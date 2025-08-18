Magyar Kupa: a 2. forduló eredményei, góljai - bozsoki, vasvári meglepetés (fotókkal)

Magyar Kupa: a 2. forduló mérkőzéseit játszották le a csapatok az elmúlt hétvégén - az 1. forduló meglehetősen mozgalmasra sikeredett.

Magyar Kupa: Sé-Söpte 0-8.

Fotó: Cseh Gábor

Két pályán született meglepetés: a megyei II.-es Bozsok egy küzdelmes döntetlennel búcsúztatta a vármegyei I. osztályban szereplő Celldömölköt, míg a III. osztályú Vasvár a megyei II.-es Alsóújlakot verte el.

Tíz gólt rúgott a Körmend, nyolcat a Király és a Kemenesalja - az Oszkó-Újperint derbin pedig tíz gól esett (3-7).

Egyetlen megyei III.-as csapatként a Nemeskolta jutott be a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójába.

Kemény meccs lehetett a Sótony-Gérce derbi, ugyanis kétszer is villant a piros lap.

Magyar Kupa - 2. forduló

Répcelaki SE (II.)–Király SE (I.) 2–8 (1–4). Répcelak. Jv.: Imre B.

Répcelak: Molnár D. (Vass) – Gáspár (Kovács G.), Gallen (Horváth B.), Dulicz, Bödecs, Mesterházi, Csupor Á., Varga B., Gosztolya, Csordás (Csupor D.), Németh D. (Pinezits).

Király: Kovács Á. – Karvalics (Nagy Á.), Bodor, Szabó B. (László), Németh G., Czöndör (Kudron), Rózsa, Rózsás, Horváth D., Halmosi (Takács), Németh M. (Tóth M.).

Gólszerzők: Dulicz, Varga B., ill. Kudron (3), Czöndör (3), László, Németh G.

Bozsoki SE (II.)–Celldömölki VSE-Vulkánürdő (I.) 3–3 (1–1). Bozsok. Jv.: Horváth P.

Bozsok: Varga M. – Dan D. (Dobány Patrick), Bigner, Dan G. (Hock-Sirson), Nagy Zs., Fáth (Kovács P.), Marti, Varga B. (Kaposi), Szalai, Tompek, Németh O. (Molnár K.).

CVSE: Présing – Marsai Mi. (Horváth E.), Göntér, Marsai Má., Zsoldos, Bakonyi, Büki (Döbröntei), Péter, Borbács, Huszár, Czinder (Szuh).

Gólszerzők: Dan G. (2), Németh O., ill. Borbács (2), Marsai Mi.

Kemenesalja FC (II.)–Kemenesmagasi FC (II.) 8–1 (2–1). Vönöck. Jv.: Kedves R.

Kemenesalja: Kovács Ko. – Horváth M., Balázsi, Kovács Kr., Lőrincz, Varga R. (Őri), Kóbor (György), Gorácz (Czöndör), Németh M. (Princzes), Szabó J., Németh J. (Binder).

Kemenesmagasi: László – Koronczai (Gellért), Szénégető, Németh Sz., Kovács B., Takács (Molnár P.), Gosztola (Molnár Zs.), Kopházi Zs., Géczi, Gudui (Németh Sz.), Molnár T.

Gólszerzők: Németh J. (2), Binder, Princzes, Őri, Gorácz, Kovács Kr., Czöndör, ill. Molnár T.