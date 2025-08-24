Magyar Kupa: így ünnepeltek a szarvaskendiek - Videó!

Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Mol Magyar Kupa 2. fordulójában a Vas vármegyei I. osztályú Szarvaskend SE idegenben - 0-1-ról fordítva - Niksz Tamás és Velekei Bence góljával 2-1-re verte a Komárom-Esztergom vármegyei Sárisápot. A szép győzelem értékét növeli, hogy a vasiak a 38. percben Meskó kiállítása miatt emberhátrányban futballoztak. Egészen a 84. percig, amikor a hazaiak Válentet állította ki a játékvezető.

Magyar Kupa: sok vasi szurkoló ünnepelte Sárisápon

Forrás: Szarvaskend SE

A szarvaskendieket rengeteg szurkolójuk elkísérte, mintegy 80 drukker utazott el Sárisápra - hogy aztán a lefújás után alaposan megünnepelje kedvenceit. A hírek szerint az ünneplés éjszaka Szarvaskenden folytatódott, a helyi vendéglátóegység ugyanis kinyitott a diadal miatt.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását hétfőn 18 órakor az M4 Sport élőben közvetíti.