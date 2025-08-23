augusztus 23., szombat

Labdarúgás

32 perce

Magyar Kupa: sárvári és szarvaskendi diadal!

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 2. fordulójában szombaton a Sárvár FC és a Szarvaskend SE is idegenben nyert, így továbbjutott. Magyar Kupa: sárvári és szarvaskendi diadal!

Pum András

Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom vármegyei I. osztály)-Sárvár FC (vármegyei I. osztály) 1-2 – hosszabbítás után. (1-0, 1-1, 1-2) Koppánymonostor, 100 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Horváth M.

Magyar Kupa
A Sárvár 2-1-re nyert a Magyar Kupa második fordulójában
Fotó: VN/Sárvár FC facebook-oldala


Sárvár: Szlámer – Könczöl, Kónya (Csonka), Kovács T., Csákvári, Potyi (Horváth K.), Vajda (Varga Á.), Tóth M., Kovács B., Ódor (Piros), Szemes. Edző: Nagy Dániel.
Gólszerzők: Valkó (7.), illetve Ódor (63.), Csonka (105.).
Góllal kezdték a mérkőzést a hazaiak, kellett egy kis idő, mire a vendégek felvették a játék ritmusát. A félidő közepére magára talált a sárvári együttes, át is vette az irányítást, ám kapura nem volt veszélyes a Rába-parti csapat. 

Szünet után rákapcsolt a Sárvár, szebbnél-szebb támadásokat vezetett, sorban jöttek a helyzetek és a szögletek. Egy szabályosnak tűnő sárvári gólt les címén nem adott meg a játékvezető. Aztán a 62. percben egy hazaadott labdára Niksz lecsapott, megelőzte a csatárt és kiszorított szögből, mintegy 10 méterről a hálóba lőtt (1-1). A vasiak több helyzetet is kidolgoztak, a hazaiak kapusa többször is bravúrral védett. Több gól nem esett, jöhetett a hosszabbítás. A hazaiak kezdeményeztek többet, a vasiak kontrákra álltak be. A 115. percben Csonka szerzett labdát, majd higgadtan a kapus mellett a hálóba lőtt (1-2). A hazaiak a hátralévő időben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a sárváriak már nm engedték ki kezükből a győzelmet.
A Sárvár játéka gyenge kezdés után alaposan feljavult és teljesen megérdemelten győzött

Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom vármegyei I. osztály)-Szarvaskend SE (vármegyei I. osztály) 1-2 (0-0). Sárisáp, 400 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Erni.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei B., Tóth A., Cseresnyés, Niksz (Wolf), Meskó, Földes, Kopfer, Tóth G., Kellner (Törő), Németh M. (Tuboly). Edző: Kurucz Ádám. 
Gólszerzők: Manga (51.), illetve Niksz (62.), Velekei B. (79.).
Kiállítva: Válent (84.), illetve Meskő (38.).
A szarvaskendieket mintegy 80 szurkolójuk kísérte el, a vendégdrukkerek a sárisápi túlerő ellenére szinte hazai pályát teremtettek csapatuknak. Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, a 13. percben egy szöglet után Meskó fejelt mellé. A hazaiak is próbálkoztak, de csak kisebb helyzetekig jutottak. A 38. percben viszont tíz főre fogyatoztak a vasiak, miután Meskó utolsó emberként szabálytalankodott, a játékvezető pedig kiállította a futballistát. 

Szünet után egy eladott labdából megszerezte a vezetést a Sárisáp. Ezt követően még tíz percig próbáltak nyomást gyakorolni a vendégekre a hazaiak – ám a szarvaskendiek túlélték ezt a periódust. Aztán Niksz villant, aki egy egyéni alakítás után a 62. percben kiegyenlített (1-1). Tíz emberrel is a vendégek támadtak, majd a 79. percben Velekei Bence egy szép szóló után betalált (1-2). A sárisápiak kitámadtak, a másik oldalon elöl Niksz jól tartotta meg a labdákat, egy ilyen alkalommal csúnyán szabálytalankodtak vele szemben – a hazai gárda is tíz főre fogyatkozott.
Sportszerű mérkőzésen két azonos képességű csapat csatáját a győzelmet jobban akaró Szarvaskend nyerte. A meccs nagy részében emberhátrányban játszó szarvaskendiek óriási szívvel futballoztak.

A Mezőörs-Haladás mérkőzést vasárnap 16.30-kor rendezik.

Magyar Kupa: sorsolás hétfőn

A Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását hétfőn 18 órakor tartják – az M4 Sport élőben közvetíti. A 3. körben már az NB I-es és NB II-es csapatok is csatlakoznak a sorozathoz.

 

