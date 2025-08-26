augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulók
Történelmi meccs

20 perce

Szarvaskend: jöhet a Ferencváros! - Így készülnek a történelmi meccsre a vasi faluban - fotók

Címkék#magyar kupa#Ferencvárosi TC#Szarvaskend SE

Szarvaskend-Ferencváros mérkőzést rendeznek a labdarúgó Magyar Kupa főtáblájának 3. fordulójában. Az biztos, hogy a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend hazai pályán akarja fogadni neves, NB I.-es ellenfelét - bejártuk hát a sporttelepet.

Tóth Gábor
Szarvaskend: jöhet a Ferencváros! - Így készülnek a történelmi meccsre a vasi faluban - fotók

Forrás: Szendi Péter

Szarvaskend-Ferencváros: közeleg a történelmi meccs!

Szarvaskend
Szarvaskend SE - a sikerkovácsok: Vörös Zsolt és Tompa Róbert.
Fotó: Szendi Péter

Hétfőn kora este sorsolták ki a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának a párosításait. A Szarvaskend SE ellenfele az ország leghíresebb, legsikeresebb csapata, a 35-szörös bajnok, 24-szeres kupagyőztes, bajnoki címvédő az idei szezonban minimum az Európa-ligában szereplő Ferencvárosi TC lesz - a sorsolás óta a fél ország keresi, kutatja, hogy merre van Szarvaskend, mit kell tudni a kis vasi faluról, a települést híressé tevő futballcsapatról. A különböző internetes fórumokon záporoznak a vicces, hitetlenkedő bejegyzések, hogy vajon képes lesz-e vendégül látni a Szarvaskend a Fradit, és a Ferencvárost minden bizonnyal elkísérő népes zöld-fehér szurkolótábort. Rögtönzött találkozót kértünk a szavaskendi klubvezetéstől - bejártuk a pályát, a sporttelep környékét.

Szarvaskend - hol lesz a meccs?

- A sorsolás óta folyamatosan cseng a telefonom, rengetegen gratulálnak, egyben érdeklődnek, hogy hol lesz a mérkőzés - árulta el Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője. - Mindenkinek elmondtam, most is elmondom: minden erőnkkel azon leszünk, hogy ennek a történelmi mérkőzésnek a szarvaskendi sporttelep adjon otthont! Ezt akartuk, erre vágytunk, NB I.-es csapatot szerettünk volna vendégül látni a Magyar Kupa 3. körében - az pedig már csak hab a tortán, hogy éppen a Fradi lesz az ellenfelünk. Nem tehetjük meg a játékosainkkal, a szurkolóinkkal, a támogatóinkkal, hogy más pályán rendezzük meg a meccset. A sorsolás után óriási volt az öröm, az eufória - de kis idő elteltével az is tudatosult bennünk, hogy mekkora feladat vár ránk. Hiszen a Fradi minden bizonnyal népes stábbal, népes játékoskerettel érkezik - és vélhetőn két-háromezer szurkolóval. Ezt kell nekünk, egy alig több mint 200 főt számláló települést képviselő futballcsapatnak koordinálnia. De meg fogjuk oldani a feladatot. A sorsolás óta tervezünk, szervezünk, számolunk. Szeretnénk mobil lelátókat felállítani, szükség lesz parkolókra, biztonsági személyzetre, jegyszedőkre - kell a polgárőrség, a rendőrség segítsége. És hát ugye a büfésnek is fel kell készülnie a nagy meccsre. De óriási a lelkesedés, rengetegen ajánlottak fel önzetlenül a segítségüket - ami nagy öröm számomra.

- Ezt akartuk, erre vágytunk, NB I.-es csapatot szerettünk volna vendégül látni a Magyar Kupa 3. körében.
Forrás: Szendi Péter

Az biztos, hogy a szarvaskendi pálya talaja kifogástalan állapotban van - jól láthatóan gondozzák, nyírják, öntözik, műtrágyázzák. A nem is olyan régen felújított öltöző rendezett, tiszta, minden igényt kielégít - megyei I.-es szinten. Az ugyanis borítékolható, hogy a Fadi-játékosok nagyobb méretekhez szoktak. És első pillantásra a kispad is kicsinek tűnik. És persze az is okozhat némi problémát, ha a televízió közvetíteni akarja a meccset - nem igazán látni jelenleg olyan helyet, ahová a kamerákat fel lehetne állítani.

Szarvaskend - az öltöző.

- Ugye a harmadik körnél járunk a Magyar Kupában, az előző két mérkőzést megelőzően mi vettük fel a kapcsolatot az ellenfelekkel. Jó lenne minél előbb a Fradival is kapcsolatba lépni, majd bejárni a pályát, egyeztetni az igényeikről - folytatta Tompra Róbert. - Szeretnénk jó házigazdák lenni, de a lehetőségeink ugye behatároltak.

Amikor a sporttelepet jelző, a szocialista időket idéző táblában "gyönyörködtünk", egy nyugdíjas hölgy érdeklődött, hogy mi járatban vagyunk. Miután megtudta, hogy Szarvaskend-Fradi meccs kapcsán járunk a településen, büszkén újságolta, hogy még ő is megnézte a tévében a sorsolást. Nevetve jegyezte meg, az jól látszódott, hogy a műsorvezetőnek fogalma sem volt, hogy merre van Szarvaskend. Nem ért a focihoz, de büszke a csapatra, és kíváncsian várja az összecsapást - biztos benne, hogy rengeteg szurkoló lepi majd el a falut.

Az 1988-ban alapított Szarvaskend SE egyébként meghatározó szereplője Vas vármegye labdarúgásának, stabil megyei I.-es csapat. Volt már bajnok a megyei II. osztályban, jutott fel ezüstérmesként a vármegyei I.-be - a legjobb eredményét a 2023/2024-es szezonban érte el, amikor 5. lett az I. osztályban. A csapat korábban már kétszer is járt a Magyar Kupa főtábláján, egyszer pedig bejutott a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Magyar Kupa négyes döntőjébe.

Történelmi meccs: így várják a Fradit Szarvaskenden

Fotók: Szendi Péter

- Sok nagy meccset, emlékezetes sikert megéltem már a klub élén, de ez a Fradi-meccs lesz szarvaskendi pályafutásom csúcsa - árulta el Vörös Zsolt, a Szarvaskend SE 1991 óta hivatalban lévő elnöke. - 2017-ben az NB II.-es Haladást, 2020-ban pedig az ugyancsak másodosztályú Csákvárt láttuk vendégül kupameccsen - de ugye egyik gárda sem hasonlítható a Ferencvároshoz. Komoly szurkolói bázis van a csapatunk mögött, a környező településekről, még Körmendről is járnak hozzánk drukkerek - idegenben is sokan vagyunk. A legutóbbi, sárisápi kupameccsünkre például közel 100 drukker kísért el minket - felejthetetlenné varázsolva a továbbjutás utáni ünneplést, a hazautat. Természetesen a Ferencváros ellen nem mi lépünk pályára esélyesként -  de mi csak szeretnénk élvezni a mérkőzést! Az pedig csak természetes, hogy a találkozó után szeretnénk vendégül látni a Ferencvárost.

Már búcsúzkodtunk a klubvezetőktől, amikor megállt egy autó mellettünk, egy termetes férfi üdvözölte Tompra Róbertet és Vörös Zsoltot, gratulált a Ferencvároshoz, majd kijelentette: "Ha nem Szarvaskenden lesz a mérkőzés, akkor háborút csinálok!" Majd azzal a lendülettel jelezte is, hogy valamikor szívesen csinálna pörköltet, vagy gulyást a csapatnak.

- Na hát ez Szarvaskend! - búcsúzott Tompa Róbert.

A Magyar Kupa 3. fordulójának meccseit szeptember 13–14-én rendezik, egy találkozó dönt a továbbjutásról.

 

 

