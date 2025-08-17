Strandsportnapok: exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló - fotókkal!

Strandsportnapok: exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló

Strandsportnapok a Tófürdőn.

Fotó: VN/Szabadidősport Egyesület



A Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely rendezésében, Varga Jenő ötletgazda, versenygazgató, főszervező irányításával, nagyszerű hangulatban zajlott le a verseny.

Strndsportnapok

Exatlonban négy korcsoportban hirdettek versenyt, öt akadálypályát kellett időre teljesíteni – a gyerekfutamokat végigszurkolták a szülők, nagyszülők.

A programot a Tófürdő szépe verseny színesítette: a versenyzőknek a medencék közötti küzdőtéren kialakított műfüves, kordonnal elválasztott területen kellett két kört végig sétálniuk a zsűri és a közönség előtt.