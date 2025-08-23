Magyar Kupa: sárvári és szarvaskendi diadal!

Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom vármegyei I. osztály)-Sárvár FC (vármegyei I. osztály) 1-2 – hosszabbítás után. (1-0, 1-1, 1-2) Koppánymonostor, 100 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Horváth M.

A Sárvár 2-1-re nyert a Magyar Kupa második fordulójában

Fotó: VN/Sárvár FC facebook-oldala



Sárvár: Szlámer – Könczöl, Kónya (Csonka), Kovács T., Csákvári, Potyi (Horváth K.), Vajda (Varga Á.), Tóth M., Kovács B., Ódor (Piros), Szemes. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Valkó (7.), illetve Ódor (63.), Csonka (105.).

Góllal kezdték a mérkőzést a hazaiak, kellett egy kis idő, mire a vendégek felvették a játék ritmusát. A félidő közepére magára talált a sárvári együttes, át is vette az irányítást, ám kapura nem volt veszélyes a Rába-parti csapat.

Szünet után rákapcsolt a Sárvár, szebbnél-szebb támadásokat vezetett, sorban jöttek a helyzetek és a szögletek. Egy szabályosnak tűnő sárvári gólt les címén nem adott meg a játékvezető. Aztán a 62. percben egy hazaadott labdára Niksz lecsapott, megelőzte a csatárt és kiszorított szögből, mintegy 10 méterről a hálóba lőtt (1-1). A vasiak több helyzetet is kidolgoztak, a hazaiak kapusa többször is bravúrral védett. Több gól nem esett, jöhetett a hosszabbítás. A hazaiak kezdeményeztek többet, a vasiak kontrákra álltak be. A 115. percben Csonka szerzett labdát, majd higgadtan a kapus mellett a hálóba lőtt (1-2). A hazaiak a hátralévő időben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a sárváriak már nm engedték ki kezükből a győzelmet.

A Sárvár játéka gyenge kezdés után alaposan feljavult és teljesen megérdemelten győzött

Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom vármegyei I. osztály)-Szarvaskend SE (vármegyei I. osztály) 1-2 (0-0). Sárisáp, 400 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Erni.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei B., Tóth A., Cseresnyés, Niksz (Wolf), Meskó, Földes, Kopfer, Tóth G., Kellner (Törő), Németh M. (Tuboly). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Manga (51.), illetve Niksz (62.), Velekei B. (79.).

Kiállítva: Válent (84.), illetve Meskő (38.).

A szarvaskendieket mintegy 80 szurkolójuk kísérte el, a vendégdrukkerek a sárisápi túlerő ellenére szinte hazai pályát teremtettek csapatuknak. Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, a 13. percben egy szöglet után Meskó fejelt mellé. A hazaiak is próbálkoztak, de csak kisebb helyzetekig jutottak. A 38. percben viszont tíz főre fogyatoztak a vasiak, miután Meskó utolsó emberként szabálytalankodott, a játékvezető pedig kiállította a futballistát.