Magyar Kupa: kezdődik a dömping Vasban! - menetrend, párosítás

Magyar Kupa: szombati és vasárnapi meccsek - kezdődik a szezon!ések

Magyar Kupa: Bozsok-Spari derbi tavalyról - a kupában elkerülték egymást a felek.

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább – ha két azonos osztályban játszó gárda ikszel egymással, akkor büntetők döntenek a továbbjutásról. Szombaton 18, míg vasárnap 15 és 18 órakor kezdődnek a mérkőzések.

Magyar Kupa - vasi derbik

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, első forduló, menetrend

Szombat, 18.00: Cák (III.)–Bozsok (II.), Szergény (III.)–Kemenesmagasi (II.), Acsád-Meszlen (III.)–Gyöngyöshermán-Szentkirály (II.), Rönök (III.)–Rábatótfalu (II.), Vasvár (III.)–Nárai (II.), Táplánszentkereszt (III.)–Kőszeg (II.), Sitke (III.)–Kemenesalja (II.), Sorkifalud-Gyanógeregye (III.)–Vasszécseny (II.), Izsákfa (III.)–Alsóújlak (II.), Magyarszecsőd (III.)–Nádasd (II.), Kondorfa (III-)–Körmend VSE (II.), Egyházashollós (III.)–Telekes (II.), Gyöngyösfalu (III.)–Lukácsháza (I.), Répcevölgye Bő (III.)–Söpte (I.), Boba (III.)–Celldömölk (I.).

Magyar Kupa - főtáblás meccsek

A Haladás, a Sárvár és a Szarvaskend a Magyar Kupa főtábláján szerepel – és a folytatásra készül. A Magyar Labdarúgó Szövetségben ugyanis kisorsolták a Magyar Kupa 2. fordulójának a párosítását – és az említett három vasi jutott tovább az első fordulóból. Az NB III-as Haladás a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú Mezőörs otthonában lép pályára.. A vármegyei I.-es Sárvár FC a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú Koppánymonostori SE vendég lesz, míg a szintén vármegyei I. osztályú Szarvaskend SE a Komárom-Esztergom vármegyei I.-es Sárisáphoz utazik.

Ami a vasiak ellenfeleit illeti: az első körben a Koppánymonostori SE a Tatai AC-t verte idegenben 3-2-re, a Mezőörs Koroncón nyert 1-0-ra, míg a Sárisáp otthon lépte le 5-0-ra a Csesztreget.