Tíz gólt rúgott a Körmend, nyolcat a Király és a Kemenesalja - az Oszkó-Újperint derbin pedig tíz gól esett (3-7).

Egyetlen megyei III.-as csapatként a Nemeskolta jutott be a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójába.

Kemény meccs lehetett a Sótony-Gérce derbi, ugyanis kétszer is villant a piros lap.

 

Magyar Kupa - 2. forduló

 

Répcelaki SE (II.)–Király SE (I.) 2–8 (1–4). Répcelak. Jv.: Imre B.
Répcelak: Molnár D. (Vass) – Gáspár (Kovács G.), Gallen (Horváth B.), Dulicz, Bödecs, Mesterházi, Csupor Á., Varga B., Gosztolya, Csordás (Csupor D.), Németh D. (Pinezits).
Király: Kovács Á. – Karvalics (Nagy Á.), Bodor, Szabó B. (László), Németh G., Czöndör (Kudron), Rózsa, Rózsás, Horváth D., Halmosi (Takács), Németh M. (Tóth M.).
Gólszerzők: Dulicz, Varga B., ill. Kudron (3), Czöndör (3), László, Németh G.

Bozsoki SE (II.)–Celldömölki VSE-Vulkánürdő (I.) 3–3 (1–1). Bozsok. Jv.: Horváth P.
Bozsok: Varga M. – Dan D. (Dobány Patrick), Bigner, Dan G. (Hock-Sirson), Nagy Zs., Fáth (Kovács P.), Marti, Varga B. (Kaposi), Szalai, Tompek, Németh O. (Molnár K.).
CVSE: Présing – Marsai Mi. (Horváth E.), Göntér, Marsai Má., Zsoldos, Bakonyi, Büki (Döbröntei), Péter, Borbács, Huszár, Czinder (Szuh).
Gólszerzők: Dan G. (2), Németh O., ill. Borbács (2), Marsai Mi.

Kemenesalja FC (II.)–Kemenesmagasi FC (II.) 8–1 (2–1). Vönöck. Jv.: Kedves R.
Kemenesalja: Kovács Ko. – Horváth M., Balázsi, Kovács Kr., Lőrincz, Varga R. (Őri), Kóbor (György), Gorácz (Czöndör), Németh M. (Princzes), Szabó J., Németh J. (Binder).
Kemenesmagasi: László – Koronczai (Gellért), Szénégető, Németh Sz., Kovács B., Takács (Molnár P.), Gosztola (Molnár Zs.), Kopházi Zs., Géczi, Gudui (Németh Sz.), Molnár T.
Gólszerzők: Németh J. (2), Binder, Princzes, Őri, Gorácz, Kovács Kr., Czöndör, ill. Molnár T.

Tutitextil-Körmend VSE (II.)–Rábatótfalui SE (II.) 4–0 (1–0). Körmend-Horvátnádalja. Jv.: Vass I.
Körmend: Kónya – Papp P. (Szemes), Tompa, Horváth Á., Krajczár (Szatmáry), Petrovics, Falb (Vilics), Farkas T. (Berta), Németh B. (Herczeg), Szabó P., Pesti.
Rábatótfalui: Samu (Takács) – Molnár Á., Keresztúri, Domján D., Sütő, Szakács, Domján B., Kovács Á., Bogdán, Náricza (Tóth R.), Papp D. (Dancsecs).
Gólszerzők: Petrovics, Herczeg, Krajczár, Kovács Á. (öngól).

Oszkó-Pácsony TSE (III.)–Újperint SE (II.) 3–7 (0–6). Vasvár. Jv.: Borhy Gy.
Oszkó-Pácsony: Oláh D. – Farkas J., Nyári, Oláh M. (Horváth A.), Papp K., Papp B., Frigy, Orsós, Molnár T. (Timár), Molnár Z., Rumi.
Újperint: Tóth-Vig (Borhy) – Sásdi, Pados Bo. (Pados Be.), Simon, Hegyi, Szász, Gombás (Soós), Buna, Schimmer (Tancsics), Bakucz, Kardos (Takács).
Gólszerzők: Papp K. (3), ill. Hegyi (2), Gombás (2), Szász (2), Buna.

Ikervár FC (II.)–Haladás (I.) 0–2 (0–1). Ikervár. Jv.: Sebesi P.
Ikervár: Kollarics – Varga M., Biró Gy., Farkas A. (Földi), Nagy D., Baldauf, Kiss B., Biró B., Pénzes (Kurucz), Gyürü (Boros), Bolla (Cseh).
Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun, Végh (Házi), Tóth M. (Neczpál), Büki (Haág), Vigh, Győre, Hende (Németh N.), Kelemen, Bíró Á. (Fekete).
Gólszerzők: Tóth M., Hende.

Nemeskoltai KSK (III.)–Nemeskocs FC (III.) 4–0 (2–0). Nemeskolta. Jv.: Busi L.
Nemeskolta: Horváth Z. (Farkas B.) – Sziffer (Stéber), Bánhegyi Zs., Németh L. (Hujber), Haraszti, Kovács B., Gombkötő (Keresi), Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M.
Nemeskocs Fc: Farkas R. – Szakonyi, Pál, Zsani, Pintér, Balogh D., Bolla, Szabó Á., Csabai, Szabó Máté (Kiss G.), Szabó Márkó.
Gólszerzők: Haraszti (3), Szén.

Nádasd KSE (II.)–Szentgotthárdi VSE (I.) 1–5 (0–3). Magyarszecsőd. Jv.: Boda Gy.
Nádasd: Doktor – Osvald (Horváth B.), Belső, Jóna, Takács (Kalamár), Nagy Zs., Bíró (Elekes), Mesics, Hegedüs (Zsoldos), Horváth Á., Meskó.
Szentgotthárd: Dömötör – László, Horváth M. (Sipos B.), Laczó Be. (Uram), Horváth D., Laczó P., Mesics - Leiner, Dancsecz (Laczó Bá.), Tulok (Bauer), Sipos G. (Gyécsek), Bedi.:
Gólszerzők: Nagy Zs., ill. Laczó P. (2), Bauer, Dancsecz, Tulok.

Sorokpolány SE (III.)–Telekes Medosz SE (II.) 0–2 (0–0). Sorokpolány. Jv.: Marácz Z.
Sorokpolány: Gombás – Kertes (Török), Dézsi (Szabó I.), Németh M., Nagy B., Vidos, Majsa, Kalmár (Demeter), Fábián (Fekete), Fülöp (Werderits Z.), Háder.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós M. (Nyári Zs.), Görcsi (Legárt), Czövek, Osvald M., Vörös (Osvald B.), Németh F., Molnár T., Valkóczi, Nyári B.
Gólszerzők: Németh F., Czövek.

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE (II.)–Schott Lukácsháza SE (I.) 2–4 (2–0). Szombathely. Jv.: Pázsi M.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Rosta, Radányi (Kovács D.), Kopácsi, Bihun, Ilnicki (Bódi), Séfer, Nagy B. (Kálócz), Szabó M. (Kulcsár), Szabó B. (Szalai).
Lukácsháza: Borsos (Bán) – Bolfán (Németh Cs.), Pados, Osztrosits (Naisz), Iker, Zugonics Mátyás, Döbör (Komálovics), Zugonics Máté Zénó, Márok, Csuka (Francia), Gombás.
Gólszerzők: Szabó M., Lang, ill. Komálovics, Iker, Naisz, Gombás.

Sé Honvéd SE (II.)–Söpte SE (I.) 0–8 (0–3). Sé. Jv.: Bagoly G.
S: Baba – Hancz (Simon), Dénes (Fichtacher), Romsics, Nyári (Hajba), Nemes, Soós (Marton), Pummer (Botz), Szalay, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Koszokovits, Kondákor (Vámos), Németh G. (Árvay), Győrffy (Radványi Cs.), Koronczai (Radványi G.), Szakasics, Bonchis (Vizi), Rácz.
Gólszerzők: Radványi G. (2), Győrffy, Vizi, Vámos, Rácz, Bonchis, Kondákor.

Sé Honvéd SE (II.)–Söpte SE (I.) 0–8

Fotók: Cseh Gábor

Rábasömjéni TC (III.)–Uraiújfalu SE 2–4 (1–1). Uraiújfalu. Jv.: Szabó III. Z.
Rábasömjén: Vártok – Dancs, Nagy T., Faiszt (Török), Kiss P., Tóth-Toki, Németh O., Németh Ál., Varga K., Németh Ár., Verebélyi.
Uraiújfalu: Király – Keszei T., Burka, Horváth B., Tóth D. (Agg B.), Pungor, Szabó Á. (Szabó K.), Keszei R. (Szemes), Farkas R. (Agg D.), Szabó T. (Balogh M.), Binder.
Gólszerzők: Verebélyi (2), ill. Burka (2), Keszei T., Dancs (öngól).

Bajánsenye SE (II.)–Csákánydoroszlói KSE (I.) 0–4 (0–2). Bajánsenye. Jv.: Marton A.
Bajánsenye: Bacsák – Kircsi, Varga D., Nagy-Balázs, Vörös B. (Horváth J.), Horváth M., Fábián, Horváth Z., Végh, Stunya (Kósa), Cseke.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók (Düh), Török (Dudás K.), Makai, Németh K. (Danyi), Horváth D. (Major), Sárközi, Kovács B., Dudás M. (Németh B.), Urbán.
Gólszerzők: Makai (2), Düh, Czirók.

Kőszegszerdahelyi SE (III.)–Pinkavölgye-Felsőcsatári KSk (II.) 0–2 (0–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Kőszegszerdahely: Neves Couto Flávio – Nemes G., Rózsa, Joó, Keresztes, Nemes B., Geröly, Pesti, Szigeti, Horváth M. (Gyabronka), Gőcze.
Felsőcsatár: Antoni – Szabó B. (Horváth B.), Podlaviczki (Bugnits), Horváth L., Cobzaru (Krancz), Kis Z., Kis L., Böhm, Cseri (Mahucs), Hábetler, Dévai (Tieber).
Gólszerzők: Böhm, Horváth L.

Őrimagyarósd SE (III.)–Egyházasrádóci SE (II.) 0–6 (0–2). Őrimagyarósd. Jv.: Nagy P.
Őrimagyarósd: Soós – Horváth P. (Haholt), Kovács A., Gazdag (Horváth L.), Legárt (Szakály), Varga M. (Nagy A.), Szita, Gérnyi, Szabó B. (Varga V.), Czetin, Vitéz.
Egyházasrádóc: Balogh Á. – Merőtei (Berning), Vilics, Krajczár, Balogh A. (Horváth L.), Lendvai (Varga Z.), Sipos, Molnár I. (Kiss B.), Tóth A. (Loibenbeck), Halász, Varga D.
Gólszerzők: Balogh A. (3), Halász (2), Sipos.

Szentpéterfai SE (II.)–Vép VSE (I.) 1–6 (0–2). Szentpéterfa. Jv.: dr. Polgár T.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi (Kalmár), Török, Wágner, Skrapits, Leidli (Völgyi), Kajáry (Mersits), Homor (Góber), Jagodits, Hoós, Frányi.
Vép Vse: Bezdi B. – Vass, Kalmár, Bátori-Tóth, Bezdi Sz. (Péter), Vilics (Czeglédy), Illés (Gombás B.), Farkas G., Tama G. (Cseresznyák), Balikó, Takács (Beke). 
Gólszerzők: Mersits, ill. Balikó (2), Péter, Tama G., Vass, Takács.
Kiállítva: Mersits (84., Szentpéterfa).

Szeleste-Pósfa SE (II.)–Csepregi SE (I.) 0–4 (0–2). Csepreg. Jv.: Szabó B.
Szeleste: Horváth B. – Vajda (Gál), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Baranyai (Molnár B.), Molnár G., Szabó B., Németh Z., Horváth R., Kovács Á. (Szele).
Csepreg: Kótai – Nika M. (Gergye), Takács Ke. (Takács B.), Pócza (Sándor), Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á., Németh Cs. (Takács D.), Lukács, Takács Kr., Sabia (Berzlánovich).
Gólszerzők: Takács D., Berzlánovich, Nika M., Nika Á.

Őriszentpéter SE (II.)–Körmendi FC (I.) 0–10 (0–5). Őriszentpéter. Jv.: Pintér B.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Kevy, Sály, Gerencsér (Horváth G.), Könye (Bodonczi V.), Géczi (Simon), Babos (Bodonczi L.), Csóbor, Mihály.
Körmend: Gáspár (Sály D.) – Breznovits (Markó), Kelemen, Tompek, Sály G. (Buti), Szijjártó, Kovács K., Vígh, Pálla (Likerecz), Pálmai (Holecz), Nagy B.
Gólszerzők: Likerecz (2), Vígh (2), Sály G., Tompek, Pálmai, Szijjártó, Pálla, Mihály (öngól).

Hegyhát Se Sótony (III.)–Gérce-Vásárosmiske KSE (II.) 1–3 (0–1). Sótony. Jv.: Kártyás K.
Sótony: Sinka Á. – Németh D., Németh M., Gábor D. (Stelczer), Tőke, Gábor N. (Sinka L.), Asztalos (Réti), Császár, Pados, Szabó A. (Boda), Zergi.
Gérce: Lengyel – Komáromi (Glavánovics), Lakatos, Szabó B., Károlyi, Mórocz, Major, Nunkovics, Kovács T. (Soós), Tóth R. (Sebestyén), Mesterházy.
Gólszerzők: Zergi, ill. Glavánovics (2), Mórocz.
Kiállítva: Császár (65.), ill. Szabó B. (64.).

Vasvár VSE (III.)–Alsóújlaki SC (II.) 2–1 (1–0). Vasvár. Jv.: Imre B.
Vasvár: Gombor – Sipos, Huszár, Gotthárd, Lukács (Varga B.), Czövek (Vojnovics), Elekes, Dávid, Tausz, Bödei (Németh R.), Dénes.
Alsóújlak: Gábor – Gampel Do. (Oláh), Varga D. (Szabó B.), Varga K. (Pintér B.), Varga Á., Varga N., Káldi M. (Pintér N.), Tóth Á. (Káldi I.), Gampel Dá., Vasas, Varga R.
Gólszerzők: Tausz, Varga N. (öngól), ill. Vasas.

Vasszécseny TK (II.)–Kőszegi Lóránt FC (I.) 1–3 (1–1). Vasszécseny. Jv.: Monostori I.
Vasszécseny: Simon – Gombkötő (Katona), Virág, Dankó, Eichler (Bakonyi), Varga R. (Orsós), Molnár T., Németh Zs., Viszked, Varga M., Porga (Wéber).
Kőszeg: Kiss B. – Kovács D., Prógli (Szűcs), Imre, Marti, Kovács Zs., Takács (Varga D.), Balázs, Horváth N., Szijártó (Botos), Kalucza (Kumánovich).
Gólszerzők: , Viszked, ill. Szijártó, Kovács Zs. (öngól), Kalucza.

 

