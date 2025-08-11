Magyar Kupa: félbeszakadt, elmaradt meccsek, meglepetések - gólzáporos győzelmek

Magyar Kupa - jegyzőkönyvek

Magyarszecsőd (III.)–Nádasd (II.) 1–6 (1–1). Magyarszecsőd. Jv.: Pintér B.

Magyarszecsőd: Czémán – Csillag (Sárközi), Tóth N., Cser, Hajba, Ambrus (Paál), Takács, Zsigmond, Burka, Dévai, Bellovics.

Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Osvald (Szabó D.), Péter, Jóna (Szabó I.), Neubauer, Takács, Nagy Zs., Hegedüs (Belső), Horváth Á. (Elekes), Meskó.

Gólszerzők: Cser, ill. Nagy Zs. (3), Takács (2), Belső.



Cák (III.)–Bozsok (II.) 1–7 (0–4). Cák. Jv.: Monostori I.

Cák: Kasalo Jure – Farkas Cs., Nagy Zs., Guttmann (Horváth A.), Németh L., Takács (Farkas L.), Tóth A., Varga R., Bokor, Lénárt, Németh N.

Bozsok: Szenteleki – Bigner (Dan D.), Dan G., Csizmazia, Pál (Molnár K.), Marti (Dobány P.), Kovács P., Kaposi (Nagy Zs.), Tompek, Németh O. (Hock-Sirson), Kiss M.

Gólszerzők: Lénárt, ill. Dan G. (3), Németh O., Hock-Sirson, Tompek, Bigner.



Szergény (III.)–Kemenesmagasi (II.)1–7 (1–3). Szergény. Jv.: Pázsi M.

Szergény: Piri – Bokányi, Iván, Smidéliusz, Horváth T., Kasza, Fülöp, Foki, Mórocz, Márkus, Döbröntei.

Kemenesmagasi: Szénégető (Molnár Zs.) – Németh ? Sz., Csite, Kovács B., Takács, Gosztola (Horváth B.), Kopházi Zs., László, Géczi (Németh ? Sz.), Dákai (Kopházi Z.), Molnár T.

Gólszerzők: Piri, ill. Molnár T. (3), Kovács B. (2), Takács, Márkus (öngól).

Kiállítva: Csite (37., Kemenesmagasi).



Vasvár (III.)–Nárai (II.) 4–2 (1–1). Vasvár. Jv.: Imre B.

Vasvár: Kántor – Frigy, Czövek, Elekes, Dávid, Bödei (Németh R.), Huszár, Smolczer (Gombor), Tausz, Márton, Dénes (Tolnai).

Nárai: Rozmán – Nagy B. (Vajda Ba.), Bárdics (Hompasz), Máté Gy., Máté Á., Odler (Horváth L.), Marsai (Vajda Bá.), Matyas Robert, Vörös, Lakatos (Kovács A.), Szalay.

Gólszerzők: Czövek (2), Tausz, Dénes, ill. Matyas Robert, Lakatos.

Kiállítva: Rozmán (90., Nárai).



Sorkifalud (III.).–Vasszécseny (II.) 1–5 (0–2). Sorkifalud. Jv.: Szabó C.

Sorkifalud: Szovák – Károly, Baranyai D., Baranyai Á., Szombath P., Dénes F. (Reznyák), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Kosztolánczi, Dénes Cs.

Vasszécseny: Zsolnai – Varga M., Orsós (Kiss R.), Gombkötő, Virág, Dankó (Wéber), Porga (Bakonyi), Eichler (Vidos), Varga R., Molnár T., Németh Zs.

Gólszerzők: Dénes Cs., ill. Varga R. (2), Virág, Molnár T., Eichler.



Pankasz–Szentgotthárd 0–19 (0–10). Pankasz. Jv.: Vass I.

Pankasz: Vas – Kurucz, Rajnai, Koller, Králik, Póczak, Kozics (Kocsis), Kónya, Kiss D., Tőke, Horváth K.

Szentgotthárd: Dömötör – László, Muzsi (Szájer), Gyécsek, Mesics - Leiner (Bauer), Laczó P., Nagy O., Tulok, Laczó Bá., Sipos (Uram), Laczó Be.

Gólszerzők: Laczó P. (7), László (3), Gyécsek (3), Mesics-Leiner (2), Nagy O. (2), Bauer, Laczó Be.



Kondorfa (III.)–Körmend (II.) 0–2 (0–1). Kondorfa. Jv.: Busi L.

Kondorfa: Vermes – Szabó M., Tóth ? L., Tóth Á., Zsoldos, Tóth L., Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.

Körmend: Kecskés – Tompa, Horváth Á., Papp Á. (Tiborcz), Frühvirth, Krajczár (Barbalits), Berta, Petrovics, Falb (Horváth B.), Gaál (Tomasics), Németh Cs.

Gólszerzők: Petrovics, Tompa.



Egyházashollós (III.)–Telekes (II.) 0–10 (0–6). Egyházashollós. Jv.: Kondor T.

Eghyázashollós: Nagy Á. – Dienes, Kiss S., Bindics, Robán, Molnár N., Lakosi, Joó, Kozma.

Telekes: Blaskovics – Orsós, Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya (Legárt), Németh F. (Várady), Osvald B. (Árok), Valkóczi, Nyári, Herczeg.

Gólszerzők: Orsós (3), Kónya (3), Herczeg, Legárt, Németh F., Czövek.



Gyöngyösfalu (III.)–Lukácsháza (I.) 0–8 (0–2). Gyöngyösfalu. Jv.: Lukács L.

Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó, Pintér, Bernáth, Szigligeti (Bodorkós), Plajszer, Pfeiffer, Kóbor (Boros), Baksa (Bokor), Szigetvári.

Lukácsháza: Tóth D. – Francia (Ujhelyi), Pados, Halász, Pásztor, Bánó (Csörnyi, Döbör B.), Gadó, Naisz, Döbör L., Márok, Zugonics.

Gólszerzők: Márok (3), Döbör B., Csörnyi, Naisz, Zugonics, Plajszer (öngól).



Sorokpolány (III.)–Gencsapáti (II.) 0–0. Sorokpolány. Jv.: Kártyás K.

Sorokpolány: Kertes – Szabó I. (Werderits Z.), Németh M., Vidos (Werderits R.), Gulyás, Majsa, Kalmár (Sági), Fülöp, Háder, Tőke (Török), Fekete.

Gencsapáti: Dancs – Horváth B., Sulyok, Mester, Kovács G., Németh G. (Tóth D.), Tóth B., Egyed, Lőrincz, Horváth D. (Czika), Mucza (Skrapits).



Pecöl (III.)–Haladás (I.) 0–12 (0–6). Pecöl. Jv.: Pintér B.

Pecöl: Csárdi – Pollák, Baranyai, Oszkó, Varga R., Németh I., Somogyi (Kiricsi), Trajbár (Szemes D.), Szemes B. (Bigelisz), Illés, Pálfi (Varga M.).

Haladás: Buzás – Macoun, Kelemen, Tóth M. (Házi), Büki (Németh N.), Vigh, Győre, Hende (Neczpál), Andor (Végh), Bíró Á. (Haág), Bíró D.

Gólszerzők: Tóth M. (4), Végh (2), Vigh (2), Büki, Macoun, Andor, Házi.



Rönök (III.)–Rábatótfalui (II.) 0–2 (0–2). Rönök. Jv.: Szabó III. Z.

Rönök: Varga A. – Révész, Tyahor (Horváth A.), Gáspár (Vajda), Sarus, Kakas (Nárai), Németh B., Brányi, Hompasz (Czentner), Meskó (Papp M.), Horváth Zs.

Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Tóth R. (Fálman), Szakács, Papp D., Takács (Sipos), Kovács Á. (Dancsecs), Bálint, Bánfi-Nagy.

Gólszerzők: Bánfi-Nagy, Szakács.



Sitke (III.)–Kemenesalja (II.) 2–5 (2–4). Sitke. Jv.: Monostori I.

Sitke: Okres – Nagy Á., Havasi, Szalai (Vizi), Nagy D. (Mikó), Kelemen, Vízi, Orsós (Németh G.), Vajnai, Papp B., Linka.

Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Lőrincz G. (Őri), Horváth M. (Palotai), György, Gorácz, Lőrincz M., Szabó J. (Lampért), Kóbor, Németh M., Németh J.

Gólszerzők: Nagy Á., Havasi, ill. Németh J. (3), György, Vajnai (öngól).



Bő (III.)–Söpte (I.) 0–10 (0–3). Bő. Jv.: Németh T.

Bő: Tóth P. – Szőllősy (Gecse), Baranyai, Sándor, Veszprémi (Kondor), Varga G., Rácsik (Kiss P.), Nagy B. (Katzler), Nagy R., Babos B., Babos A. (Babos Á.).

Söpte: Marton – Szekér, Árvay (Koszokovits), Kondákor (Biró), Németh G., Győrffy, Koronczai, Szakasics (Vámos), Bonchis (Radványi G.), Radványi Cs. (Vizi), Rácz.

Gólszerzők: Vámos (3), Győrffy (3), Németh G. (2), Koronczai, Bonchis.



Sótony (III.)–Büki Tk 1–0 (0–0). Sótony. Jv.: Mórocz Gy.

Sótony: Sinka – Zergi, Gábor N. (Stelczer), Tőke, Asztalos, Császár, Gábor D. (Boda), Németh I. (Pados A.), Németh M., Németh D., Léhmann (Szabó A., Pados D.).

Bük: Szalai – Balikó, Auer, Németh M., Boldizsár, Dala, Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Kovács A.), Bakos (Szilágyi, Petróczy), Gábriel.

Gólszerző: Németh D.

Kiállítva: Gábriel (56., Büki Tk).



Vasalja (III.)–Felsőcsatár (II.) 0–4 (0–0) Vasalja. Jv.: Kártyás K.

Vasalja: Tomasics – Egyed Z., Kondás, Zimits R., Jakab, Simon, Egyed P., Horváth D., Németh B., Horváth M., Zimits Z.

Felsőcsatár: Szabó B. – Cobzaru (Kopácsi), Vincze (Horváth B.), Kis (Tieber), Krancz Gy., Böhm, Cseri, Hábetler, Mahucs (Krancz K.), Antoni, Bugnits.

Gólszerzők: Vincze (2), Krancz K., Cseri.



Rábagyarmat (III.)–Bajánsenye (II.) 1–7 (0–5). Rábagyarmat. Jv.: Busi L.

Rábagyarmat: Merkli (Soós) – Huszár P., Varga M., Filep, Huszár M., Tóth B., Laczó, Rédei, Dolgos, Pencz, Szabó M.

Bajánsenye : Kircsi – Varga D., Nagy-Balázs, Bacsák, Horváth M., Kósa, Fábián (Vörös B.), Horváth Z. (Kovács I.), Stunya (Végh), Horváth A., Horváth B. Gólszerzők: Dolgos, ill. Kósa (2), Horváth M., Végh, Kircsi, Horváth B., Stunya.



Kőszegszerdahely (III.)–Spari (II.) 3–0 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Lukács L.

Kőszegszerdahelyi Se: Neves Couto Flávio – Nemes G., Rózsa, Joó (Naisz), Keresztes (Horváth M.), Farkas M., Nemes B., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.

Spari: Pungor – Béres, Rosta, Varsányi, Jónás Cs., Jónás D., Horváth G., Kovács F. (Németh L.), Gyöngyösi, Morvai (Vezendi), Kelemen.

Gólszerzők: Horváth M., Nemes G., Kelemen (öngól).



Nagyrákos (III.)–Egyházasrádóc (II.) 1–9 (1–4). Nagyrákos. Jv.: Borhy M.

Nagyrákos: Farkas N. – Pongrácz T., Pónácz, Volner B., Kaszás, Mihályka, Németh P., Gaál, Pongrácz G. (Tihanyi), Volner Sz. (Horváth Cs.), Soós.

Egyházasrádóc: Bali – Lengyel, Varga Z., Krajczár, Balogh A. (Berning), Loibenbeck, Fejes, Horváth L., Tóth A. (Kiss B.), Halász, Varga D. (Balogh Á.).

Gólszerzők: Mihályka, ill. Halász (3), Balogh A. (2), Lengyel, Kiss B., Fejes, Tóth A.



Mersevát (III.)–Jánosháza (II.) 4–1 (2–0). Mersevát. Jv.: Kondor T.

Mersevát: Patyi – Gönye, Horváth Zs., Nagy Á., Homlok, Barabás, Takács, Szalai, Kövi, Bárdossy, Czupor.

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Lőrincz, Balogh ?., Dittman (Falka), Őri, Pencz, Kovács M., Benkő, Bódis.

Gólszerzők: Horváth Zs. (2), Bárdossy (2), ill. Őri.

Kiállítva: Szabó K. (57., Mersevát).



Nemeskoltai (III.)–Rum (II.) 3–2 (1–0). Nemeskolta. Jv.: Magyar Gy.

Nemeskolta: Farkas B. – Németh L., Haraszti, Kovács B., Gombkötő, Imris, Stéber (Sziffer), Kovács A. (Hujber), Szén, Dienes, Bőle (Bánhegyi).

Rum: Bakler – Rodler, Tárkányi, Baranyai D., Brecska, Pupp (Baranyai B.), Kovács Z., Pásti, Pusker, Koronczai, Farkas G.

Gólszerzők: Szén (2), Gombkötő, ill. Tárkányi, Farkas G.



Kenyeri (III.)–Uraiújfalu (II.) 0–2 (0–1). Kenyeri. Jv.: dr. Erős B.

Cserhát: Kovács Gy. – Császár, Szabó D., Csiszár, Gyurák, Szántó, Svedics, Vámos, Balogh D., Szár, Németh E.

Uraiújfalu: Pócza – Szabó K. (Burka), Dornai, Keszei T., Szemes (Farkas R.), Pungor (Horváth B.), Szabó Á. (Balogh M.), Keszei R., Kerekes, Binder, Szabó T. (Tóth D.).

Gólszerzők: Farkas R., Szabó Á.



Perenye (III.)–Szentpéterfa (II.) 0-7 (0-7) - a mérkőzés a szünetben félbeszakadt, mert a hazaiak sérülések miatt "elfogytak" létszámban. Perenye. Jv.: Nagy P.

Perenye: Törzsök – Mészáros, Papp M., Molnár B., Vadász, Kardos, Kozma, Kiss B., Nagy Z., Simon, Kis.

Szentpéterfa: Páll – Török, Skrapits, Leidli, Kajáry, Varga A., Homor, Kalmár, Jagodits, Hoós, Frányi.

Gólszerzők: Varga A. (2), Skrapits (2), Jagodits, Kalmár, Frányi.



Őrimagyarósd (III.)–Szakonyfalu (III.) 2–0 (0–0). Őrimagyarósd. Jv.: Sály K.

Őrimagyarósd: Soós (Balogh Zs.) – Horváth P., Kovács A., Stumpfel, Varga M., Szita (Skrapits), Gérnyi, Szabó B. (Varga V.), Salamon (Nunkovics), Czetin, Vitéz (Haholt).

Szakonyfalu: Dancsecs – Bartakovics, Dömötör, Horváth D., Vajda R., Vajda M., Horváth K., Ropos, Stájer, Sömenek, Farkas H.

Gólszerzők: Stumpfel, Varga M.



Torony (III.)–Sé (II.) 0–8 (0–7). Sé. Jv.: Horváth P.

Torony: Németh Á. – Takács, Dömötör, Szabó G., Pungor, Kovacsity, Valler, Dali, Siklósi, Németh R.

Sé: Baba – Séfer, Romsics, Tóth F., Nemes, Fichtacher (Hancz), Simon K. (Kovács K.), Soós (Simon D.), Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Dénes).

Gólszerzők: Kiss Máté Gergő (3), Tóth F. (2), Romsics, Kiss Márton Balázs, Nemes.



Acsád-Meszlen (III.)–Gyöngyöshermán (II.) 1–4 (0–2). Acsád. Jv.: Dr. Polgár T.

Acsád: Németh G. – Ruman, Steiner, Molnár Cs., Varga B. (Kovács G.), Szalai M., Kiss B., Tóth B., Péntek, Gyurácz (Szalai E.), Németh B. (Lisztes).

Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Rosta, Horváth D. (Kálócz), Radányi, Kopácsi (Szalai), Bihun, Ilnicki, Nagy B., Szabó M., Szabó B. (Bódi).

Gólszerzők: Tóth B., ill. Szabó M. (2), Kopácsi (2).



Táplán (III.)–Kőszegi (II.) 0–6 (0–1). Táplánszentkereszt. Jv.: Imre B.

Táplán: Török – Németh N., Molnár Z. (Borbás), Mikovics, Jantos, Marcz, Fürdős (Németh R.), Gyurcsányi, Jáger (Doncsecz), Ács (Frühvirth), Buzás.

Kőszeg: Puporka – Kiss B., Lintner (Németh B.), Prógli, Imre, Marti (Kumánovich), Kovács D., Kovács Zs., Balázs (Botos), Horváth N., Kalucza (Varga D.).

Gólszerzők: Kalucza (4), Kovács Zs., Balázs.

Kiállítva: Mikovics (87., Táplán).



Ölbő (III.)–Ikervár (II.) 0–3 (0–0). Ölbő. Jv.: Szendrődi B.

Ölbő: Berényi – Tóth A., Baksay, Biró (Tóth G.), Kocsis, Nardai (Sági Kiss), Tóth R., Ható, Kovács T., Kalányos, Horváth L.

Ikervár: Kollarics – Pénzes (Zsoldos), Őri (Földi), Horváth M., Cseh (Nagy P.), Kurucz, Farkas A., Kiss B. (Udvardi), Baldauf, Biró (Kovács Á.), Gyürü.

Gólszerzők: Gyürü (2), Farkas A.



Máriaújfalui (III.)–Csákánydoroszló (I.) 2–13 (1–7). Szentgotthárd. Jv.: Szabó C.

Máriaújfalu: Harangozó – Dudás, Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth Roland (Nemes), Gelányi, Robán, Horváth Roland István, Tót, Tóth M.

Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Török (Major), Makai (Horváth D.), Pandur (Dudás), Németh K., Kovács B., Sárközi (Danyi), Ágoston (Németh B.), Urbán.

Gólszerzők: Gelányi (2), ill. Urbán (5), Németh K. (4), Sáfár (2), Németh B., Makai.



Oszkó-Pácsony (III.)–Tanakajd 4–4 (2–2). Vasvár. Jv.: Samu Cs.

Oszkó: Oláh D. (Nagy Perge) – Farkas J., Nyári, Oláh M. (Szecsődi), Papp B., Frigy, Kercza (Timár), Schmolczer, Molnár T., Molnár Z., Rumi.

Tanakajd: Csidei – Bősze, Hankó, Karáth, Oláh-Vadász, Marcz, Könczöl (Nagy L.), Nagy K. (Pesz), Varga M., Buda (Tamás), Kovács D. (Horváth L.).

Gólszerzők: Oláh M. (2), Nyári, Kercza, ill. Karáth (3), Hankó.



Nemesbőd (III.)–Újperint (II.) 1–8 (0–2). Nemesbőd. Jv.: Szabó C.

Nemesbőd: Lendvai – Pap, Wágner, Kovács S. (Számedli), Horváth E. (Dékán), Riba, Csizmazia (Varga F.), Könczöl, Varga A., Németh Á. (Varga N.), Viszket (Nagy B.).

Újperint: Tóth-Vig (Tóth D.) – Sásdi, Pados Bo. (Szász), Hegyi, Horváth M., Tóth A. (Buna), Sisak, Schimmer (Pados Be.), Bakucz, Kardos (Soós), Simon.

Gólszerzők: Pap, ill. Sisak (3), Horváth M., Szász, Hegyi, Pados Bo., Bakucz.



Viszák (III.)–Körmendi FC (I.) 1–3 (0–2). Viszák. Jv.: Marton A.

Viszák: Pomper – Tóth P., Molnár D., Molnár Á., Fekete, Bita (Gyenese), Horváth L., Lendl (Balogh J.), Sütheő, Cservék (Orbán), Németh K.

Körmend: Sály D. – Breznovits (Sindel), Kelemen, Sály G., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla, Pálmai, Nagy B., Spaits.

Gólszerzők: Gyenese, ill. Pálla (2), Sály G.



Rábasömjén (III.)–Rábapatyi (III.) 3–2 (1–1). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Kedves R.

Rábasömjén: Vártok – Nagy T., Dancs, Csempesz, Molnár Z. (Tóth-Toki), Máhr (Németh A.), Németh O. (Török), Németh ? Á., Varga K. (Katona), Németh Á., Verebélyi.

Rábapaty: Ható (Boros) – Vörös, Büki (Takács), Varga M., Horváth G., Barkovics, Németh K., Téttry (Németh A.), Hegyaljai, Gecse (Borhy), Jakubovszky.

Gólszerzők: Németh Á. (2), Máhr, ill. Németh K. (2).



Ostffyasszonyfa (III.)–Gérce-Vásárosmiske (II.) 0–9 (0–4). Ostfyasszonyfa. Jv.: Koronczai C.

Ostffyasszonyfa: Földi – Laki D., Kocsis, Molnár L., Olasz (Laki N.), Eőry, Vörös, Palánki A. (Nedeczky), Kovács B., Palánki P., Bereczki.

Gérce: Lengyel – Tóth R., Szabó B., Glavánovics (Sebestyén), Németh B., Károlyi (Kövesdi A.), Süle (Komáromi), Mórocz (Soós), Major, Kovács T. (Kiss L.), Kövesdi D.

Gólszerzők: Németh B. (3), Kiss L. (3), Soós, Károlyi, Bereczki (öngól).



Bucsu (III.)–Vép (I.) 0–12 (0–5). Vép. Jv.: Pázsi M.

Bucsu: Németh K. – Hujber, Németh R. (Kányási A.), Varga T., Süle, Podani, Horváth Sz., Kányási B., Rajki, Tamás, Dankovics

Vép: Bezdi B. (Tama M.) – Vass (Kalmár), Németh Á., Bátori-Tóth (Ötvös), Bezdi Sz. (Beke), Vilics, Illés, Farkas G. (Gombás B.), Tama G., Balikó, Takács.

Gólszerzők: Balikó (4), Takács (3), Beke (2), Bezdi Sz., Vass, Horváth Sz. (öngól).



Magyarlaki (III.)–Őriszentpéter (II.) 1–2 (0–1). Magyarlak. Jv.: Elek T.

Magyarlak: Páll – Kardos, Salamon (Bagó), Póczik, Németh Sz., Horváth D., Horváth A., Horváth N., Krajczár (Németh L.), Kovács M., Harasztosi

Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Könye Balla, Kevy, Németh A. (Szép), Sály, Könye (Simon), Géczi, Babos, Csóbor, Mihály.

Gólszerzők: Horváth D., ill. Sály (2).



Kőszegfalva (III.)–Csepreg (II) 0–9 (0–6). Kőszeg. Jv.: Horváth Z.

Kőszegfalva: Wurst D. – Wurst A., Németh L., Pongrácz Zs., Karacs, Pongrácz D., Nagy M., Kogler, Juhász, Nádor, Tauber.

Csepreg: Takács Kr. (Tóth N.) – Kótai, Nika M., Sándor (Takács B.), Takács Ke., Pócza (Berzlánovich), Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á., Németh Cs., Sabia (Lukács).

Gólszerzők: Nika M. (3), Nika Á. (2), Pócza (2), Berzlánovich, Sabia.



Simaság (III.)–Répcelak (II.) 1–8 (1–1). Simaság. Jv.: Kiss Cs.

Simaság: Bogdán – Csenár, Bognár, Baán, Csapó, Molnár I., Nagy N., Kiss D., Rokob, Varga H., Varga P.

Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Csordás), Gallen, Varga B., Dulicz (Gosztolya), Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh D.), Mesterházi, Csupor Á., Varga L. (Csupor D.), Bödecs.

Gólszerzők: Nagy N., ill. Bödecs (3), Csordás (2), Varga B., Pinezits, Csupor D.



Jákfa (III.)–Szeleste-Pósfa (II.) 2–9 (1–5). Jákfa. Jv.: Gróf M.

Jákfa: Szabó M. – Zeke Cs., Böröndy (Görög), Fehér, Balhási, Vörös M., Gaál, Rövid (Vörös A.), Vörös Á. (Zeke B.), Kollárits (Tóth K.), Varga J. (Lékai).

Szeleste: Kovács M. – Vajda, Maráczi (Gál), Kovács R., Fülöp, Baranyai (Szele), Molnár G., Németh G., Németh Z., Horváth R. (Szabó B.), Dugovics.

Gólszerzők: Vörös A., Zeke Cs., ill. Baranyai (2), Horváth R. (2), Kovács R. (2), Szabó B., Szele, Dugovics.



Ják (III.)–Király (I.) 0–13 (0–6). Ják. Jv.: Marácz Z.

Ják: Szabó B. – Légler (Bukits O.), Bukits P., Tyahor, Varga Z., Neubauer, Takács (Szendi), Balogh Zs. (Barczi), Dobos, Tóta, Vizserálek.

Király: Kovács Á. (Bakucz) – Bodor (Karvalics), Szabó B. (László), Kudron (Katona), Németh G., Czöndör (Takács), Rózsa, Rózsás, Horváth D., Nagy Á., Németh M.

Gólszerzők: László (3), Németh G. (3), Szabó B. (2), Rózsa, Katona, Takács, Czöndör, Nagy Á.

Boba (III.)-Celldömölk (I.) 0-17 (0-4). Boba. Jv.: Bagoly G.