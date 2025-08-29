augusztus 29., péntek

Eredmények

2 órája

Németh Pál emlékverseny: Németh Zsanett és Rába Dániel a dobogó tetején

Címkék#Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület#Olimpikonok ligetében#Rába Dániel#Németh Zsanett

Jó hangulatú versennyel, koszorúzással és az „Olimpikonok ligetének” felavatásával emlékezett a Szombathelyi Dobó SE a 2009-ben elhunyt Dobópápára, Németh Pálra.

Pum András

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Dobó SE Sugár úti sporttelepén a Németh Pál Emléknapot. A Dobó SE, valamint a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület idén is méltóképpen kívánt megemlékezni a 2009-ben elhunyt legendás mesteredzőről. A férfi diszkoszvetők, a női kalapácsvetők, a férfi kalapácsvetők mérték össze erejüket, ezenkívül pedig hagyománnyá vált a korábbi években egy úgynevezett páros kalapácsvető verseny, melynek sorrendje az összepárosított férfi és női versenyzők eredményeiből alakult ki. A nemzetközi mezőnyben ott voltak a házigazda Dobó SE versenyzői, akik kifejezetten jól szerepeltek. Női kalapácsvetésben Németh Zsanett, a férfiaknál pedig Rába Dániel állhatott fel a dobogó legfelső fokára, de több egyéni csúcsot is láthattak a kilátogatók. Ezt követően Németh Pál szobrának ünnepélyes megkoszorúzása következett: Szombathely Megyei Jogú Város, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület, valamint a Dobó SE mellett a veszprémiek, a nyíregyháziak, de Poursanidis jóvoltából a ciprusiak is koszorút helyeztek el a szobornál, így emlékezve a legendára. A koszorúzást újabb ünnepélyes pillanatok követték. A Dobó SE mindig is rendkívül büszke volt azokra a sportolóira, edzőire, sportvezetőire, akik hivatalos olimpiai delegáció tagjai lehettek. A 19 főt számláló társaság tagjainak tiszteletére 19 facsemetét ültettek el az „Olimpikonok ligetében”. A 19 főből Németh Pál és Horváth Attila, az első világbajnoki érmes diszkoszvető már nem lehet köztünk, illetve voltak, akik nem tudtak részt venni az eseményen. 

Németh Pál
A Németh Pál emlékverseny férfi egyéni kalapácsvetését Rába Dániel nyerte
Fotó: VN/Unger Tamás

A Németh Pál emlékverseny végeredménye

Férfi diszkoszvetés: 1. Claudio Romero (Chile) 64.53 m, 2. Szikszai Róbert (Nyíregyháza) 62.83 m. 3. Shaquille Emanuelson (Hollandia) 62.23 m, 4. Dimitros Pavlidis (Görögország) 61.21 m. 5. Marek Bárta (Csehország) 60.22 m, 6. Huszák János (Dobó SE) 60.12 m, 7. Strigencz Zalán (VEDAC) 51.24 m. 

Női kalapácsvetés:1. Németh Zsanett (Dobó SE) 70.66. 2. Gudrun Hallgrímsdottir (Izland) 69.99 m. 3.: Iryna Klymets (Ukrajna) 69.50 m, 4. Viszkeleti Villő (Dobó SE) 66.47 m, 5. Veronika Kanuchová (Szlovákia) 65.49 m, 6. Anna Maria Ceh (Észtország) 62.46 m. 7. Zimmermann Lili (Dobó SE) 60.23 m. 

Férfi kalapácsvetés: 1. Rába Dániel (Dobó SE) 75.73 m. 2. Varga Donát (Dobó SE) 75.30 m. 3. Giorgio Olivieri (Olasz­ország) 73.88 m. 4. Czeller Gábor (VEDAC) 73.76 m, 5. Marcel Lomnicky (Szlovákia) 73.75 m. 6. Imre Roland (Dobó SE) 70.16 m. 7. Kristofer Emig (Amerikai Egyesült Államok) 69.95 m, 8. Alexandros Poursanidis (Ciprus) 69.50 m. 

Kalapácsvetés páros verseny: 1. Czeller Gábor–­Németh Zsanett 141.42 m, 2. Imre Roland–Gudrun Hallgrímsdottir 139.15 m, 3. Varga Donát –Zimmermann Lili 137.53 m, 4. Marcel Lomnicky–Viszkeleti Villő 137.22 m, 5. Rába Dániel–Huszár Júlia 136.18 m, 6. Alexandros Poursanidis–Iryna Klymets 134 m, 7. Giorgio Olivieri–Anna Maria Ceh 133.34 m. 8. Kristofer Emig–Veronika Kanuchová 132.44 m. 
Rába Dániel (Dobó SE) nyerte a férfi kalapácsvetést. 

Németh Pál emlékverseny

Fotók: Unger Tamás

 

 

 

