Tófürdő

26 perce

Strandsportnapok: "erős emberek" csatáztak - fotókkal!

Címkék#fotó#sport#strandsportnap

Nagy lendülettel zajlik a 17. Strandsportnapok sorozata a Tófürdőn. Strandsportnpok: ezúttal erősemberversenyt rendeztek!

Vaol.hu

Strandsportnapok, Tófürdő: "erős emberek" csatáztak!

Strandsportnapok
Strandsportnapok: kezdődik a fekvőtámasz!
Fotó: VN/Szabadidősport Szombathely

A Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely szervezésében, Varga Jenő ötletgazda, főszervező, versenyigazgató irányításával az utolsó előtti állomásához érkezett a 2025-ös Strandsportnapok sorozata – „erős emberek” csaptak össze. Az szezon egyik legnagyobb erőpróbáján két korcsoportban (18 év alattiak és a felnőttek) versengtek egymással a vállalkozó kedvűek. Akik három versenyszámban csaptak össze: a kézi szorítóerő, fekvőtámasz, tömöttlabda lökés – és ráadásként előkerült a hullahopp karika is. Egyébként rekord létszám jött össze!
Varga Jenő nagyszerű hangulatot varázsolt a Tófürdőre, de kitettek magukért a szurkolók – a barátok, családtagok. 

Strandsportnapok

Fotók: VN

Strandsportnapok, eredmények

  • Kézi szorítóerő, gyerek, lány: 1. László Jázmin, 2. Komondi Léna, 3. Fazakas Adél. Fiú: 1. Eberhardt Bence, 2. Erdélyi Áron, 3. Mészáros Rajmund. Felnőtt, női: 1. Lékai Veronika, 2. dr. Horváth Bernadett, 3. Sütő Krisztina. Férfi: 1. Parádi Péter, 2. Sárközi Arnold, 3. Becsei Máté.
  • Fekvőtámasz, gyerek, lány: 1. Szele Boglárka, 2. Molnár Nadin, 3. Komondi Sára. Fiú: 1. Horváth Hugó, 2. Horváth Vitó, 3. Mészáros Rajmund. Felnőtt, női: 1. Kelemen Krisztina, 2. Lékai Veronika, 3. Horváthné Kalamár Nikoletta. Férfi: 1. Puteáni Jenő, 2. Andor Áron, 3. Sárközi Arnold.
  • Tömöttlabda lökés, gyerek, lány: 1. László Jázmin, 2. Fazakas Adél, 3. Lőrinczi Nadin. Fiú: 1. Horváth László, 2. Eberhardt Bence, 3. Erdélyi Áron. Felnőtt, női: 1. Benke Andrea, 2. Fazakas Regina, 3. Lékai Veronika. Férfi: 1. Kenedy Wachira (Kenya), 2. Horváth Szabolcs, 3. Fűzy Gábor.
  • Hulahopp karika, lány: 1. Viczkó Bella és Barasits Dorina, 3. Erdélyi Zoé. Nő: 1. Lékai Veronika, Kirschner Mónika és Horváthné Kalamár – mind a hárman elsők

A 17. Strandsportnapok záró versenyének, az I. Páros Lábtenisz Kupának augusztus 30-án, szombaton 10 órás kezdéssel ad otthont a Tófürdő.

 

 

