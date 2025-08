Magyar Kupa: egy vasi továbbjutott, egy kiesett

Szarvaskend SE (Vas, I.)–Zalaszentgóti VFC (Zala, I.) 2-1 (0-1). Szarvaskend, 220 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Erdélyi.

Magyar Kupa: a narancssárga mezes szarvaskendiek továbbjutottak

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei B., Tóth A., Zsoldos, Meskó, Niksz, Kellner, Cseresznyés (Törő), Kopfer, Tóth G. (Tompa), Németh M. (Wolf). Edző: Kurucz Ádám.

Gól: Németh M. (47.), Tóth A. (60.), illetve Doszpoth (5.).

A vendégek első kapura lövésükbő – igaz, hogy szerencsével – gólt szereztek. Ezután jobbára a hazaiak domináltak, helyzeteket is kialakítottak, de vagy a kapus védett, vagy kaput nem találtak. A második félidő elején a Szarvaskend egy szabadrúgásgóllal egalizált, majd egy szép szögletvariáció után a vezetést is megszerezte. Támadásban maradt a hazai csapat, de nem sikerült lezárni a mérkőzést, aminek majdnem vendégegyenlítés lett a vége –azonban a kapufa a hazaiakkal volt. A két megyei I. osztályú csapat küzdelméből a szarvaskendiek jöttek ki jobban, megérdemelten jutottak tovább.

Magyar Kupa: kiesett a Celldömölk

Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő (Vas, I.) 2-0 (1-0). Nyergesújfalu, 100 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Bánhalmi.

Celldömölk: Présing – Marsai (Zsoldos), Enyingi, Takács Á. (Lőrincz), Bakonyi, Manganelli A., Büki, Horváth E. (Sebestyén), Huszár, Péter, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.

Gól: Hajnal (3.), Manga (79.)

Hamar hátrányba kerültek a több játékosukat is nélkülöző vasiak, kellett negyedóra mire megérkeztek a meccsbe. Ezt követően többet birtokolták a labdát és helyzeteket is kidolgoztak. Szünet után még jobban futballoztak a celliek, két nagy helyzetet is elhibáztak, miközben a hazaia újból betaláltak.