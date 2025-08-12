augusztus 12., kedd

Klára névnap

Szabadidősport

2 órája

Strandsportnapok: cápabirkózás, vízi vágta, toronyépítés, műugrás - képekkel!

#Vízi Parádé#nagymedence#hangulat

Gőzerővel zajlik a 17. Strandsportnapok sorozata a Tófürdőn. Strandsportnapok: cápabirkózás, Nemzeti Vízi Vágta, toronyépítés, műugrás.

Tóth Gábor
Strandsportnapok

Fotó: VN/Szabadidő Szombathely

Strandsportnapok: a Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely szervezésében egymást érik a látványos, vicces "versenyszámok" a Tőfőrdőn - Varga Jenő főszervező, ötletgazgda, hangulatfelelős irányítása mellett.

Strandsportnapok
Strandsportnapok
Fotó: VN/Szabadidő Szombathely

Az elmúlt napokban a Vízi Parádé hozott jókedvet a Tófürdőre a víz alatti kézállásssal, a cápabirkózással. Neveztek osztrák, ukrán és angol "sportolók" -  a legnagyobb küzdelmet, legizgalmasabb versenyt a férfiak cápabirkózása nyújtotta, kemény "ellenfélnek" bizonyultak a felfújható gimuszörnyek....

Majd következett a Nemzeti Vízi Vágta, a toronyépítés és az evezés. A Nemzeti Vízi Vágtán a szülőnek a gyermekét a hátára, vagy a nyakába véve kellett 34 métert, oda-vissza kellett futni a tanmedencében. A toronyépítésnél a szülőnek a vállán álló gyermekét kellett biztosító fogás nélkül tartani. A matracos evezésben pedig a szülő a hátán ülő gyermekével, karral evezett át a túlsó partra.

Végül következett amatőr úszó- és műugró verseny. A diák versenyeket a 34 méteres tanmedencében  (két hossz) rendezték, a felnőttek pedig az 50 méteres nagymedencében úsztak - órisi szurkolás, fergeteges hangulat közepette. A leglátványosabb versenyszám pedig egyértelműen a műugrás volt, olykor egészen extrém vízbe érkezésekkel!

Strandsportnapok
Fotó: VN/Szabadidő Szombathely

Strandsportnapok - eredmények

  • Vízi Parádé, víz alatti kézállás, gyerek, lány: 1. Kovács Kíra, 2. Családi Irina, 3. Zsukavec Násztyá (Ukrajna). Fiú: 1. Kiss Kevin, 2. Kovács Áron Noé, 3. Inzsöl Dávid. Serdülő, lány: 1. Kovács Liliána, 2. Döme Tícia, 3. Varga Regina. Fiú: 1. Forgács Dezső Zsolt, 2. Gróf Dominik, 3. Vajda Marcselló Aramisz. Felnőtt, női: 1. Holly Hill, 2. Léna Howard, 3. Sümeg- Howard Ildi (mind a hárman Anglia). Férfi: 1. Kovács Dániel, 2. Szabó Botond, 3. Rozner Gergő.
  • Cápabirkózás, gyerek, lány: 1. Somogyi Emma, 2. Varga Regina, 3. Szopkó Dorka. Fiú: 1. Kiss Kevin, 2. Kovács Áron Noé, 3. Horváth Hugó. Serdülő, lány: 1. Horváth Hanna, 2. Kovács Liliána, 3. Kovács Maja. Fiú: 1. Manuel Zsoldos (Ausztria), 2. Vörös Ádám, 3. Zoltán József. Felnőtt, női: 1. Prelogh Ingrid, 2. Tóth- Erdélyi Éva, 3. Hende Zsuzsanna. Férfi: 1. Imre József, 2. Kovács Dániel, 3. Döbrösi Ádám.
  • Nemzeti Vízi Vágta, anya gyermekével: 1. Czöndör-Molnár Kármen- Czöndör Csanád, 2. Koltai Éva- Pukler Hanga Eszter, 3. Gombásné Kovács Marianna- Gombás Olivér. Apa gyermekével: 1. Kovács Róbert-Kovács Maja, 2. Nagy Norbert-Nagy Nina, 3. Benkő Gábor-Trencsér Kátya.
  • Toronyépítés, anya gyermekével: 1. Koltai Éva-Pukler Hanga Eszter, 2. Czöndör-Molnár Kármen-Czöndör Izabella, 3. Gombásné Kovács Marianna- Gombás Olivér. Apa gyermekével: 1. Kovács Róbert- Kovács Maja, 2. Nagy Norbert-Nagy Nina, 3. Czöndör Attila-Czöndör Benedek.
  • Evezés, anya gyermekével: 1. Czöndör- Molnár Kármen- Czöndör Izabella, 2. Derevyanko Natalia-Derevyanko Ártyon (Ukrajna), 3. Horváth Virág-Laczkovics Lenke. Apa gyermekével: 1. Bodovics Ádám-Bodovics Ádám, 2. Czöndör Attila-Czöndör Benedek, 3. Nagy Norbert-Nagy Nina.
  • Úszóverseny, gyerek, lány: 1. Benkő Csenge, 2. Fider Lilián, 3. Mihály Boglárka. Fiú: 1. Ihász Ákos, 2. Márkus Noel, 3. Tatár Márk Eduárd (Belgium). Serdülő, lány: 1. Szántó Gréta, 2. Fehér Luca, 3. Feiner Zsóka. Fiú: 1. Markó Hunor, 2. Tatár William (Belgium), 3. Németh Bercel. Junior, lány: 1. Laczkovics Lenke (Kaposvár), 2. Kovács Diána, 3. Bakucz Janka. Fiú: 1. Tóth Alex, 2. Arthofer Barnabás, 3. Fehér Ádám. Felnőtt, női: 1. Horváth Virág (Kaposvár), 2. Huber Tünde (Bécs), 3. Martin Tiborné. Férfi: 1. Németh Tamás (Szentgotthárd), 2. Matisz Attila, 3. Martin Márk.
  • Műugrás, felnőtt: 1. Horváth Benjamin, 2. Csőre Levente, 3. Rodler Barnabás. 

Szombaton 14 órától Exatlon akadályversenynek ad othont a Tófürdő - négy korcsoportban hirdetnek versenyt.

Cápabirkózás

Víz alatti kézállás

Családi vízi játékok

Vízi vágta

 

 

