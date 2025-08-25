SZKKA: együttműködés a Gloria Bistritával

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) felnőtt csapata a közelmúltban részt vett az Erdély Kapuja elnevezésű tornán Besztercén. A sportesemény mellett azonban a látogatás ennél jóval többről szólt: Pődör Zoltán klubelnök a kézilabdapályán kívül is aktívan építette a kapcsolatokat. — írja az SZKKA honlapja.

Décsei Attila (balról) az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke és Pődör Zoltán az SZKKA elnöke.

Fotó: VN/SZKKA

A program során Pődör Zoltán találkozott Beszterce-Naszód megye és Beszterce város vezetőivel, egyeztetett a helyi sport- és közéleti szereplőkkel, valamint felkereste a Magyarok Házát is, ahol találkozott Décsei Attilával, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnökével.

A sportdiplomáciai vonalat erősítette a CS Gloria Bistrita vezetőivel való találkozó, ahol több közös program elindításáról született megállapodás. Ennek részeként a közeljövőben a szombathelyi utánpótlás két csapattal utazik Besztercére, míg a besztercei fiatalok a Danube Handball Kupa fordulóira látogatnak majd el. Az Erdély Kapuja torna így kettős jelentőséggel bírt: miközben a felnőttcsapat a pályán képviselte Szombathelyt, a háttérben olyan kapcsolatok épültek, amelyek hosszú távon biztosíthatják a sport és a közösségek közötti szoros együttműködést.

Elmarad az SZKKA-Lokomotiva Zagreb edzőmeccs

Az SZKKA-val kapcsolatos hír, hogy a péntekre tervezett, RK Lokomotiva Zagreb elleni hazai edzőmérkőzés a vasiakon kívül álló okok miatt elmarad. Az SZKKA jövő kedden 18 órakor a Győri Audi ETO otthonában kezdi a bajnokságot