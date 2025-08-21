Súlyos betegség után tért vissza a futballpályára a Viktoria nyári igazolása

A bal oldali védőként bevethető Zahár Flóra a Szekszárdi WFC együttesétől érkezett nyáron Szombathelyre. A 22 esztendős futballista a Tolna vármegyei csapatban a 2024/25-ös szezonban 11-szer volt kezdő, hét alkalommal csereként lépett pályára – a 22 bajnokiból tehát 18 alkalommal pályára lépett.

Tőzsér Vanda (balról) súlyos betegséget gyűrt le. Mellette Zohár Flóra

Fotó: VN/Viktoria FC

– Markó Edina vezetőedző hívott fel, hogy lenne lehetőség arra, hogy a Viktoriában folytassam pályafutásomat, és érdekel-e a lehetőség? – mondta Zahár Flóra. – Én akkor még nem voltam biztos a döntésemben, mert volt képben egy másik csapat is. Egy hétre eljöttem megnézni az edzéseket, a csapatot – és annyira tetszettek a körülmények, és az edzések, hogy két nap után már nem volt kérdés, hogy itt maradok. Korábban már utánpótlás-meccseken is szerepeltem a helyi akadémiai gárdák ellen, akkor is láttam, hogy nagyon jók a körülmények és jó focit játszik a szombathelyi csapat. Aztán később, már az NB I-ben is sok meccset vívtunk egymás ellen a Viktoriával, az volt a benyomásom hogy egy jó futballt játszó, gyors, fiatal együttes. Visszatérve az elmúlt hetekre, a csapattársak nagyon befogadóak, gördülékenyen ment a beilleszkedés – tényleg nagyon jól érzem magam. Egyénileg minél hamarabb szeretnék kijönni a sérülésemből , majd hasznos, bevethető tagja lenni az együttesnek. Csapatként pedig nagyon jó lenne, ha Magyar Kupa-döntőt játszhatnék!

A mindössze 18 éves Tőzsér Vanda fiatal kora ellenére komoly betegségen van túl, de a Viktoria egyik nyári igazolása szerencsére tavasszal már vissza tudott térni a futballpályára. Az Astrától érkezett, jobb oldali védőként és középpályásként egyaránt bevethető játékos úgy érzi: jól döntött, amikor aláírt a Viktoria FC-hez.

– Más csapatok voltak képben, amikor Markó Edina felhívott, hogy jöjjek el pár napra és nézzem meg az edzéseket – mondta Tőzsér Vanda. – Rögtön egyeztettem a menedzseremmel és két nap múlva már itt is voltam. Annyira megtetszettek a körülmények, az edzések felépítése, a szakmai stáb, a csapat – és annyira megtetszett a közeg, hogy végül itt is maradtam, Ezt annak is köszönhettemhogy a klub és a menedzseriroda között is gyors volt a kommunikáció! Azóta pár hét eltelt, nagyon szeretek itt lenni, kicsit sem bántam meg a döntésemet. Szerintem jó döntést hoztam – itt tovább tudok fejlődni. Emlékszem, korábban ellenfélként is nagyon erős csapat volt a Viktoria, sokat kellett rá készülnünk. Szerettem ellenük pályára lépni, mindig is szép futballt játszottak. Ami a céljaimat illeti, szeretnék minél többet hozzátenni a csapat eredményeihez, minél több győzelmet és sikert szeretnék elérni a Viktoriával.