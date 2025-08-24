augusztus 24., vasárnap

Öröm

1 órája

Magyar Kupa: így ünnepeltek a szarvaskendiek - Videó!

Címkék#Szarvaskenden#Sárisáp#Szarvaskend SE

A Vas vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE idegenben győzte le 2-1-re a Magyar Kupában a Sárisápot. A vendégdrukkerek alaposan megünnepelték a sikert.

Pum András

Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Mol Magyar Kupa 2. fordulójában a Vas vármegyei I. osztályú Szarvaskend SE idegenben - 0-1-ról fordítva - Niksz Tamás és Velekei Bence góljával 2-1-re verte a Komárom-Esztergom vármegyei Sárisápot. A szép győzelem értékét növeli, hogy a vasiak a 38. percben Meskó kiállítása miatt emberhátrányban futballoztak. Egészen a 84. percig, amikor a hazaiak Válentet állította ki a játékvezető.

Magyar Kupa: sok vasi szurkoló ünnepelte Sárisápon
Magyar Kupa: sok vasi szurkoló ünnepelte Sárisápon
Forrás: Szarvaskend SE

Magyar Kupa: sok vasi szurkoló ünnepelte Sárisápon

A szarvaskendieket rengeteg szurkolójuk elkísérte, mintegy 80 drukker utazott el Sárisápra - hogy aztán a lefújás után alaposan megünnepelje kedvenceit. A hírek szerint az ünneplés éjszaka Szarvaskenden folytatódott, a helyi vendéglátóegység ugyanis kinyitott a diadal miatt.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását hétfőn 18 órakor az M4 Sport élőben közvetíti.

 

