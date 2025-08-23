Magyar Kupa: pályán a Haladás, a Sárvár, a Szarvaskend

Magyar Kupa, 2. forduló

A zöld mezes Sárvár a Magyar Kupa 2. fordulójában Koppánymonostorra látogat

Fotó: VN/Benkő Sándor

Koppánymonostor SE (Komárom-Esztergon-Vármegyei I. osztály)–Sárvár FC (vármegyei I. osztály), szombat, 16.30

Nagy Dániel (vezetőedző): – Két hasonló képességű csapat csap össze – szeretnénk továbbjutni! Sikerült néhány információt begyűjteni ellenfelükről, amely gyakorlatilag az NB III-as Komárom második csapat, sok fiatal játékossal és Dombai Viktor személyében korábbi NB I-es futballista is erősíti őket. Ahogy említettem, a továbbjutás a célunk és ha ez sikerül, szeretnénk majd egy NB I-es csapatot fogadni Sárváron!

Sárisáp BSE (Komárom-Esztergom-Vármegyei I. osztály)–Szarvaskend SE (vármegyei I. osztály), szombat, 16.30.

Kurucz Ádám (vezetőedző): – Kemény mérkőzésre számítok, nem mi vagyunk a meccs esélyesei. Információink szerint a sárisápi csapatnak komoly tervei vannak, az NB III-at célozták meg. Szoros mérkőzésre számítok, Zsoldos Attila sérült, a többi játékosomra viszont számíthatok. Sok szurkoló elkísér bennünk – félig-meddig tehát hazai környezetben léphetünk pályára.

Mezőörsön a Magyar Kupa 2. körében a Haladás

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály)–Haladás (NB III), vasárnap, 16.30.

Simon Ádám (megbízott vezetőedző, sportigazgató): – Minden kupameccs nehéz, idegenben meg különösen kemény feladat. Bízom benne, hogy sok szurkoló elkísér bennünk, szükségünk van a támogatásukra. A Mezőörsnek vannak jó játékosai – de nekünk is! Maximálisan koncentrálva, fegyelmezetten kell futballoznunk. Valamennyi játékosom hadrafogható és jó állapotban is van a csapat, de mivel egy héten belül három mérkőzést is játszunk, így lesznek változások a legutóbbi kezdőcsapathoz képest. A Magyar Kupa számunkra ugyanolyan fontos, mint a bajnokság, úgyhogy nem is lehet kérdés: tovább kell jutnunk!



