Labdarúgás

26 perce

Magyar Kupa: kezdődik a dömping Vasban! - menetrend, párosítás

Címkék#menetrend#labdarúgás#Magyar Kupa

A Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa első fordulójával a hétvégén elrajtol a 2025/2026-os amatőr labdarúgószezon Vasban. Magyar Kupa: szombaton és vasárnap is pályára lépnek a csapatok.

Tóth Gábor

Magyar Kupa: szombati és vasárnapi meccsek - kezdődik a szezon!ések

Magyar Kupa
Magyar Kupa: Bozsok-Spari derbi tavalyról - a kupában elkerülték egymást a felek.
Fotó: Unger Tamás/VN-archív

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább – ha két azonos osztályban játszó gárda ikszel egymással, akkor büntetők döntenek a továbbjutásról. Szombaton 18, míg vasárnap 15 és 18 órakor kezdődnek a mérkőzések.

Magyar Kupa - vasi derbik

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, első forduló, menetrend

  • Szombat, 18.00: Cák (III.)–Bozsok (II.), Szergény (III.)–Kemenesmagasi (II.), Acsád-Meszlen (III.)–Gyöngyöshermán-Szentkirály (II.), Rönök (III.)–Rábatótfalu (II.), Vasvár (III.)–Nárai (II.), Táplánszentkereszt (III.)–Kőszeg (II.), Sitke (III.)–Kemenesalja (II.), Sorkifalud-Gyanógeregye (III.)–Vasszécseny (II.), Izsákfa (III.)–Alsóújlak (II.), Magyarszecsőd (III.)–Nádasd (II.), Kondorfa (III-)–Körmend VSE (II.), Egyházashollós (III.)–Telekes (II.), Gyöngyösfalu (III.)–Lukácsháza (I.), Répcevölgye Bő (III.)–Söpte (I.), Boba (III.)–Celldömölk (I.).
  • Vasárnap, 15.00: Hegyhát Sótony (III.)–Bük (II.), Vasalja (III.)–Felsőcsatár (II.), Rábagyarmat (III.)–Bajánsenye (II.), Kőszegszerdahely (III.)–Szombathelyi Spari (II.), Nagyrákos (III.)–Egyházasrádóc (II), Mersevát (III.)–Jánosháza (II.), Őrimagyarósd (III.)–Szakonyfalu (III.), Nemeskolta (III.)–Rum (II.), Kenyeri (III.)–Uraiújfalu (II.), Perenye (III.)–Szentpéterfa (II.). Máriaújfalu (III.)–Csákánydoroszló (I.), Sorokpolány (III.)–Gencsapáti (II.), Nemeskocs (III.)–Keléd (III.), Torony (III.)–Sé (II.).
  • Vasárnap, 18.00: Jákfa (III.)–Szeleste-Pósfa (II.), Simaság (III.)–Répcelak (II.), Pecöl (III.)–ISA Haladás (I.), Kőszegfalva (III.)–Csepreg (I.), Magyarlak (III.)–Őriszentpéter (II.), Bucsu (III.)–Vép (I.) – Vépen, Ostffyasszonyfa (III.)–Gérce-Vásárosmiske (II.), Rábasömjén (III.)–Rábapaty (III.), Viszák (III.)–Körmendi FC (I.), Nemesbőd (III.)–Újperint (II.), Ják (III.)–Király (I.), Oszkó-Győrvár (III.)–Tanakajd (II.), Ölbő (III.)–Ikervár (II.).

Magyar Kupa - főtáblás meccsek

A Haladás, a Sárvár és a Szarvaskend a Magyar Kupa főtábláján szerepel – és a folytatásra készül. A Magyar Labdarúgó Szövetségben ugyanis kisorsolták a Magyar Kupa 2. fordulójának a párosítását – és az említett három vasi jutott tovább az első fordulóból. Az NB III-as Haladás a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú Mezőörs otthonában lép pályára.. A vármegyei I.-es Sárvár FC a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú Koppánymonostori SE vendég lesz, míg a szintén vármegyei I. osztályú Szarvaskend SE a Komárom-Esztergom vármegyei I.-es Sárisáphoz utazik.

Ami a vasiak ellenfeleit illeti: az első körben a Koppánymonostori SE a Tatai AC-t verte idegenben 3-2-re, a Mezőörs Koroncón nyert 1-0-ra, míg a Sárisáp otthon lépte le 5-0-ra a Csesztreget.

A továbbjutás egy meccsen dől el. A hivatalos játéknapok: augusztus 23 és 24.

 

 

