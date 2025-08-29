Szarvaskend-Ferencváros: megvan a történelmi meccs helyszíne, időpontja!

Szarvaskend-Ferencváros Szarvaskenden!

Fotó: Szendi Péter

A Szarvaskend SE ellenfele az ország leghíresebb, legsikeresebb csapata, a 35-szörös bajnok, 24-szeres kupagyőztes, bajnoki címvédő, Európa-ligában szereplő – komoly szurkolói bázissal rendelkező – Ferencvárosi TC lesz. A legfontosabb kérdés a napokban eldőlt: már biztosan Szarvaskenden lesz a mérkőzés. Sőt, Tompa Róbert technikai vezető elárulta azt is, hogy a történelmi összecsapást szeptember 13-án, szombaton, 16 órás kezdéssel rendezik – és a mérkőzést közvetíteni fogja az M4 Sport televízió!

– Folyamatban van egy hat hektáros terület parkolóvá alakítása – árulta el Tompa Róbert. – Folyamatosan egyeztetünk a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, már több pályabejárást tartottunk – az iránymutatásuk alapján fogjuk megrendezni a meccset. A televízió jövő hét elején jön bejárni a pályát, öt kamerának kell hely - a tévé felépít majd magának mobil állásokat. Igyekszünk továbbá minél több mobil lelátót, mobil wc-t beszereni. Pontosan még nem határoztuk meg, hogy mennyi szurkolót tudunk befogadni, de most úgy tűnik, hogy két-háromezer drukkert el tudunk helyezni a sporttelepünkön - de a belépők nyomtatását majd csak akkor kezdjük meg, ha a rendőrséggel minden fontos kérdést leegyezettünk. Vélhetően nem mondok újdonságot azzal, ha elárulom, hogy rengetegen szeretnének belépőhöz jutni csak Vas vármegyéből. Jó hír, hogy sörcsapok mennyisége és minősége már rendben van - a kiszolgálással tehát nem lesz probléma. Sok még a tennivaló, de már alakulnak a dolgaink - zárta szavait Tompa Róbert.