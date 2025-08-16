Kosárlabda: nagyot játszott, simán verte Romániát a magyar válogatott - sikerült a visszavágás!

Magyar válogatott: jár a taps a csapatnak!

Fotó: Bodnár Boglárka



Románia válogatottja hibátlan menetelés, három győzelem után érkezett Szolnokra. Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított magyar válogatottja idegenben, Nagyváradon 76-64-re kapott ki Romániától – így nem csak a visszavágás volt a hazai gárda célja, hanem az is, hogy 12 potnál nagyobb arányú győzelmet arasson. Nos, nagyot játszott, parádés győzelmet aratott a magyar kosárlabda-válogatott!

Magyar válogatott - jegyzőkönyv