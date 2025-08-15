Ronaldo is ott edzőtáborozott, ahol a Viktoria FC

Az első találkozó pénteken 9.30-kor, a második 11.30-kor kezdődik. Saalfelden arról is ismert, hogy nemrégiben ott edzőtáborozott szaúd-arábiai csapatával Cristiano Ronaldo.

Fotó: VN/Viktoria FC

- Az FC Pinzgau Saalfelden meghívásának teszünk eleget, amely egyébként a Red Bull csoport tagja – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. - A Saalfelden vezetőedzője az a Szabó Erika, aki annak idején a Viktoria válogatott labdarúgója volt, az ő segítségét, szervezését ezúton is köszönjük. Az osztrák klub ugyanis teljes ellátással hívta meg a csapatot, minket csak az útiköltség terhelt. Az utazást pedig egyéni felajánlásokból és több klub összefogásával sikerült megoldanunk. Szakmailag fontos lesz a két felkészülési mérkőzés, hiszen jövő hétvégén már bajnokit játszunk – úgyhogy ez a két összecsapás lesz a bajnoki főpróbánk. Emellett, mivel nem volt lehetőségünk edzőtáborba utazni, csapatépítés szempontjából is hasznos lesz ez a két nap. Valamennyi játékosomnak szeretnék megfelelő játékpercet biztosítani és velünk jönnek azok az utánpótlás labdarúgók is, akik a nyáron már velünk készültek. És szintén velünk utaznak a rehabilitációjukat végző játékosok is.