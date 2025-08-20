1 órája
Gálázott a Palatinus Egyesület!
Immár hatodik éve találkoznak egymással Sarkad és Szombathely öregfiúk teniszcsapatai. Ezúttal Szombathely volt a házigazda, és a vendéglátó Palatinus Egyesület nyerte a baráti teniszcsatát.
A Palatinus Egyesület - és a sarkadi teniszbarátok.
Baráti teniszcsata: szombathelyi gála - minden mérkőzést megnyert a Palatinus Egyesület.
Immár hatodik éve vívja egymással baráti – öregfiúknak, a+50-es korosz kiírt – teniszcsatáit Sarkad és Szombathely. A szombathelyi gárda a Palatinus Egyesület „örökifjú” teniszezőire épül. Tavasz végén, nyár elején rendre Sarkad a házigazda, nyár végén aztán Szombathely ad otthont az összecsapásnak.
Palatinus Egyesület - hat győzelem
Az elmúlt hétvégén pedig le is zajlott a szombathelyi öszecsapás – a sorban már a 12. mérkőzés. A hagyományos Szombathely–Sarkad találkozónak a Savaria TC Késmárk utcai sporttelepe adott otthont – és nem csak egymással, hanem a rekkenő hőséggel is megküzdöttek a „veterán” teniszezők.
A házigazda remekül teljesített, roppant magabiztos, és szokatlanul sima győzelmet aratott –ugyanis minden mérkőzést megnyertek a szombathelyi teniszezők (hat páros mérkőzést vívtak a felek. Pedig akadt helyzet – szetthátrány, 0:3-as, 1-4-es állás –, de végül minden kiélezett szituációból a hazaiak jöttek ki jobban. A 6:0-s győzelem példa nélküli az elmúlt hat év történetében Így a 2025-ös Karnevál Kupa győztese Szombathely, a Palatinus Egyesület csapata lett!
A nyertes hazai párosok:
- Bilics László-Palotai Zoltán
- dr. Rajki Csaba-Németh Szabolcs
- Hajszán Imre-Kiss Ferenc
- Bilics László-dr.Rajki Csaba
- Hajszán Imre-Palotai Zoltán
- Kiss Ferenc-Németh Szabolcs
A fölényes győzelem ellenére a barátság természetesen megmaradt, a közös, jó hangulatú ebéd után pedig már mosolyogni is tudtak a sarkadi sportbarátok – akik már most jelezték, hogy a szokásos májusi, békési találkozón várják visszavágóra a szombathelyi teniszezőket!