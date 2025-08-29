Németh Pál emlékverseny: Németh Zsanett és Rába Dániel a dobogó tetején

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Dobó SE Sugár úti sporttelepén a Németh Pál Emléknapot. A Dobó SE, valamint a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület idén is méltóképpen kívánt megemlékezni a 2009-ben elhunyt legendás mesteredzőről. A férfi diszkoszvetők, a női kalapácsvetők, a férfi kalapácsvetők mérték össze erejüket, ezenkívül pedig hagyománnyá vált a korábbi években egy úgynevezett páros kalapácsvető verseny, melynek sorrendje az összepárosított férfi és női versenyzők eredményeiből alakult ki. A nemzetközi mezőnyben ott voltak a házigazda Dobó SE versenyzői, akik kifejezetten jól szerepeltek. Női kalapácsvetésben Németh Zsanett, a férfiaknál pedig Rába Dániel állhatott fel a dobogó legfelső fokára, de több egyéni csúcsot is láthattak a kilátogatók. Ezt követően Németh Pál szobrának ünnepélyes megkoszorúzása következett: Szombathely Megyei Jogú Város, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület, valamint a Dobó SE mellett a veszprémiek, a nyíregyháziak, de Poursanidis jóvoltából a ciprusiak is koszorút helyeztek el a szobornál, így emlékezve a legendára. A koszorúzást újabb ünnepélyes pillanatok követték. A Dobó SE mindig is rendkívül büszke volt azokra a sportolóira, edzőire, sportvezetőire, akik hivatalos olimpiai delegáció tagjai lehettek. A 19 főt számláló társaság tagjainak tiszteletére 19 facsemetét ültettek el az „Olimpikonok ligetében”. A 19 főből Németh Pál és Horváth Attila, az első világbajnoki érmes diszkoszvető már nem lehet köztünk, illetve voltak, akik nem tudtak részt venni az eseményen.

A Németh Pál emlékverseny férfi egyéni kalapácsvetését Rába Dániel nyerte

Fotó: VN/Unger Tamás

A Németh Pál emlékverseny végeredménye

Férfi diszkoszvetés: 1. Claudio Romero (Chile) 64.53 m, 2. Szikszai Róbert (Nyíregyháza) 62.83 m. 3. Shaquille Emanuelson (Hollandia) 62.23 m, 4. Dimitros Pavlidis (Görögország) 61.21 m. 5. Marek Bárta (Csehország) 60.22 m, 6. Huszák János (Dobó SE) 60.12 m, 7. Strigencz Zalán (VEDAC) 51.24 m.

Női kalapácsvetés:1. Németh Zsanett (Dobó SE) 70.66. 2. Gudrun Hallgrímsdottir (Izland) 69.99 m. 3.: Iryna Klymets (Ukrajna) 69.50 m, 4. Viszkeleti Villő (Dobó SE) 66.47 m, 5. Veronika Kanuchová (Szlovákia) 65.49 m, 6. Anna Maria Ceh (Észtország) 62.46 m. 7. Zimmermann Lili (Dobó SE) 60.23 m.