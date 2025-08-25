Strandsportnapok: "erős emberek" csatáztak - fotókkal!

Strandsportnapok, Tófürdő: "erős emberek" csatáztak!

Strandsportnapok: kezdődik a fekvőtámasz!

Fotó: VN/Szabadidősport Szombathely

A Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely szervezésében, Varga Jenő ötletgazda, főszervező, versenyigazgató irányításával az utolsó előtti állomásához érkezett a 2025-ös Strandsportnapok sorozata – „erős emberek” csaptak össze. Az szezon egyik legnagyobb erőpróbáján két korcsoportban (18 év alattiak és a felnőttek) versengtek egymással a vállalkozó kedvűek. Akik három versenyszámban csaptak össze: a kézi szorítóerő, fekvőtámasz, tömöttlabda lökés – és ráadásként előkerült a hullahopp karika is. Egyébként rekord létszám jött össze!

Varga Jenő nagyszerű hangulatot varázsolt a Tófürdőre, de kitettek magukért a szurkolók – a barátok, családtagok.