SZKKA-bronzérem Erdélyben

Szombathelyi KKA (SZKKA)–CS Gloria Bistrita 29-39 (15-18). Beszterce (Bistrita), TeraPlast Arena, Erdély Kapuja női nemzetközi kézilabda-torna, elődöntő.

Pődör Blanka úszik a levegőben a Baia Mare elleni bronzmérkőzésen. Az SZKKA fiatal játékosa öt gólt dobott.

Fotó: VN/SZKKA



Szombathelyi KKA: Almeida – Sallai 1, Pődör R. 8, Ivancok-Soltic 6, Pásztor 4, Kiprijanovska 1, Szemes 1. Csere: Korsós (kapus), Pődör B. 2, Smetková 3, Török, Tolnai, Szeberényi, Varga N. 1, Menezes, Djatevska 2, Hornyák, Bősze. Edző: Gyurka János.

A mérkőzés első perceiben a hazai csapat határozottan kezdett, és mindössze öt perc elteltével már 3-0-ra vezetett. A lassabb rajt után azonban a vasiak összeszedték magukat, és egy lendületes, négygólos rohamnak köszönhetően nemcsak kiegyenlítettek, hanem a vezetést is átvették. Ezt követően fej fej mellett haladt a két együttes, egyik fél sem tudott komoly előnyt kialakítani. A félidő hajrájához közeledve azonban megtorpantak a szombathelyiek, és a 15. perc környékén a hazaiak háromgólos előnyre tettek szert. Ez a különbség a pihenőig kitartott, így a szünetben 18-15-ös állást mutatott az eredményjelző. A második játékrész nem indult jól számunkra. A hazaiak egyre magabiztosabban játszottak, és fokozatosan növelték előnyüket. Bár Gyurka János a második félidő derekán második idejét is kikérte, a lendületváltás elmaradt, és nem sikerült visszakapaszkodniuk a vendégeknek. A különbség tíz gólra nőtt és ez a mérkőzés végéig meg is maradt.

Nyert a bronzmeccsen az SZKKA



Szombathelyi KKA–CS Minaur Baia Mare (román) 35-32 (17-13).Beszterce (Bistrita), TeraPlast Arena, Erdély Kapuja női nemzetközi kézilabda-torna, bronzmérkőzés:

Szombathelyi KKA: Almeida – Sallai 1, Pődör R. 5, Ivancok-Soltic 6, Pásztor 3, Kiprijanovska 3, Szemes 6. Csere: Korsós (kapus), Pődör B. 5, Smetková 2, Török 1, Tolnai, Szeberényi, Varga N., Menezes, Djatevska 1, Hornyák, Bősze. Edző: Gyurka János.

A besztercei torna bronzmérkőzésén megszakadt a szombathelyi csapat nyeretlenségi sorozata. Három találkozó óta nem sikerült győzelmet aratniuk, ám most a Nagybánya csapata ellen megszerezték a harmadik helyet.

Az összecsapás első perceiben fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a 10. perc környékén sikerült három góllal meglépniük a szombathelyieknek. Ekkor ellenelük időt is kért, amely után új lendületet kapva át is vették a vezetést (10-11). A félidő hajrájára azonban ismét rendezték soraikat a vasiak és fokozatosan növelve előnyüket négygólos vezetéssel vonulhattak pihenőre.

A második játékrészben is végig kontrollálták a mérkőzést a szombathelyiek, amint a nagybányaiak közelebb próbáltak kerülni, mindig tudtak váltani, így stabilan tartották a négy-öt gólos különbséget. Az utolsó percekben egy kiállítás miatt még felzárkózott az ellenfél, de végül háromgólos előnnyel zárta a találkozót az SZKKA, megszerezve ezzel a bronzérmet.

A torna legjobb kapusa Neira Almeida (SZKKA) lett.

