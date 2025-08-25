Magyar Kupa: vasi csapattal mérkőzik meg a Fradi - nyilatkozatokkal frissítve

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 2., elmúlt hétvégi fordulójában az állva maradt három vasi csapat is pályára lépett. A Szarvaskend SE idegenben 2-1-re legyőzte a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú Sárisápot, míg a Sárvár FC a szintén Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú Koppánymonostori vendégeként Komáromban győzött hosszabbítást követően 2-1-re. A Haladás viszont 3-2-re kikapott a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú Mezőörstől.

Magyar Kupa: A Sárvár FC a második körben 2-1-re nyert a Magyar Kupában

Fotó: VN/Benkő Sándor

Magyar Kupa: Vas vármegyébe látogat a Fradi!

A 32 közé jutásért a párosításokat az M4 Sport hétfő kora esti élő adásában sorsolták ki - itt már az NB I-es és NB II-es csapatok is csatlakoztak a mezőnyhöz.

Nos, a vármegyei I. osztályú Szarvaskend SE a bajnoki címvédő FTC-fogadja! Míg a szintén vármegyei I. osztályú Sárvár FC a Pest vármegyei I. osztályú Pilisi LK-t látja vendégül.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A hivatalos játéknapok szeptember 13 és 14.

- Nálunk mindenki az FTC-szerette volna kapni - örülünk, hogy valóra vált az álmunk - mondta Kurucz Ádám, a Szarvaskend SE edzője. - Amatőr csapatként, játékosnak és edzőnek is óriási élmény lesz egy ilyen csapat ellen szerepelni. Ezért edzenek a fiúk és én is ezért dolgozom, hogy egyszer egy ilyen kaliberű csapattal játszhassunk. A szarvaskendi futball fennállásnak legnagyobb meccse lesz ez! Már most elkezdtünk gondolkodni, tervezni, hogy legyen rendben a pálya, az infrastruktúra, hiszen egy mindössze 200 fős faluról beszélünk. Egy biztos, szeretnénk majd a meccset élvezni!

A szarvaskendi csapat indulásra kész a 2. forduló meccse előtt - a többi pedig már történelem. A vasi gárda legyőzte a Sárisápot idegenben - és jöhet a Fradi!

Érdekesség, hogy Szarvaskenden hétfőn zárva van a népszerű Kofi kocsma, de a sorsolás miatt ma kinyitott. Vélhetően volt forgalma a vendéglátóegységnek...

Sárvári reakció a sorsolás után:

- Annak nagyon örülünk, hogy hazai pályán játszhatunk - fogalmazott Nagy Dániel, a sárváriak vezetőedzője. - És az is szerencsés, hogy megyei I.-es ellenfelet kaptunk - ami azért azt sejteti, hogy van esélyünk a továbbjutásra. Továbbá egy esetleges győzelemmel nagy lépést tehetnénk a Magyar Kupa amatőr döntője felé. Persze most csak a következő kupamérkőzésre koncentrálunk, de ha továbbjutnánk, akár egy NB I.-es ellenfelet is kaphatnánk a következő körben - akárcsak most a Szarvaskend. A csapat nagy része együtt nézte a sorsolást, a legtöbb futballista elégedett volt a sorsolással.