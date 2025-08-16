augusztus 16., szombat

Kosárlabda

25 perce

Magyar válogatott: sikerült a visszavágás!

Címkék#csoportelső#világbajnoki#győzelem#kosárlabda

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 86-66-ra legyőzte Romániát a világbajnoki előselejtező harmadik fordulójában Szolnokon. A magyar válogatott ezzel továbbjutott a csoportjából, a kérdés már csak az, hogy első, vagy második helyen?

Tóth Gábor


Magyar válogatott

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka





Fotó: Bodnár Boglárka


Románia válogatottja hibátlan menetelés, három győzelem után érkezett Szolnokra. Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított magyar válogatottja idegenben, Nagyváradon 76-64-re kapott ki Romániától – így nem csak a visszavágás volt a hazai gárda célja, hanem az is, hogy 12 potnál nagyobb arányú győzelmet arasson. Nos, nagyot játszott, parádés győzelmet aratott a magyar kosárlabda-válogatott!

Magyar válogatott - jegyzőkönyv

  • Magyarország–Románia 86-66 (19-18, 21-20, 26-5, 20-23). Szolnok, világbajnoki előselejtező, válogatott kosárlabda-mérkőzés, vezette: Conde (spanyol), Krejic (szlovén), Manheim (izraeli).
  • Magyarország: Váradi 6/6, Perl 16, Benke 11/6, Reuvers 25/3, Meleg –. Csere: Golomán 13, Vojvoda 7, Pallai 5, Valerio-Bodon 2, Pongó 1, Tanoh Dez –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.
  • Románia, legjobb dobók: Cate 14, Diculescu 12/12, Tohatan 10/6, Kuti 7/3. Szövetségi kapitány: Mihai Silvasan.
    Nehezen lendültek játékba a felek, sok volt az eladott labda, a kihagyott dobás – fej fej mellett haladtak a csapatok. Reuvers és Perl pontjaival egy kis időre megléptek a magyarok (16-10). De az előny a negyed végéig egypontosra olvadt (19-18). A második negyedben is a magyar csapat volt lépéselőnyben – több olyan szakasza is volt ekkor a meccsnek, amikor úgy tűnt, akár komoly előnyt is ki lehet alakítani. A vendégek azonban rendre felzárkóztak, főként triplákkal tartották a lépést. Így a nagyszünetben „csak” két ponttal vezetett a házigazda  (40-38).
    Fordulás után aztán óriásit változott a játék képe:  az addig kiegyenlített csata egyoldalúvá vált. A magyar csapat ugyanis koncentrált, pontos, gyors játékkal rukkolt elő, állva hagyta ellenfelét. Alig telt el két perc és már tíz pont fölött volt a különbség, s végül a továbbra is nagyszerű formában játszó Reuvers vezérletével tíz perc alatt 26 pontot szerzett a magyar együttes, és csupán öt pontot kapott (66-43)! Az utolsó negyedre már eldőlt a meccs sorsa, csak az maradt a kérdés, mekkora győzelmet arat a magyar válogatott: végül 20 pontos sikert aratott (86-66) – és alaposan visszavágott ellenfelének az idegenbeli vereségért!

Sikerült a visszavágás!

Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

 

Ha a magyar válogatott győz szerdán (Kumanovo, 19.00) az eddig nyeretlen Észak-Macedónia otthonában, akkor csoportelsőként kerül a világbajnoki selejtező első csoportkörébe!

 

 

