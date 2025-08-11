17 perce
Magyar Kupa: félbeszakadt, elmaradt meccsek, meglepetések - gólzáporos győzelmek
A Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 1. fordulójával elrajtolt a 2025/2026-os amatőr futballszezon Vasben. Magyar Kupa: félbeszakadt, elmaradt meccsek, meglepetések - gólzáporos győzelmek
Magyar Kupa: Vasvár - Nárai 4-2.
Fotó: Szendi Péter
Magyar Kupa: két meccs elmaradt, egy félbeszakadt, akadt sok meglepetés, több gólzáporos meccs - Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 1. forduló.
Magyar Kupa - érdekességek
- Az Izsákfa (III.)-Alsóújlak (II.) és a Nemeskocs (III.)-Keléd (III.) mérkőzés elmaradt - mert az Izsákfa és a Keléd lemondta az összecsapást. A Perenye (III.)-Szentpéterfa (II.) debi a szünetben félbeszakadt, mert a hazaiak sérülések miatt megfigyatkoztak - ekkor már 7-0-ra vezetett a vebdég.
- Magasabb osztályú ellenfelet búcsúztatott, meglepetést okozott a Sótony, a Kőszegszerdahely, Mesrsevát, a Nemeskolta, a Sorokpolány és az Oszkó (döntetlenél az alaszoynabb osztályú gárda jutott tovább).
- Alaposan megszórta magát, 19 gólig jutott a Szentgotthárd, 17-ig a Celldömölk, 13-ig a Csákánydoroszló és a Király, 12-ig a Haladás és a Vép.
Vasvár - NáraiFotók: Szendi Péter
Magyar Kupa - jegyzőkönyvek
Magyarszecsőd (III.)–Nádasd (II.) 1–6 (1–1). Magyarszecsőd. Jv.: Pintér B.
Magyarszecsőd: Czémán – Csillag (Sárközi), Tóth N., Cser, Hajba, Ambrus (Paál), Takács, Zsigmond, Burka, Dévai, Bellovics.
Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Osvald (Szabó D.), Péter, Jóna (Szabó I.), Neubauer, Takács, Nagy Zs., Hegedüs (Belső), Horváth Á. (Elekes), Meskó.
Gólszerzők: Cser, ill. Nagy Zs. (3), Takács (2), Belső.
Cák (III.)–Bozsok (II.) 1–7 (0–4). Cák. Jv.: Monostori I.
Cák: Kasalo Jure – Farkas Cs., Nagy Zs., Guttmann (Horváth A.), Németh L., Takács (Farkas L.), Tóth A., Varga R., Bokor, Lénárt, Németh N.
Bozsok: Szenteleki – Bigner (Dan D.), Dan G., Csizmazia, Pál (Molnár K.), Marti (Dobány P.), Kovács P., Kaposi (Nagy Zs.), Tompek, Németh O. (Hock-Sirson), Kiss M.
Gólszerzők: Lénárt, ill. Dan G. (3), Németh O., Hock-Sirson, Tompek, Bigner.
Szergény (III.)–Kemenesmagasi (II.)1–7 (1–3). Szergény. Jv.: Pázsi M.
Szergény: Piri – Bokányi, Iván, Smidéliusz, Horváth T., Kasza, Fülöp, Foki, Mórocz, Márkus, Döbröntei.
Kemenesmagasi: Szénégető (Molnár Zs.) – Németh ? Sz., Csite, Kovács B., Takács, Gosztola (Horváth B.), Kopházi Zs., László, Géczi (Németh ? Sz.), Dákai (Kopházi Z.), Molnár T.
Gólszerzők: Piri, ill. Molnár T. (3), Kovács B. (2), Takács, Márkus (öngól).
Kiállítva: Csite (37., Kemenesmagasi).
Vasvár (III.)–Nárai (II.) 4–2 (1–1). Vasvár. Jv.: Imre B.
Vasvár: Kántor – Frigy, Czövek, Elekes, Dávid, Bödei (Németh R.), Huszár, Smolczer (Gombor), Tausz, Márton, Dénes (Tolnai).
Nárai: Rozmán – Nagy B. (Vajda Ba.), Bárdics (Hompasz), Máté Gy., Máté Á., Odler (Horváth L.), Marsai (Vajda Bá.), Matyas Robert, Vörös, Lakatos (Kovács A.), Szalay.
Gólszerzők: Czövek (2), Tausz, Dénes, ill. Matyas Robert, Lakatos.
Kiállítva: Rozmán (90., Nárai).
Sorkifalud (III.).–Vasszécseny (II.) 1–5 (0–2). Sorkifalud. Jv.: Szabó C.
Sorkifalud: Szovák – Károly, Baranyai D., Baranyai Á., Szombath P., Dénes F. (Reznyák), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Kosztolánczi, Dénes Cs.
Vasszécseny: Zsolnai – Varga M., Orsós (Kiss R.), Gombkötő, Virág, Dankó (Wéber), Porga (Bakonyi), Eichler (Vidos), Varga R., Molnár T., Németh Zs.
Gólszerzők: Dénes Cs., ill. Varga R. (2), Virág, Molnár T., Eichler.
Pankasz–Szentgotthárd 0–19 (0–10). Pankasz. Jv.: Vass I.
Pankasz: Vas – Kurucz, Rajnai, Koller, Králik, Póczak, Kozics (Kocsis), Kónya, Kiss D., Tőke, Horváth K.
Szentgotthárd: Dömötör – László, Muzsi (Szájer), Gyécsek, Mesics - Leiner (Bauer), Laczó P., Nagy O., Tulok, Laczó Bá., Sipos (Uram), Laczó Be.
Gólszerzők: Laczó P. (7), László (3), Gyécsek (3), Mesics-Leiner (2), Nagy O. (2), Bauer, Laczó Be.
Kondorfa (III.)–Körmend (II.) 0–2 (0–1). Kondorfa. Jv.: Busi L.
Kondorfa: Vermes – Szabó M., Tóth ? L., Tóth Á., Zsoldos, Tóth L., Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.
Körmend: Kecskés – Tompa, Horváth Á., Papp Á. (Tiborcz), Frühvirth, Krajczár (Barbalits), Berta, Petrovics, Falb (Horváth B.), Gaál (Tomasics), Németh Cs.
Gólszerzők: Petrovics, Tompa.
Egyházashollós (III.)–Telekes (II.) 0–10 (0–6). Egyházashollós. Jv.: Kondor T.
Eghyázashollós: Nagy Á. – Dienes, Kiss S., Bindics, Robán, Molnár N., Lakosi, Joó, Kozma.
Telekes: Blaskovics – Orsós, Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya (Legárt), Németh F. (Várady), Osvald B. (Árok), Valkóczi, Nyári, Herczeg.
Gólszerzők: Orsós (3), Kónya (3), Herczeg, Legárt, Németh F., Czövek.
Gyöngyösfalu (III.)–Lukácsháza (I.) 0–8 (0–2). Gyöngyösfalu. Jv.: Lukács L.
Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó, Pintér, Bernáth, Szigligeti (Bodorkós), Plajszer, Pfeiffer, Kóbor (Boros), Baksa (Bokor), Szigetvári.
Lukácsháza: Tóth D. – Francia (Ujhelyi), Pados, Halász, Pásztor, Bánó (Csörnyi, Döbör B.), Gadó, Naisz, Döbör L., Márok, Zugonics.
Gólszerzők: Márok (3), Döbör B., Csörnyi, Naisz, Zugonics, Plajszer (öngól).
Sorokpolány (III.)–Gencsapáti (II.) 0–0. Sorokpolány. Jv.: Kártyás K.
Sorokpolány: Kertes – Szabó I. (Werderits Z.), Németh M., Vidos (Werderits R.), Gulyás, Majsa, Kalmár (Sági), Fülöp, Háder, Tőke (Török), Fekete.
Gencsapáti: Dancs – Horváth B., Sulyok, Mester, Kovács G., Németh G. (Tóth D.), Tóth B., Egyed, Lőrincz, Horváth D. (Czika), Mucza (Skrapits).
Pecöl (III.)–Haladás (I.) 0–12 (0–6). Pecöl. Jv.: Pintér B.
Pecöl: Csárdi – Pollák, Baranyai, Oszkó, Varga R., Németh I., Somogyi (Kiricsi), Trajbár (Szemes D.), Szemes B. (Bigelisz), Illés, Pálfi (Varga M.).
Haladás: Buzás – Macoun, Kelemen, Tóth M. (Házi), Büki (Németh N.), Vigh, Győre, Hende (Neczpál), Andor (Végh), Bíró Á. (Haág), Bíró D.
Gólszerzők: Tóth M. (4), Végh (2), Vigh (2), Büki, Macoun, Andor, Házi.
Rönök (III.)–Rábatótfalui (II.) 0–2 (0–2). Rönök. Jv.: Szabó III. Z.
Rönök: Varga A. – Révész, Tyahor (Horváth A.), Gáspár (Vajda), Sarus, Kakas (Nárai), Németh B., Brányi, Hompasz (Czentner), Meskó (Papp M.), Horváth Zs.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Tóth R. (Fálman), Szakács, Papp D., Takács (Sipos), Kovács Á. (Dancsecs), Bálint, Bánfi-Nagy.
Gólszerzők: Bánfi-Nagy, Szakács.
Sitke (III.)–Kemenesalja (II.) 2–5 (2–4). Sitke. Jv.: Monostori I.
Sitke: Okres – Nagy Á., Havasi, Szalai (Vizi), Nagy D. (Mikó), Kelemen, Vízi, Orsós (Németh G.), Vajnai, Papp B., Linka.
Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Lőrincz G. (Őri), Horváth M. (Palotai), György, Gorácz, Lőrincz M., Szabó J. (Lampért), Kóbor, Németh M., Németh J.
Gólszerzők: Nagy Á., Havasi, ill. Németh J. (3), György, Vajnai (öngól).
Bő (III.)–Söpte (I.) 0–10 (0–3). Bő. Jv.: Németh T.
Bő: Tóth P. – Szőllősy (Gecse), Baranyai, Sándor, Veszprémi (Kondor), Varga G., Rácsik (Kiss P.), Nagy B. (Katzler), Nagy R., Babos B., Babos A. (Babos Á.).
Söpte: Marton – Szekér, Árvay (Koszokovits), Kondákor (Biró), Németh G., Győrffy, Koronczai, Szakasics (Vámos), Bonchis (Radványi G.), Radványi Cs. (Vizi), Rácz.
Gólszerzők: Vámos (3), Győrffy (3), Németh G. (2), Koronczai, Bonchis.
Sótony (III.)–Büki Tk 1–0 (0–0). Sótony. Jv.: Mórocz Gy.
Sótony: Sinka – Zergi, Gábor N. (Stelczer), Tőke, Asztalos, Császár, Gábor D. (Boda), Németh I. (Pados A.), Németh M., Németh D., Léhmann (Szabó A., Pados D.).
Bük: Szalai – Balikó, Auer, Németh M., Boldizsár, Dala, Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Kovács A.), Bakos (Szilágyi, Petróczy), Gábriel.
Gólszerző: Németh D.
Kiállítva: Gábriel (56., Büki Tk).
Vasalja (III.)–Felsőcsatár (II.) 0–4 (0–0) Vasalja. Jv.: Kártyás K.
Vasalja: Tomasics – Egyed Z., Kondás, Zimits R., Jakab, Simon, Egyed P., Horváth D., Németh B., Horváth M., Zimits Z.
Felsőcsatár: Szabó B. – Cobzaru (Kopácsi), Vincze (Horváth B.), Kis (Tieber), Krancz Gy., Böhm, Cseri, Hábetler, Mahucs (Krancz K.), Antoni, Bugnits.
Gólszerzők: Vincze (2), Krancz K., Cseri.
Rábagyarmat (III.)–Bajánsenye (II.) 1–7 (0–5). Rábagyarmat. Jv.: Busi L.
Rábagyarmat: Merkli (Soós) – Huszár P., Varga M., Filep, Huszár M., Tóth B., Laczó, Rédei, Dolgos, Pencz, Szabó M.
Bajánsenye : Kircsi – Varga D., Nagy-Balázs, Bacsák, Horváth M., Kósa, Fábián (Vörös B.), Horváth Z. (Kovács I.), Stunya (Végh), Horváth A., Horváth B. Gólszerzők: Dolgos, ill. Kósa (2), Horváth M., Végh, Kircsi, Horváth B., Stunya.
Kőszegszerdahely (III.)–Spari (II.) 3–0 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Lukács L.
Kőszegszerdahelyi Se: Neves Couto Flávio – Nemes G., Rózsa, Joó (Naisz), Keresztes (Horváth M.), Farkas M., Nemes B., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.
Spari: Pungor – Béres, Rosta, Varsányi, Jónás Cs., Jónás D., Horváth G., Kovács F. (Németh L.), Gyöngyösi, Morvai (Vezendi), Kelemen.
Gólszerzők: Horváth M., Nemes G., Kelemen (öngól).
Nagyrákos (III.)–Egyházasrádóc (II.) 1–9 (1–4). Nagyrákos. Jv.: Borhy M.
Nagyrákos: Farkas N. – Pongrácz T., Pónácz, Volner B., Kaszás, Mihályka, Németh P., Gaál, Pongrácz G. (Tihanyi), Volner Sz. (Horváth Cs.), Soós.
Egyházasrádóc: Bali – Lengyel, Varga Z., Krajczár, Balogh A. (Berning), Loibenbeck, Fejes, Horváth L., Tóth A. (Kiss B.), Halász, Varga D. (Balogh Á.).
Gólszerzők: Mihályka, ill. Halász (3), Balogh A. (2), Lengyel, Kiss B., Fejes, Tóth A.
Mersevát (III.)–Jánosháza (II.) 4–1 (2–0). Mersevát. Jv.: Kondor T.
Mersevát: Patyi – Gönye, Horváth Zs., Nagy Á., Homlok, Barabás, Takács, Szalai, Kövi, Bárdossy, Czupor.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Lőrincz, Balogh ?., Dittman (Falka), Őri, Pencz, Kovács M., Benkő, Bódis.
Gólszerzők: Horváth Zs. (2), Bárdossy (2), ill. Őri.
Kiállítva: Szabó K. (57., Mersevát).
Nemeskoltai (III.)–Rum (II.) 3–2 (1–0). Nemeskolta. Jv.: Magyar Gy.
Nemeskolta: Farkas B. – Németh L., Haraszti, Kovács B., Gombkötő, Imris, Stéber (Sziffer), Kovács A. (Hujber), Szén, Dienes, Bőle (Bánhegyi).
Rum: Bakler – Rodler, Tárkányi, Baranyai D., Brecska, Pupp (Baranyai B.), Kovács Z., Pásti, Pusker, Koronczai, Farkas G.
Gólszerzők: Szén (2), Gombkötő, ill. Tárkányi, Farkas G.
Kenyeri (III.)–Uraiújfalu (II.) 0–2 (0–1). Kenyeri. Jv.: dr. Erős B.
Cserhát: Kovács Gy. – Császár, Szabó D., Csiszár, Gyurák, Szántó, Svedics, Vámos, Balogh D., Szár, Németh E.
Uraiújfalu: Pócza – Szabó K. (Burka), Dornai, Keszei T., Szemes (Farkas R.), Pungor (Horváth B.), Szabó Á. (Balogh M.), Keszei R., Kerekes, Binder, Szabó T. (Tóth D.).
Gólszerzők: Farkas R., Szabó Á.
Perenye (III.)–Szentpéterfa (II.) 0-7 (0-7) - a mérkőzés a szünetben félbeszakadt, mert a hazaiak sérülések miatt "elfogytak" létszámban. Perenye. Jv.: Nagy P.
Perenye: Törzsök – Mészáros, Papp M., Molnár B., Vadász, Kardos, Kozma, Kiss B., Nagy Z., Simon, Kis.
Szentpéterfa: Páll – Török, Skrapits, Leidli, Kajáry, Varga A., Homor, Kalmár, Jagodits, Hoós, Frányi.
Gólszerzők: Varga A. (2), Skrapits (2), Jagodits, Kalmár, Frányi.
Őrimagyarósd (III.)–Szakonyfalu (III.) 2–0 (0–0). Őrimagyarósd. Jv.: Sály K.
Őrimagyarósd: Soós (Balogh Zs.) – Horváth P., Kovács A., Stumpfel, Varga M., Szita (Skrapits), Gérnyi, Szabó B. (Varga V.), Salamon (Nunkovics), Czetin, Vitéz (Haholt).
Szakonyfalu: Dancsecs – Bartakovics, Dömötör, Horváth D., Vajda R., Vajda M., Horváth K., Ropos, Stájer, Sömenek, Farkas H.
Gólszerzők: Stumpfel, Varga M.
Torony (III.)–Sé (II.) 0–8 (0–7). Sé. Jv.: Horváth P.
Torony: Németh Á. – Takács, Dömötör, Szabó G., Pungor, Kovacsity, Valler, Dali, Siklósi, Németh R.
Sé: Baba – Séfer, Romsics, Tóth F., Nemes, Fichtacher (Hancz), Simon K. (Kovács K.), Soós (Simon D.), Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Dénes).
Gólszerzők: Kiss Máté Gergő (3), Tóth F. (2), Romsics, Kiss Márton Balázs, Nemes.
Acsád-Meszlen (III.)–Gyöngyöshermán (II.) 1–4 (0–2). Acsád. Jv.: Dr. Polgár T.
Acsád: Németh G. – Ruman, Steiner, Molnár Cs., Varga B. (Kovács G.), Szalai M., Kiss B., Tóth B., Péntek, Gyurácz (Szalai E.), Németh B. (Lisztes).
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Rosta, Horváth D. (Kálócz), Radányi, Kopácsi (Szalai), Bihun, Ilnicki, Nagy B., Szabó M., Szabó B. (Bódi).
Gólszerzők: Tóth B., ill. Szabó M. (2), Kopácsi (2).
Táplán (III.)–Kőszegi (II.) 0–6 (0–1). Táplánszentkereszt. Jv.: Imre B.
Táplán: Török – Németh N., Molnár Z. (Borbás), Mikovics, Jantos, Marcz, Fürdős (Németh R.), Gyurcsányi, Jáger (Doncsecz), Ács (Frühvirth), Buzás.
Kőszeg: Puporka – Kiss B., Lintner (Németh B.), Prógli, Imre, Marti (Kumánovich), Kovács D., Kovács Zs., Balázs (Botos), Horváth N., Kalucza (Varga D.).
Gólszerzők: Kalucza (4), Kovács Zs., Balázs.
Kiállítva: Mikovics (87., Táplán).
Ölbő (III.)–Ikervár (II.) 0–3 (0–0). Ölbő. Jv.: Szendrődi B.
Ölbő: Berényi – Tóth A., Baksay, Biró (Tóth G.), Kocsis, Nardai (Sági Kiss), Tóth R., Ható, Kovács T., Kalányos, Horváth L.
Ikervár: Kollarics – Pénzes (Zsoldos), Őri (Földi), Horváth M., Cseh (Nagy P.), Kurucz, Farkas A., Kiss B. (Udvardi), Baldauf, Biró (Kovács Á.), Gyürü.
Gólszerzők: Gyürü (2), Farkas A.
Máriaújfalui (III.)–Csákánydoroszló (I.) 2–13 (1–7). Szentgotthárd. Jv.: Szabó C.
Máriaújfalu: Harangozó – Dudás, Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth Roland (Nemes), Gelányi, Robán, Horváth Roland István, Tót, Tóth M.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Török (Major), Makai (Horváth D.), Pandur (Dudás), Németh K., Kovács B., Sárközi (Danyi), Ágoston (Németh B.), Urbán.
Gólszerzők: Gelányi (2), ill. Urbán (5), Németh K. (4), Sáfár (2), Németh B., Makai.
Oszkó-Pácsony (III.)–Tanakajd 4–4 (2–2). Vasvár. Jv.: Samu Cs.
Oszkó: Oláh D. (Nagy Perge) – Farkas J., Nyári, Oláh M. (Szecsődi), Papp B., Frigy, Kercza (Timár), Schmolczer, Molnár T., Molnár Z., Rumi.
Tanakajd: Csidei – Bősze, Hankó, Karáth, Oláh-Vadász, Marcz, Könczöl (Nagy L.), Nagy K. (Pesz), Varga M., Buda (Tamás), Kovács D. (Horváth L.).
Gólszerzők: Oláh M. (2), Nyári, Kercza, ill. Karáth (3), Hankó.
Nemesbőd (III.)–Újperint (II.) 1–8 (0–2). Nemesbőd. Jv.: Szabó C.
Nemesbőd: Lendvai – Pap, Wágner, Kovács S. (Számedli), Horváth E. (Dékán), Riba, Csizmazia (Varga F.), Könczöl, Varga A., Németh Á. (Varga N.), Viszket (Nagy B.).
Újperint: Tóth-Vig (Tóth D.) – Sásdi, Pados Bo. (Szász), Hegyi, Horváth M., Tóth A. (Buna), Sisak, Schimmer (Pados Be.), Bakucz, Kardos (Soós), Simon.
Gólszerzők: Pap, ill. Sisak (3), Horváth M., Szász, Hegyi, Pados Bo., Bakucz.
Viszák (III.)–Körmendi FC (I.) 1–3 (0–2). Viszák. Jv.: Marton A.
Viszák: Pomper – Tóth P., Molnár D., Molnár Á., Fekete, Bita (Gyenese), Horváth L., Lendl (Balogh J.), Sütheő, Cservék (Orbán), Németh K.
Körmend: Sály D. – Breznovits (Sindel), Kelemen, Sály G., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla, Pálmai, Nagy B., Spaits.
Gólszerzők: Gyenese, ill. Pálla (2), Sály G.
Rábasömjén (III.)–Rábapatyi (III.) 3–2 (1–1). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Kedves R.
Rábasömjén: Vártok – Nagy T., Dancs, Csempesz, Molnár Z. (Tóth-Toki), Máhr (Németh A.), Németh O. (Török), Németh ? Á., Varga K. (Katona), Németh Á., Verebélyi.
Rábapaty: Ható (Boros) – Vörös, Büki (Takács), Varga M., Horváth G., Barkovics, Németh K., Téttry (Németh A.), Hegyaljai, Gecse (Borhy), Jakubovszky.
Gólszerzők: Németh Á. (2), Máhr, ill. Németh K. (2).
Ostffyasszonyfa (III.)–Gérce-Vásárosmiske (II.) 0–9 (0–4). Ostfyasszonyfa. Jv.: Koronczai C.
Ostffyasszonyfa: Földi – Laki D., Kocsis, Molnár L., Olasz (Laki N.), Eőry, Vörös, Palánki A. (Nedeczky), Kovács B., Palánki P., Bereczki.
Gérce: Lengyel – Tóth R., Szabó B., Glavánovics (Sebestyén), Németh B., Károlyi (Kövesdi A.), Süle (Komáromi), Mórocz (Soós), Major, Kovács T. (Kiss L.), Kövesdi D.
Gólszerzők: Németh B. (3), Kiss L. (3), Soós, Károlyi, Bereczki (öngól).
Bucsu (III.)–Vép (I.) 0–12 (0–5). Vép. Jv.: Pázsi M.
Bucsu: Németh K. – Hujber, Németh R. (Kányási A.), Varga T., Süle, Podani, Horváth Sz., Kányási B., Rajki, Tamás, Dankovics
Vép: Bezdi B. (Tama M.) – Vass (Kalmár), Németh Á., Bátori-Tóth (Ötvös), Bezdi Sz. (Beke), Vilics, Illés, Farkas G. (Gombás B.), Tama G., Balikó, Takács.
Gólszerzők: Balikó (4), Takács (3), Beke (2), Bezdi Sz., Vass, Horváth Sz. (öngól).
Magyarlaki (III.)–Őriszentpéter (II.) 1–2 (0–1). Magyarlak. Jv.: Elek T.
Magyarlak: Páll – Kardos, Salamon (Bagó), Póczik, Németh Sz., Horváth D., Horváth A., Horváth N., Krajczár (Németh L.), Kovács M., Harasztosi
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Könye Balla, Kevy, Németh A. (Szép), Sály, Könye (Simon), Géczi, Babos, Csóbor, Mihály.
Gólszerzők: Horváth D., ill. Sály (2).
Kőszegfalva (III.)–Csepreg (II) 0–9 (0–6). Kőszeg. Jv.: Horváth Z.
Kőszegfalva: Wurst D. – Wurst A., Németh L., Pongrácz Zs., Karacs, Pongrácz D., Nagy M., Kogler, Juhász, Nádor, Tauber.
Csepreg: Takács Kr. (Tóth N.) – Kótai, Nika M., Sándor (Takács B.), Takács Ke., Pócza (Berzlánovich), Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á., Németh Cs., Sabia (Lukács).
Gólszerzők: Nika M. (3), Nika Á. (2), Pócza (2), Berzlánovich, Sabia.
Simaság (III.)–Répcelak (II.) 1–8 (1–1). Simaság. Jv.: Kiss Cs.
Simaság: Bogdán – Csenár, Bognár, Baán, Csapó, Molnár I., Nagy N., Kiss D., Rokob, Varga H., Varga P.
Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Csordás), Gallen, Varga B., Dulicz (Gosztolya), Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh D.), Mesterházi, Csupor Á., Varga L. (Csupor D.), Bödecs.
Gólszerzők: Nagy N., ill. Bödecs (3), Csordás (2), Varga B., Pinezits, Csupor D.
Jákfa (III.)–Szeleste-Pósfa (II.) 2–9 (1–5). Jákfa. Jv.: Gróf M.
Jákfa: Szabó M. – Zeke Cs., Böröndy (Görög), Fehér, Balhási, Vörös M., Gaál, Rövid (Vörös A.), Vörös Á. (Zeke B.), Kollárits (Tóth K.), Varga J. (Lékai).
Szeleste: Kovács M. – Vajda, Maráczi (Gál), Kovács R., Fülöp, Baranyai (Szele), Molnár G., Németh G., Németh Z., Horváth R. (Szabó B.), Dugovics.
Gólszerzők: Vörös A., Zeke Cs., ill. Baranyai (2), Horváth R. (2), Kovács R. (2), Szabó B., Szele, Dugovics.
Ják (III.)–Király (I.) 0–13 (0–6). Ják. Jv.: Marácz Z.
Ják: Szabó B. – Légler (Bukits O.), Bukits P., Tyahor, Varga Z., Neubauer, Takács (Szendi), Balogh Zs. (Barczi), Dobos, Tóta, Vizserálek.
Király: Kovács Á. (Bakucz) – Bodor (Karvalics), Szabó B. (László), Kudron (Katona), Németh G., Czöndör (Takács), Rózsa, Rózsás, Horváth D., Nagy Á., Németh M.
Gólszerzők: László (3), Németh G. (3), Szabó B. (2), Rózsa, Katona, Takács, Czöndör, Nagy Á.
Boba (III.)-Celldömölk (I.) 0-17 (0-4). Boba. Jv.: Bagoly G.
Boba: Deutsch - Szabó (Kulman B.), Takács B., Takács D., Molnár, Nyírő (Kulman K.), Erdei (Horváth T.), Porkoláb (Pandur), Bakonyi, Mester, Csajbók.
CVSE: Présing (Döbröntei), Marasi Milán (Huszár), Enyingi, Göntér, Szuh (Zsoldos), Marsai Máté, Bakonyi, Büki (Sebestyén), Borbács (Németh N.), Takács Á., Czinder.
Gólszerzők: Marsai Milán (4), Takács Á, (5), Enyingi (2), Bakonyi (2), Borbács (2), Marsai Máté, Zsoldos.