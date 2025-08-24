Magyar Kupa: öt gól, két kiállítás, drámai Haladás-vereség

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójában a Haladás 3-2-re kikapott a Mezőörstől. A hazaiak a 93. percben tizenegyesből szerezték a győztes gólt.

Magyar Kupa: a fehér mezes szombathelyi csapat kiesett.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

A hazaiak veszélyeztettek először, de Böcskey félfordulattal leadott lövését Horváth bravúrral védte. A 11. percben Puska lábát húzta el a kapus a tizenhatoson belül – tizenegyes. A büntetőt Pruska a jobb sarokba lőtte (0-1). A 20. percben egy védelmi megingást kihasználva Vörös-Torma közelről a léc alá emelt (1-1). A folytatásban a hazaiak játszottak fölényben, a vasiak védekeztek, kontrákkal próbálkoztak, de kapura semmi veszélyt sem jelentettek. És gyengén futballoztak...A 43. percben Kozári rántotta le ellenfelét a büntetőterületen belül. A tizenegyest Vári értékesítette (2-1). A szünetben hármat is cserélt Simon Ádám.

A 47. percben Tóth rántotta le a félpályánál kilépő Fehért – a hazai játékos megkapta második sárga lapját, így a bíró kiállította. A szombathelyiek ekkor már többet birtokolták a labdát, nagy fölényben játszottak, de a hazaiak stabilan védekeztek. A 73. percben Jancsó labdáját Fehér jobbról, 14 méterről a jobb sarokba bombázta (2-2). Négy perc múlva Szabó rontott ziccert. A 90. percben Tarján rántotta le ellenfelét a tizenhatoson belül – tizenegyes és kiállítás. A büntetőt Vári 93. percben a bal sarokba gurította (3-2). A Haladás a második félidőt végigtámadta, de nem volt igazán veszélyes kapura.

Magyar Kupa: a fehér mezes szombathelyi csapat kiesett

Mezőörs KSE–Haladás 3-2 (2-1). Mezőörs, 300 néző, vezette: Gindl.

Haladás: Horváth Alex – Dezamits, Jancsó, Kozári, Papp (Bene) – Moharos (Szakály), Horváth Arnold, Balogh, Juhász (Tarján) – Pruska, Szegedi (Fehér,). Megbízott edző: Simon Ádám.

Gól: Vörös-Torma (20.), Vári 2 (44., 93. – mindkettőt 11-esből), illetve Pruska (12. – 11-esből), Fehér (73.).

Kiállítva: Tóth L. (47.), illetve Tarján (90.).

