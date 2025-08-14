augusztus 14., csütörtök

Rackelton

2 órája

Sákovics Péter: már a 21. vb-arany!

Címkék#Soltvadkert#Sákovics Péter#vb

Megvédte világbajnoki címét a magyar racketlonválogatott (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz) 55 éven felüliek csapata Hollandiában, Rotterdamban. A nemzeti csapat kapitánya, és oszlopos tagja a szombathelyi Sákovics Péter.

Tóth Gábor
Sákovics Péter: már a 21. vb-arany!

Sákovics Péter - és a két vb-érem.

Fotó: VN

Sákovics Péter begyűjtötte a 21. vb-aranyérmét!

Sákovics Péter
Sákovics Péter  - és a két vb-érem.
Fotó: VN

Sákovics Péter - csapatban, egyéniben

A két egyéni és egy páros mérkőzést tartalmazó összecsapások kieséses rendszerben  zajlottak, minden sportágban 11 pontig tartott a mérkőzés. A magyar racketlon válogatott tagjai az angolokkal kezdtek a negyeddöntőben és magabiztos játékkal (66-37) nyertek. Az elődöntőben a bombaerős dánok következtek, akiket Sákovicsék nagy meglepetésre 110-77-re simán legyőztek – és bejutottak a döntőbe, ahol a németek vártak rájuk. A döntő nem indult jól, mert az első egyes asztaliteniszben kapott egy 11-1-es verést, amit a páros 11-9-es veresége követett, majd a másik egyes is kikapott 11-7-re. Innen kellett felállni – ami sikerült! Tollaslabdában elkezdődött a magyar „feltámadás”, majd fallabdában folytatódott, végül és teniszben csúcsosodott ki, így végül  102-82-re nyerve világbajnok lett a magyar válogatott.

A világbajnok csapat tagjai:

  • Matécsa Zoltán, Janzer György, Nándori Levente (Budapest)
  • Károlyi Tibor (Soltvadkert )
  • Sági István (Martfű)
  • Sákovics Péter (Szombathely)

Ezzel az aranyéremmel Sákovics már a 21. (!) világbajnoki címét gyüjtötte be.

Az egyéni vb-n is rajthoz állt az örökifjú szombathelyi sportember. A döntőnek is beillő elődöntőben rendkívül izgalmas csatában 72:70-re kikapott az angol Mártyn Langstomtól úgy, hogy meccslabdája is volt. A bronzmeccsen szintén egy angollal küzdött, aki már nem okozott gondot Sákovics számára, biztosan (63-46) nyert – és bronzérmes lett.

 

