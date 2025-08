SZKKA: a csörgőlabda-válogatott sportolóját, Kertész Zitát a klub is segíti a felkészülésben

A nyár folyamán különleges feladatot vállalt a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA): a Magyar Kézilabda Szövetség megkeresésére edzéslehetőséget biztosítanak Kertész Zitának, a magyar csörgőlabda-válogatott tagjának. Zita az IBSA (International Blind Sports Federation) által szervezett Európa-bajnokságra készül, amelyet szeptember 28. és október 6. között rendeznek meg a finnországi Lahtiban.

Kertész Zita edzésben

Fotó: VN/SZKKA

Segít az SZKKA

A felkészülést az SZKKA részéről Vincze Tamás erőnléti edző segíti, aki személyre szabott edzésprogrammal támogatja Zita munkáját.

– Lassan két éve csörgőlabdázom, azóta már egy Európa-bajnokságon is részt vettem a válogatottal. – mondta az SZKKA honlapján Kertész Zita. – Most a második EB-re készülünk, amelyet szeptember végén rendeznek Finnországban. Az év közben Budapesten edzem, mivel ott tanulok egyetemen, de a nyarat Szombathelyen töltöm. Mivel jelenleg nincs lehetőségünk termi edzésekre, így nagy öröm, hogy a Sylver Fitneszben készülhetek az alapozásra. Hálás vagyok a klubnak, hogy segítik a munkámat – valamint a Sylver csapatának is, akik lehetővé teszik számomra a rendszeres edzést – osztotta meg gondolatait felkészülése kapcsán Kertész Zita.

Zita heti két alkalommal edz a nyáron. Az edzésprogram egyik része kifejezetten sportágspecifikus: olyan mozgásmintákat alkalmaz, amelyek a csörgőlabdában is megjelennek, így közvetlenül segítik a sportteljesítmény javítását. A másik edzéstípus az erőnlétre és az izomfejlesztésre koncentrál, elsősorban azokra az izmokra fókuszálva, amelyek kulcsszerepet játszanak a játék során. Míg a sportágspecifikus edzések közvetlen kontaktban zajlanak, addig az erőfejlesztő gyakorlatokat Zita az első két hét során elsajátított technikák alapján, előre összeállított edzésterv szerint végzi.