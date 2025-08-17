augusztus 17., vasárnap

Tófürdő

3 órája

Strandsportnapok: exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló - fotókkal!

Címkék#Szombatlon#papír olló#Tófürdő#Strandsportnapok

Nincs megállás, gőzerővel és nagy sikerrel zajlik a 17. Strandsportnapok sorozata a Tófürdőn. Strandsportnapok: zúttal az Extalon – „helyiesítve” Szombatlon – versenyen mérhették össze tudásuk az amatőr sportemberek szombaton délután.

Tóth Gábor
Strandsportnapok: exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló - fotókkal!

Strandsportnapok a Tófürdőn.

Fotó: VN/Szabadidősport Szombathely

Strandsportnapok: exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló

Strandsportnapok
Strandsportnapok a Tófürdőn.
Fotó: VN/Szabadidősport Egyesület


A Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely rendezésében, Varga Jenő ötletgazda, versenygazgató, főszervező irányításával, nagyszerű hangulatban zajlott le a verseny.

Strndsportnapok

Exatlonban négy korcsoportban hirdettek versenyt, öt akadálypályát kellett időre teljesíteni – a gyerekfutamokat végigszurkolták a szülők, nagyszülők.

A programot a Tófürdő szépe verseny színesítette: a versenyzőknek a medencék közötti küzdőtéren kialakított műfüves, kordonnal elválasztott területen kellett két kört végig sétálniuk a zsűri és a közönség előtt.

Exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló

Kiegészítő versenyszám pedig  a III. Víz alatti kő-papír-olló játék volt.

17. Strandsportnapok, eredmények

  • Exatlon (Szombatlon), gyerek, lány: 1. Koltay Luca, 2. Koltay Liza, 3. Király Loréna. Fiú: 1. Schwarcz Zalán, 2. Hetyei Levente, 3. Benkei Olivér és Seper Bulcsú. Serdülő, lány: 1. Szopkó Dorka, 2. Király Luna, 3. Szeles Marianna. Fiú: 1. Howard Eden (Anglia), 2. Horváth Vitó, 3. Perger Boldizsár. Junior, lány: 1. Fazekas Adél, 2. Lőrinczi Nadin, 3. Várnai Sára. Fiú: 1. Koltay Máté, 2. Boss Károly, 3. Kiss Ármin. Felnőtt, női: 1. Sümeg Ildikó, 2. Szabados Tímea, 3. Kovács Diána. Férfi: 1. Tamási-Pál Rómeó, 2. Szabados Zsolt, 3. Horváth Gergő
  • Tófürdő szépe, gyerek: 1. Szamkó Regina, 2. Szopkó Dorka, 3 Anastasia Babic. Felnőtt: 1. Howard Léna (Anglia), 2. Fazekas Adél, 3. Kovács Diána.
  • III. Víz alatti kő-papír-olló verseny: 1. Kiss Ármin, 2. Sümeghy Péter (USA), 3. Király Luna.

 

