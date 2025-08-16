Magyar válogatott: visszavágni Romániának!

A Falco-játékosokat is felvonultató magyar válogatott szombaton (18.00, M4 Sport) visszavághat Romániának!

Magyar válogatott: Gasper Okorn szövetségi kapitány.

Fotó: NS/Dömötör Csaba



Magyar válogatott: Románia az ellenfél

A román válogatott az Észak-Macedóniában aratott győzelemmel (72-80) kezdte a vb előselejtező-sorozatot, majd hazai pályán múlta felül a magyar csapatot (76-64), szerdán este pedig idegenben is legyőzte (79-66) Észak-Macedóniát – így már biztosan továbbjutott a 2027-es világbajnokság selejtezőjébe. A magyar válogatott a romániai vereség után 96-58-ra verte el a vendég Észak-Macedóniát. Ami azt sejteti, hogy megkaparintja a csoport második, még továbbjutást érő helyét. Ugyanis már csak akkor végezhet harmadik helyen, ha kikap Romániától szombaton, majd utána legalább 39 ponttal Észak-Macedóniától is jövő héten szerdán. Sőt, a magyar csapat még csoportelső is lehet: ehhez legalább 13 ponttal kell legyőzni a románokat Szolnokon, majd nyerni kell Szkopjében is az utolsó fordulóban. Nem mindegy a végső helyezés, a csoportelső ugyanis könnyebb ellenfeleket kap a folytatásban.

– Szeretnénk hasonló dolgokat mutatni, mint Észak-Macedónia ellen, és itt leginkább a hozzáállásról, az akaratról beszélek – mondta Gasper Okoron szövetségi kapitány a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége honlapján. – Be akarjuk bizonyítani, ha Magyarországért játszunk, akkor tudunk harcolni ezért a mezért. Ez volt a legnagyobb gond Nagyváradon. Ezen szeretnénk változtatni, nyerni akarunk, és revansot venni az előző találkozóért. Mindenki egészséges, teljes értékű edzéseket végzünk. Kielemeztük az első románok elleni meccsünket, készen állunk, biztos vagyok benne, hogy a játékosok a maximumot fogják nyújtani. Mindent megteszünk a győzelemért. Szeretném, ha minden szolnoki eljönne a meccsre, segítene minket, és ugyanolyan hangulat lenne a csarnokban, mint Észak-Macedónia ellen volt. Ez rengeteget segíthet nekünk, mert sokkal könnyebb egy ilyen atmoszférában játszani!

A Magyarország–Románia mérkőzést az M4 Sport televízió élőben közvetíti.



