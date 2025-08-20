Gálázott a Palatinus Egyesület!

Baráti teniszcsata: szombathelyi gála - minden mérkőzést megnyert a Palatinus Egyesület.

A Palatinus Egyesület - és a sarkadi teniszbarátok.

Fotó: Fotó: VN/Palatinus Egyesület

Immár hatodik éve vívja egymással baráti – öregfiúknak, a+50-es korosz kiírt – teniszcsatáit Sarkad és Szombathely. A szombathelyi gárda a Palatinus Egyesület „örökifjú” teniszezőire épül. Tavasz végén, nyár elején rendre Sarkad a házigazda, nyár végén aztán Szombathely ad otthont az összecsapásnak.

Palatinus Egyesület - hat győzelem

Az elmúlt hétvégén pedig le is zajlott a szombathelyi öszecsapás – a sorban már a 12. mérkőzés. A hagyományos Szombathely–Sarkad találkozónak a Savaria TC Késmárk utcai sporttelepe adott otthont – és nem csak egymással, hanem a rekkenő hőséggel is megküzdöttek a „veterán” teniszezők.

A házigazda remekül teljesített, roppant magabiztos, és szokatlanul sima győzelmet aratott –ugyanis minden mérkőzést megnyertek a szombathelyi teniszezők (hat páros mérkőzést vívtak a felek. Pedig akadt helyzet – szetthátrány, 0:3-as, 1-4-es állás –, de végül minden kiélezett szituációból a hazaiak jöttek ki jobban. A 6:0-s győzelem példa nélküli az elmúlt hat év történetében Így a 2025-ös Karnevál Kupa győztese Szombathely, a Palatinus Egyesület csapata lett!

A nyertes hazai párosok:

Bilics László-Palotai Zoltán

dr. Rajki Csaba-Németh Szabolcs

Hajszán Imre-Kiss Ferenc

Bilics László-dr.Rajki Csaba

Hajszán Imre-Palotai Zoltán

Kiss Ferenc-Németh Szabolcs