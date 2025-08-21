Magyar válogatott: kellemetlen, váratlan vereség...

Kellemetlen kosaras vereség - kikapott Észak-Macedónia vendégeként a magyar válogatott.

Magyar válogatott. Vojvoda Dávid teljesítményére nem lehett panasz.

Fotó: NS/Kovács Péter



A magyar válogatott már biztos továbbjutóként lépett pályára, ám azzal a tudattal – nyomással –, hogy ha nyer, akkor csoportelsőként zár. A feladat nem tűnt megoldhatatlannak, tekintve, hogy Észak-Macedónia még nem nyert meccset a selejtező-sorozatban, és Szolnokon 95-58-ra kapott ki a magyar csapattól. Igaz nemzeti csapatunk egyik legjobbja, a honosított Nate Reuvers sérülés miatt kénytelen volt kihagyni az összecsapást. Amelyen aztán gyenge, szétszórt játékkal rukkolt elő a magyar válogatott, kulcsemberek mondtak csődöt, nem működött csapatként a gárda – így a mérkőzés nagy részét irányítása alatt tartó házigazda végül meglepő, de megérdemelt, biztos győzelmet aratott.

Magyar válogatott - jegyzőkönyv

Észak-Macedónia–Magyarország 82–75 (23–15, 22–17, 19–18, 18–25). Szkopje, 600 néző, világbajnoki előselejtező, válogatott kosárlabda-mérkőzés, vezette: Salins (lett), Proc (lengyel), Maciulis (litván)

Salins (lett), Proc (lengyel), Maciulis (litván) Észak-Macedóia, legjobb dobók: Mitrevszki 14/6, Wiley 23/3, Tasovszki 14, Mitevszki 9. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievszki.

Mitrevszki 14/6, Wiley 23/3, Tasovszki 14, Mitevszki 9. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievszki. Magyarország: Váradi 10/6, Perl 2, Benke 12/6, Meleg 3, Golomán 14. Csere: Pongó Marcell 5/3, Vojvoda 21/6, Filipovics –, Pallai –, Valerio-Bodon 8/3, Tanoh Dez –, Cseh –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Váradi 10/6, Perl 2, Benke 12/6, Meleg 3, Golomán 14. Csere: Pongó Marcell 5/3, Vojvoda 21/6, Filipovics –, Pallai –, Valerio-Bodon 8/3, Tanoh Dez –, Cseh –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–8. 7. p.: 12–15. 10. p.: 19–15. 12. p.: 28–16. 14. p.: 30–24. 16. p.: 39–26. 22. p.: 45–40. 27. p.: 55–42. 33. p.: 70–55. 35. p.: 76–59. 38. p.: 78–69.



A magyar csapat novemberben kezdi majd meg a kvalifikációs sorozatot, a G csoportban az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország mellett Belgium és Finnország lesz az ellenfele.



Az elmúlt hetek alapján egyelőre nem tűnik ütőképes, kiegyensúlyozott teljesítményre képes csapatnak a magyar kosárválogatott...