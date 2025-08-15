augusztus 15., péntek

Mai évfordulók
SZKKA: Esztergom után, erdélyi kézilabdatorna előtt

Címkék#Pődör B#Pődör R#SZKKA

Női felkészülési kézilabda-mérkőzésen a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) tizenhárom góllal kikapott az Esztergom vendégeként.

Pum András

Esztergomi Kézilabda Club–Szombathelyi KKA (SZKKA)  40-27 (18-12). Suzuki Aréna, Esztergom (Zárt kapus női felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA
Támadásban az SZKKA: Pődör Blanka passzol a beálló Pásztor Noéminak. 
Fotó: VN/SZKKA

Esztergom: Bukovszky -–Hajtai 4, Horváth 1, Faragó 7/2, Kisfaludy 2, Majoros, Kovács 2. Csere: Herczeg (kapus), Ballai B 1, Varga 3, Szmolek 2, Jacques 8/1, Schatzl Natalie 5, Mlinkó 3, Teplán 2, Szőke. Edző: Elek Gábor.

Szombathelyi KKA: Almeida – Sallai 1, Pődör R. 3, Ivancok-Soltic 3, Pásztor 5, Kiprijanovska, Szemes, Csere: Korsós (kapus), Pődör B. 2, Török 3, Tolnai, Szeberényi 1, Smetková 4, Varga N., Menezes 3, Djatevska 1, Hornyák, Bősze Edző: Gyurka János.

Nem sokkal a mérkőzés kezdete után már nehéz helyzetbe került az SZKKA, a hazai együttes a 8. perc környékére már négygólos előnyre tett szert, amire Gyurka János vezetőedző azonnal időt is kért. A játék képe azonban ezt követően sem változott érdemben: végig futottak a szombatjelyiek az eredmény után, és számos technikai hibával, pontatlan támadásokkal nehezítették meg saját dolgukat.

A hazai csapat folyamatosan növelte előnyét, a félidei hatgólos különbség pedig hamar nyolcra növelték a második játékrész elején. Ezt követően az Esztergomi Kézilabda Club teljes mértékben uralta a játékot, a vendégek nem tudtak stabil védekezést és eredményes támadójátékot kialakítani.

A mérkőzés tanulsága egyértelmű: kevesebb hibával, nagyobb koncentrációval és fegyelmezettebb játékkal lehet csak esélyt teremteni  a hasonlóan erős ellenfelek ellen. Ezúttal azonban az esztergomi csapat megérdemelten ünnepelhetett magabiztos győzelmet. Pozitívumként elmondható, hogy a találkozó remek lehetőséget biztosított a hibák feltárására.

Erdélyi tornán vesz részt az SZKKA

A Szombathelyi KKA pénteken és szombaton már Erdélyben, Bistritán (Besztercebánya) lép pályára egy négycsapatos nemzetközi tornán. A vasiak mellett a román CS Minaur Baia Mare és a Gloria Bistrita, a lengyel PGE MKS El-Volt Lublin vesz részt az Erdély Kapuja nemzetközi felkészülési tornán. Pénteken az elődöntőket, szombaton a helyosztókat rendezik. A szombathelyiek pénteken magyar idő szerint 16 órakor a Gloria Bistrita ellen játszanak, másnap 14.30-kor a harmadik helyért meccselnek a gárdák, míg a döntőt 17 órakor rendezik. 

 

