augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

17 perce

Magyar Kupa: félbeszakadt, elmaradt meccsek, meglepetések - gólzáporos győzelmek

Címkék#labdarúgás#Magyar Kupa#megyei foci

A Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 1. fordulójával elrajtolt a 2025/2026-os amatőr futballszezon Vasben. Magyar Kupa: félbeszakadt, elmaradt meccsek, meglepetések - gólzáporos győzelmek

Tóth Gábor
Magyar Kupa: félbeszakadt, elmaradt meccsek, meglepetések - gólzáporos győzelmek

Magyar Kupa: Vasvár - Nárai 4-2.

Fotó: Szendi Péter

Magyar Kupa: két meccs elmaradt, egy félbeszakadt, akadt sok meglepetés, több gólzáporos meccs - Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 1. forduló.

Magyar Kupa
Magyar Kupa: Vasvár - Nárai 4-2.
Fotó: Szendi Péter

Magyar Kupa - érdekességek

  • Az Izsákfa (III.)-Alsóújlak (II.) és a Nemeskocs (III.)-Keléd (III.) mérkőzés elmaradt - mert az Izsákfa és a Keléd lemondta az összecsapást. A Perenye (III.)-Szentpéterfa (II.) debi a szünetben félbeszakadt, mert a hazaiak sérülések miatt megfigyatkoztak - ekkor már 7-0-ra vezetett a vebdég.
  • Magasabb osztályú ellenfelet búcsúztatott, meglepetést okozott a Sótony, a Kőszegszerdahely, Mesrsevát, a Nemeskolta, a Sorokpolány és az Oszkó (döntetlenél az alaszoynabb osztályú gárda jutott tovább).
  • Alaposan megszórta magát, 19 gólig jutott a Szentgotthárd, 17-ig a Celldömölk, 13-ig a Csákánydoroszló és a Király, 12-ig a Haladás és a Vép.

Vasvár - Nárai

Fotók: Szendi Péter

 

Magyar Kupa - jegyzőkönyvek

Magyarszecsőd (III.)–Nádasd (II.) 1–6 (1–1). Magyarszecsőd. Jv.: Pintér B.
Magyarszecsőd: Czémán – Csillag (Sárközi), Tóth N., Cser, Hajba, Ambrus (Paál), Takács, Zsigmond, Burka, Dévai, Bellovics.
Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Osvald (Szabó D.), Péter, Jóna (Szabó I.), Neubauer, Takács, Nagy Zs., Hegedüs (Belső), Horváth Á. (Elekes), Meskó.
Gólszerzők: Cser, ill. Nagy Zs. (3), Takács (2), Belső.

Cák (III.)–Bozsok (II.) 1–7 (0–4). Cák. Jv.: Monostori I.
Cák: Kasalo Jure – Farkas Cs., Nagy Zs., Guttmann (Horváth A.), Németh L., Takács (Farkas L.), Tóth A., Varga R., Bokor, Lénárt, Németh N.
Bozsok: Szenteleki – Bigner (Dan D.), Dan G., Csizmazia, Pál (Molnár K.), Marti (Dobány P.), Kovács P., Kaposi (Nagy Zs.), Tompek, Németh O. (Hock-Sirson), Kiss M. 
Gólszerzők: Lénárt, ill. Dan G. (3), Németh O., Hock-Sirson, Tompek, Bigner.

Szergény (III.)–Kemenesmagasi (II.)1–7 (1–3). Szergény. Jv.: Pázsi M.
Szergény: Piri – Bokányi, Iván, Smidéliusz, Horváth T., Kasza, Fülöp, Foki, Mórocz, Márkus, Döbröntei.
Kemenesmagasi: Szénégető (Molnár Zs.) – Németh ? Sz., Csite, Kovács B., Takács, Gosztola (Horváth B.), Kopházi Zs., László, Géczi (Németh ? Sz.), Dákai (Kopházi Z.), Molnár T.
Gólszerzők: Piri, ill. Molnár T. (3), Kovács B. (2), Takács, Márkus (öngól).
Kiállítva: Csite (37., Kemenesmagasi).

Vasvár (III.)–Nárai (II.) 4–2 (1–1). Vasvár. Jv.: Imre B.
Vasvár: Kántor – Frigy, Czövek, Elekes, Dávid, Bödei (Németh R.), Huszár, Smolczer (Gombor), Tausz, Márton, Dénes (Tolnai).
Nárai: Rozmán – Nagy B. (Vajda Ba.), Bárdics (Hompasz), Máté Gy., Máté Á., Odler (Horváth L.), Marsai (Vajda Bá.), Matyas Robert, Vörös, Lakatos (Kovács A.), Szalay.
Gólszerzők: Czövek (2), Tausz, Dénes, ill. Matyas Robert, Lakatos.
Kiállítva: Rozmán (90., Nárai).

Sorkifalud (III.).–Vasszécseny (II.) 1–5 (0–2). Sorkifalud. Jv.: Szabó C.
Sorkifalud: Szovák – Károly, Baranyai D., Baranyai Á., Szombath P., Dénes F. (Reznyák), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Kosztolánczi, Dénes Cs.
Vasszécseny: Zsolnai – Varga M., Orsós (Kiss R.), Gombkötő, Virág, Dankó (Wéber), Porga (Bakonyi), Eichler (Vidos), Varga R., Molnár T., Németh Zs.
Gólszerzők: Dénes Cs., ill. Varga R. (2), Virág, Molnár T., Eichler.

Pankasz–Szentgotthárd 0–19 (0–10). Pankasz. Jv.: Vass I.
Pankasz: Vas – Kurucz, Rajnai, Koller, Králik, Póczak, Kozics (Kocsis), Kónya, Kiss D., Tőke, Horváth K. 
Szentgotthárd: Dömötör – László, Muzsi (Szájer), Gyécsek, Mesics - Leiner (Bauer), Laczó P., Nagy O., Tulok, Laczó Bá., Sipos (Uram), Laczó Be.
Gólszerzők: Laczó P. (7), László (3), Gyécsek (3), Mesics-Leiner (2), Nagy O. (2), Bauer, Laczó Be.

Kondorfa (III.)–Körmend (II.) 0–2 (0–1). Kondorfa. Jv.: Busi L.
Kondorfa: Vermes – Szabó M., Tóth ? L., Tóth Á., Zsoldos, Tóth L., Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.
Körmend: Kecskés – Tompa, Horváth Á., Papp Á. (Tiborcz), Frühvirth, Krajczár (Barbalits), Berta, Petrovics, Falb (Horváth B.), Gaál (Tomasics), Németh Cs.
Gólszerzők: Petrovics, Tompa.

Egyházashollós (III.)–Telekes (II.) 0–10 (0–6). Egyházashollós. Jv.: Kondor T.
Eghyázashollós: Nagy Á. – Dienes, Kiss S., Bindics, Robán, Molnár N., Lakosi, Joó, Kozma.
Telekes: Blaskovics – Orsós, Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya (Legárt), Németh F. (Várady), Osvald B. (Árok), Valkóczi, Nyári, Herczeg.
Gólszerzők: Orsós (3), Kónya (3), Herczeg, Legárt, Németh F., Czövek.

Gyöngyösfalu (III.)–Lukácsháza (I.) 0–8 (0–2). Gyöngyösfalu. Jv.: Lukács L.
Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó, Pintér, Bernáth, Szigligeti (Bodorkós), Plajszer, Pfeiffer, Kóbor (Boros), Baksa (Bokor), Szigetvári.
Lukácsháza: Tóth D. – Francia (Ujhelyi), Pados, Halász, Pásztor, Bánó (Csörnyi, Döbör B.), Gadó, Naisz, Döbör L., Márok, Zugonics.
Gólszerzők: Márok (3), Döbör B., Csörnyi, Naisz, Zugonics, Plajszer (öngól).

Sorokpolány (III.)–Gencsapáti (II.) 0–0. Sorokpolány. Jv.: Kártyás K.
Sorokpolány: Kertes – Szabó I. (Werderits Z.), Németh M., Vidos (Werderits R.), Gulyás, Majsa, Kalmár (Sági), Fülöp, Háder, Tőke (Török), Fekete.
Gencsapáti: Dancs – Horváth B., Sulyok, Mester, Kovács G., Németh G. (Tóth D.), Tóth B., Egyed, Lőrincz, Horváth D. (Czika), Mucza (Skrapits).

Pecöl (III.)–Haladás (I.) 0–12 (0–6). Pecöl. Jv.: Pintér B.
Pecöl: Csárdi – Pollák, Baranyai, Oszkó, Varga R., Németh I., Somogyi (Kiricsi), Trajbár (Szemes D.), Szemes B. (Bigelisz), Illés, Pálfi (Varga M.).
Haladás: Buzás – Macoun, Kelemen, Tóth M. (Házi), Büki (Németh N.), Vigh, Győre, Hende (Neczpál), Andor (Végh), Bíró Á. (Haág), Bíró D.
Gólszerzők: Tóth M. (4), Végh (2), Vigh (2), Büki, Macoun, Andor, Házi.

Rönök (III.)–Rábatótfalui (II.) 0–2 (0–2). Rönök. Jv.: Szabó III. Z.
Rönök: Varga A. – Révész, Tyahor (Horváth A.), Gáspár (Vajda), Sarus, Kakas (Nárai), Németh B., Brányi, Hompasz (Czentner), Meskó (Papp M.), Horváth Zs.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Tóth R. (Fálman), Szakács, Papp D., Takács (Sipos), Kovács Á. (Dancsecs), Bálint, Bánfi-Nagy.
Gólszerzők: Bánfi-Nagy, Szakács.

Sitke (III.)–Kemenesalja (II.) 2–5 (2–4). Sitke. Jv.: Monostori I.
Sitke: Okres – Nagy Á., Havasi, Szalai (Vizi), Nagy D. (Mikó), Kelemen, Vízi, Orsós (Németh G.), Vajnai, Papp B., Linka.
Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Lőrincz G. (Őri), Horváth M. (Palotai), György, Gorácz, Lőrincz M., Szabó J. (Lampért), Kóbor, Németh M., Németh J.
Gólszerzők: Nagy Á., Havasi, ill. Németh J. (3), György, Vajnai (öngól).

Bő (III.)–Söpte (I.) 0–10 (0–3). Bő. Jv.: Németh T.
Bő: Tóth P. – Szőllősy (Gecse), Baranyai, Sándor, Veszprémi (Kondor), Varga G., Rácsik (Kiss P.), Nagy B. (Katzler), Nagy R., Babos B., Babos A. (Babos Á.).
Söpte: Marton – Szekér, Árvay (Koszokovits), Kondákor (Biró), Németh G., Győrffy, Koronczai, Szakasics (Vámos), Bonchis (Radványi G.), Radványi Cs. (Vizi), Rácz.
Gólszerzők: Vámos (3), Győrffy (3), Németh G. (2), Koronczai, Bonchis.

Sótony (III.)–Büki Tk 1–0 (0–0). Sótony. Jv.: Mórocz Gy.
Sótony: Sinka – Zergi, Gábor N. (Stelczer), Tőke, Asztalos, Császár, Gábor D. (Boda), Németh I. (Pados A.), Németh M., Németh D., Léhmann (Szabó A., Pados D.).
Bük: Szalai – Balikó, Auer, Németh M., Boldizsár, Dala, Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Kovács A.), Bakos (Szilágyi, Petróczy), Gábriel.
Gólszerző: Németh D.
Kiállítva: Gábriel (56., Büki Tk).

Vasalja (III.)–Felsőcsatár (II.) 0–4 (0–0) Vasalja. Jv.: Kártyás K.
Vasalja: Tomasics – Egyed Z., Kondás, Zimits R., Jakab, Simon, Egyed P., Horváth D., Németh B., Horváth M., Zimits Z.
Felsőcsatár: Szabó B. – Cobzaru (Kopácsi), Vincze (Horváth B.), Kis (Tieber), Krancz Gy., Böhm, Cseri, Hábetler, Mahucs (Krancz K.), Antoni, Bugnits.
Gólszerzők: Vincze (2), Krancz K., Cseri.

Rábagyarmat (III.)–Bajánsenye (II.) 1–7 (0–5). Rábagyarmat. Jv.: Busi L.
Rábagyarmat: Merkli (Soós) – Huszár P., Varga M., Filep, Huszár M., Tóth B., Laczó, Rédei, Dolgos, Pencz, Szabó M.
Bajánsenye : Kircsi – Varga D., Nagy-Balázs, Bacsák, Horváth M., Kósa, Fábián (Vörös B.), Horváth Z. (Kovács I.), Stunya (Végh), Horváth A., Horváth B. Gólszerzők: Dolgos, ill. Kósa (2), Horváth M., Végh, Kircsi, Horváth B., Stunya.

Kőszegszerdahely (III.)–Spari (II.) 3–0 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Lukács L.
Kőszegszerdahelyi Se: Neves Couto Flávio – Nemes G., Rózsa, Joó (Naisz), Keresztes (Horváth M.), Farkas M., Nemes B., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.
Spari: Pungor – Béres, Rosta, Varsányi, Jónás Cs., Jónás D., Horváth G., Kovács F. (Németh L.), Gyöngyösi, Morvai (Vezendi), Kelemen.
Gólszerzők: Horváth M., Nemes G., Kelemen (öngól).

Nagyrákos (III.)–Egyházasrádóc (II.) 1–9 (1–4). Nagyrákos. Jv.: Borhy M.
Nagyrákos: Farkas N. – Pongrácz T., Pónácz, Volner B., Kaszás, Mihályka, Németh P., Gaál, Pongrácz G. (Tihanyi), Volner Sz. (Horváth Cs.), Soós.
Egyházasrádóc: Bali – Lengyel, Varga Z., Krajczár, Balogh A. (Berning), Loibenbeck, Fejes, Horváth L., Tóth A. (Kiss B.), Halász, Varga D. (Balogh Á.).
Gólszerzők: Mihályka, ill. Halász (3), Balogh A. (2), Lengyel, Kiss B., Fejes, Tóth A.

Mersevát (III.)–Jánosháza (II.) 4–1 (2–0). Mersevát. Jv.: Kondor T.
Mersevát: Patyi – Gönye, Horváth Zs., Nagy Á., Homlok, Barabás, Takács, Szalai, Kövi, Bárdossy, Czupor.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Lőrincz, Balogh ?., Dittman (Falka), Őri, Pencz, Kovács M., Benkő, Bódis.
Gólszerzők: Horváth Zs. (2), Bárdossy (2), ill. Őri.
Kiállítva: Szabó K. (57., Mersevát).

Nemeskoltai (III.)–Rum (II.) 3–2 (1–0). Nemeskolta. Jv.: Magyar Gy.
Nemeskolta: Farkas B. – Németh L., Haraszti, Kovács B., Gombkötő, Imris, Stéber (Sziffer), Kovács A. (Hujber), Szén, Dienes, Bőle (Bánhegyi).
Rum: Bakler – Rodler, Tárkányi, Baranyai D., Brecska, Pupp (Baranyai B.), Kovács Z., Pásti, Pusker, Koronczai, Farkas G.
Gólszerzők: Szén (2), Gombkötő, ill. Tárkányi, Farkas G.

Kenyeri (III.)–Uraiújfalu (II.) 0–2 (0–1). Kenyeri. Jv.: dr. Erős B.
Cserhát: Kovács Gy. – Császár, Szabó D., Csiszár, Gyurák, Szántó, Svedics, Vámos, Balogh D., Szár, Németh E.
Uraiújfalu: Pócza – Szabó K. (Burka), Dornai, Keszei T., Szemes (Farkas R.), Pungor (Horváth B.), Szabó Á. (Balogh M.), Keszei R., Kerekes, Binder, Szabó T. (Tóth D.).
Gólszerzők: Farkas R., Szabó Á.

Perenye (III.)–Szentpéterfa (II.) 0-7 (0-7) - a mérkőzés a szünetben félbeszakadt, mert a hazaiak sérülések miatt "elfogytak" létszámban. Perenye. Jv.: Nagy P.
Perenye: Törzsök – Mészáros, Papp M., Molnár B., Vadász, Kardos, Kozma, Kiss B., Nagy Z., Simon, Kis.
Szentpéterfa: Páll – Török, Skrapits, Leidli, Kajáry, Varga A., Homor, Kalmár, Jagodits, Hoós, Frányi.
Gólszerzők: Varga A. (2), Skrapits (2), Jagodits, Kalmár, Frányi.

Őrimagyarósd (III.)–Szakonyfalu (III.) 2–0 (0–0). Őrimagyarósd. Jv.: Sály K.
Őrimagyarósd: Soós (Balogh Zs.) – Horváth P., Kovács A., Stumpfel, Varga M., Szita (Skrapits), Gérnyi, Szabó B. (Varga V.), Salamon (Nunkovics), Czetin, Vitéz (Haholt).
Szakonyfalu: Dancsecs – Bartakovics, Dömötör, Horváth D., Vajda R., Vajda M., Horváth K., Ropos, Stájer, Sömenek, Farkas H.
Gólszerzők: Stumpfel, Varga M.

Torony (III.)–Sé (II.) 0–8 (0–7). Sé. Jv.: Horváth P.
Torony: Németh Á. – Takács, Dömötör, Szabó G., Pungor, Kovacsity, Valler, Dali, Siklósi, Németh R.
Sé: Baba – Séfer, Romsics, Tóth F., Nemes, Fichtacher (Hancz), Simon K. (Kovács K.), Soós (Simon D.), Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Dénes).
Gólszerzők: Kiss Máté Gergő (3), Tóth F. (2), Romsics, Kiss Márton Balázs, Nemes.

Acsád-Meszlen (III.)–Gyöngyöshermán (II.) 1–4 (0–2). Acsád. Jv.: Dr. Polgár T.
Acsád: Németh G. – Ruman, Steiner, Molnár Cs., Varga B. (Kovács G.), Szalai M., Kiss B., Tóth B., Péntek, Gyurácz (Szalai E.), Németh B. (Lisztes).
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Rosta, Horváth D. (Kálócz), Radányi, Kopácsi (Szalai), Bihun, Ilnicki, Nagy B., Szabó M., Szabó B. (Bódi).
Gólszerzők: Tóth B., ill. Szabó M. (2), Kopácsi (2).

Táplán (III.)–Kőszegi (II.) 0–6 (0–1). Táplánszentkereszt. Jv.: Imre B.
Táplán: Török – Németh N., Molnár Z. (Borbás), Mikovics, Jantos, Marcz, Fürdős (Németh R.), Gyurcsányi, Jáger (Doncsecz), Ács (Frühvirth), Buzás.
Kőszeg: Puporka – Kiss B., Lintner (Németh B.), Prógli, Imre, Marti (Kumánovich), Kovács D., Kovács Zs., Balázs (Botos), Horváth N., Kalucza (Varga D.).
Gólszerzők: Kalucza (4), Kovács Zs., Balázs.
Kiállítva: Mikovics (87., Táplán).

Ölbő (III.)–Ikervár (II.) 0–3 (0–0). Ölbő. Jv.: Szendrődi B.
Ölbő: Berényi – Tóth A., Baksay, Biró (Tóth G.), Kocsis, Nardai (Sági Kiss), Tóth R., Ható, Kovács T., Kalányos, Horváth L.
Ikervár: Kollarics – Pénzes (Zsoldos), Őri (Földi), Horváth M., Cseh (Nagy P.), Kurucz, Farkas A., Kiss B. (Udvardi), Baldauf, Biró (Kovács Á.), Gyürü.
Gólszerzők: Gyürü (2), Farkas A.

Máriaújfalui (III.)–Csákánydoroszló (I.) 2–13 (1–7). Szentgotthárd. Jv.: Szabó C.
Máriaújfalu: Harangozó – Dudás, Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth Roland (Nemes), Gelányi, Robán, Horváth Roland István, Tót, Tóth M.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Török (Major), Makai (Horváth D.), Pandur (Dudás), Németh K., Kovács B., Sárközi (Danyi), Ágoston (Németh B.), Urbán.
Gólszerzők: Gelányi (2), ill. Urbán (5), Németh K. (4), Sáfár (2), Németh B., Makai.

Oszkó-Pácsony (III.)–Tanakajd 4–4 (2–2). Vasvár. Jv.: Samu Cs.
Oszkó: Oláh D. (Nagy Perge) – Farkas J., Nyári, Oláh M. (Szecsődi), Papp B., Frigy, Kercza (Timár), Schmolczer, Molnár T., Molnár Z., Rumi.
Tanakajd: Csidei – Bősze, Hankó, Karáth, Oláh-Vadász, Marcz, Könczöl (Nagy L.), Nagy K. (Pesz), Varga M., Buda (Tamás), Kovács D. (Horváth L.). 
Gólszerzők: Oláh M. (2), Nyári, Kercza, ill. Karáth (3), Hankó.

Nemesbőd (III.)–Újperint (II.) 1–8 (0–2). Nemesbőd. Jv.: Szabó C.
Nemesbőd: Lendvai – Pap, Wágner, Kovács S. (Számedli), Horváth E. (Dékán), Riba, Csizmazia (Varga F.), Könczöl, Varga A., Németh Á. (Varga N.), Viszket (Nagy B.). 
Újperint: Tóth-Vig (Tóth D.) – Sásdi, Pados Bo. (Szász), Hegyi, Horváth M., Tóth A. (Buna), Sisak, Schimmer (Pados Be.), Bakucz, Kardos (Soós), Simon.
Gólszerzők: Pap, ill. Sisak (3), Horváth M., Szász, Hegyi, Pados Bo., Bakucz.

Viszák (III.)–Körmendi FC (I.) 1–3 (0–2). Viszák. Jv.: Marton A.
Viszák: Pomper – Tóth P., Molnár D., Molnár Á., Fekete, Bita (Gyenese), Horváth L., Lendl (Balogh J.), Sütheő, Cservék (Orbán), Németh K.
Körmend: Sály D. – Breznovits (Sindel), Kelemen, Sály G., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla, Pálmai, Nagy B., Spaits.
Gólszerzők: Gyenese, ill. Pálla (2), Sály G.

Rábasömjén (III.)–Rábapatyi (III.) 3–2 (1–1). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Kedves R.
Rábasömjén: Vártok – Nagy T., Dancs, Csempesz, Molnár Z. (Tóth-Toki), Máhr (Németh A.), Németh O. (Török), Németh ? Á., Varga K. (Katona), Németh Á., Verebélyi.
Rábapaty: Ható (Boros) – Vörös, Büki (Takács), Varga M., Horváth G., Barkovics, Németh K., Téttry (Németh A.), Hegyaljai, Gecse (Borhy), Jakubovszky.
Gólszerzők: Németh Á. (2), Máhr, ill. Németh K. (2).

Ostffyasszonyfa (III.)–Gérce-Vásárosmiske (II.) 0–9 (0–4). Ostfyasszonyfa. Jv.: Koronczai C.
Ostffyasszonyfa: Földi – Laki D., Kocsis, Molnár L., Olasz (Laki N.), Eőry, Vörös, Palánki A. (Nedeczky), Kovács B., Palánki P., Bereczki.
Gérce: Lengyel – Tóth R., Szabó B., Glavánovics (Sebestyén), Németh B., Károlyi (Kövesdi A.), Süle (Komáromi), Mórocz (Soós), Major, Kovács T. (Kiss L.), Kövesdi D.
Gólszerzők: Németh B. (3), Kiss L. (3), Soós, Károlyi, Bereczki (öngól).

Bucsu (III.)–Vép (I.) 0–12 (0–5). Vép. Jv.: Pázsi M.
Bucsu: Németh K. – Hujber, Németh R. (Kányási A.), Varga T., Süle, Podani, Horváth Sz., Kányási B., Rajki, Tamás, Dankovics
Vép: Bezdi B. (Tama M.) – Vass (Kalmár), Németh Á., Bátori-Tóth (Ötvös), Bezdi Sz. (Beke), Vilics, Illés, Farkas G. (Gombás B.), Tama G., Balikó, Takács.
Gólszerzők: Balikó (4), Takács (3), Beke (2), Bezdi Sz., Vass, Horváth Sz. (öngól).

Magyarlaki (III.)–Őriszentpéter (II.) 1–2 (0–1). Magyarlak. Jv.: Elek T.
Magyarlak: Páll – Kardos, Salamon (Bagó), Póczik, Németh Sz., Horváth D., Horváth A., Horváth N., Krajczár (Németh L.), Kovács M., Harasztosi
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Könye Balla, Kevy, Németh A. (Szép), Sály, Könye (Simon), Géczi, Babos, Csóbor, Mihály.
Gólszerzők: Horváth D., ill. Sály (2).

Kőszegfalva (III.)–Csepreg (II) 0–9 (0–6). Kőszeg. Jv.: Horváth Z.
Kőszegfalva: Wurst D. – Wurst A., Németh L., Pongrácz Zs., Karacs, Pongrácz D., Nagy M., Kogler, Juhász, Nádor, Tauber.
Csepreg: Takács Kr. (Tóth N.) – Kótai, Nika M., Sándor (Takács B.), Takács Ke., Pócza (Berzlánovich), Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á., Németh Cs., Sabia (Lukács).
Gólszerzők: Nika M. (3), Nika Á. (2), Pócza (2), Berzlánovich, Sabia.

Simaság (III.)–Répcelak (II.) 1–8 (1–1). Simaság. Jv.: Kiss Cs.
Simaság: Bogdán – Csenár, Bognár, Baán, Csapó, Molnár I., Nagy N., Kiss D., Rokob, Varga H., Varga P.
Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Csordás), Gallen, Varga B., Dulicz (Gosztolya), Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh D.), Mesterházi, Csupor Á., Varga L. (Csupor D.), Bödecs.
Gólszerzők: Nagy N., ill. Bödecs (3), Csordás (2), Varga B., Pinezits, Csupor D.

Jákfa (III.)–Szeleste-Pósfa (II.) 2–9 (1–5). Jákfa. Jv.: Gróf M.
Jákfa: Szabó M. – Zeke Cs., Böröndy (Görög), Fehér, Balhási, Vörös M., Gaál, Rövid (Vörös A.), Vörös Á. (Zeke B.), Kollárits (Tóth K.), Varga J. (Lékai).
Szeleste: Kovács M. – Vajda, Maráczi (Gál), Kovács R., Fülöp, Baranyai (Szele), Molnár G., Németh G., Németh Z., Horváth R. (Szabó B.), Dugovics.
Gólszerzők: Vörös A., Zeke Cs., ill. Baranyai (2), Horváth R. (2), Kovács R. (2), Szabó B., Szele, Dugovics.

Ják (III.)–Király (I.) 0–13 (0–6). Ják. Jv.: Marácz Z.
Ják: Szabó B. – Légler (Bukits O.), Bukits P., Tyahor, Varga Z., Neubauer, Takács (Szendi), Balogh Zs. (Barczi), Dobos, Tóta, Vizserálek.
Király: Kovács Á. (Bakucz) – Bodor (Karvalics), Szabó B. (László), Kudron (Katona), Németh G., Czöndör (Takács), Rózsa, Rózsás, Horváth D., Nagy Á., Németh M.
Gólszerzők: László (3), Németh G. (3), Szabó B. (2), Rózsa, Katona, Takács, Czöndör, Nagy Á.

 

Boba (III.)-Celldömölk (I.) 0-17 (0-4). Boba. Jv.: Bagoly G.

Boba: Deutsch - Szabó (Kulman B.), Takács B., Takács D., Molnár, Nyírő (Kulman K.), Erdei (Horváth T.), Porkoláb (Pandur), Bakonyi, Mester, Csajbók.

CVSE: Présing (Döbröntei), Marasi Milán (Huszár), Enyingi, Göntér, Szuh (Zsoldos), Marsai Máté, Bakonyi, Büki (Sebestyén), Borbács (Németh N.), Takács Á., Czinder.

Gólszerzők: Marsai Milán (4), Takács Á, (5), Enyingi (2), Bakonyi (2), Borbács (2), Marsai Máté, Zsoldos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu