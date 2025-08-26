Szarvaskend: jöhet a Ferencváros! - Így készülnek a történelmi meccsre a vasi faluban - fotók

Szarvaskend-Ferencváros: közeleg a történelmi meccs!

Szarvaskend SE - a sikerkovácsok: Vörös Zsolt és Tompa Róbert.

Fotó: Szendi Péter

Hétfőn kora este sorsolták ki a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának a párosításait. A Szarvaskend SE ellenfele az ország leghíresebb, legsikeresebb csapata, a 35-szörös bajnok, 24-szeres kupagyőztes, bajnoki címvédő az idei szezonban minimum az Európa-ligában szereplő Ferencvárosi TC lesz - a sorsolás óta a fél ország keresi, kutatja, hogy merre van Szarvaskend, mit kell tudni a kis vasi faluról, a települést híressé tevő futballcsapatról. A különböző internetes fórumokon záporoznak a vicces, hitetlenkedő bejegyzések, hogy vajon képes lesz-e vendégül látni a Szarvaskend a Fradit, és a Ferencvárost minden bizonnyal elkísérő népes zöld-fehér szurkolótábort. Rögtönzött találkozót kértünk a szavaskendi klubvezetéstől - bejártuk a pályát, a sporttelep környékét.

Szarvaskend - hol lesz a meccs?

- A sorsolás óta folyamatosan cseng a telefonom, rengetegen gratulálnak, egyben érdeklődnek, hogy hol lesz a mérkőzés - árulta el Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője. - Mindenkinek elmondtam, most is elmondom: minden erőnkkel azon leszünk, hogy ennek a történelmi mérkőzésnek a szarvaskendi sporttelep adjon otthont! Ezt akartuk, erre vágytunk, NB I.-es csapatot szerettünk volna vendégül látni a Magyar Kupa 3. körében - az pedig már csak hab a tortán, hogy éppen a Fradi lesz az ellenfelünk. Nem tehetjük meg a játékosainkkal, a szurkolóinkkal, a támogatóinkkal, hogy más pályán rendezzük meg a meccset. A sorsolás után óriási volt az öröm, az eufória - de kis idő elteltével az is tudatosult bennünk, hogy mekkora feladat vár ránk. Hiszen a Fradi minden bizonnyal népes stábbal, népes játékoskerettel érkezik - és vélhetőn két-háromezer szurkolóval. Ezt kell nekünk, egy alig több mint 200 főt számláló települést képviselő futballcsapatnak koordinálnia. De meg fogjuk oldani a feladatot. A sorsolás óta tervezünk, szervezünk, számolunk. Szeretnénk mobil lelátókat felállítani, szükség lesz parkolókra, biztonsági személyzetre, jegyszedőkre - kell a polgárőrség, a rendőrség segítsége. És hát ugye a büfésnek is fel kell készülnie a nagy meccsre. De óriási a lelkesedés, rengetegen ajánlottak fel önzetlenül a segítségüket - ami nagy öröm számomra.